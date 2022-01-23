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Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз прямая трансляция 04.02.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
04 февраля 2022, пятница. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Чикаго Буллз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Чикаго Буллз, которое состоится 04 Февраля 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
СШАБилли Донован
История личных встреч
27.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз111 : 105Торонто Рэпторс
26.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс108 : 111Чикаго Буллз
14.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз114 : 102Торонто Рэпторс
09.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс113 : 122Чикаго Буллз
15.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз118 : 95Торонто Рэпторс
02.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс129 : 102Чикаго Буллз
10.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз92 : 93Торонто Рэпторс
27.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз84 : 108Торонто Рэпторс
31.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз101 : 124Торонто Рэпторс
27.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс112 : 103Чикаго Буллз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6677,0
4 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6409,0
5 Майами Хит5232205652-5459840,61510,0
6 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,60810,5
7 Милуоки Бакс5332215923-5757850,60410,5
8 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,59611,0
9 Юта Джаз5231215898-5602830,59611,0
10 Бруклин Нетс5129225693-5625800,56912,5
11 Даллас Маверикс5229235525-5395810,55813,0
12 Денвер Наггетс5128235562-5476790,54913,5
13 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,53814,0
14 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,53114,5
15 Бостон Селтикс5328255728-5544810,52814,5
16 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
17 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
18 Лос-Анджелес Лейкерс5225275759-5836770,48117,0
19 Атланта Хоукс5024265575-5561740,48017,0
20 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,47117,5
21 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,46218,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс5221315622-5830730,40421,0
23 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
24 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
25 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35823,5
26 Сакраменто Кингз5319345793-6066720,35823,5
27 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32025,0
28 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29426,5
29 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24029,0
30 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22630,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Майами Хит5232205652-5459840,6151,0
3 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6081,5
4 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
5 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,5962,0
6 Бруклин Нетс5129225693-5625800,5693,5
7 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5385,0
8 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5315,5
9 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5285,5
10 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4808,0
11 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4718,5
12 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4629,0
13 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,5
14 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
15 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22621,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6677,0
4 Юта Джаз5231215898-5602830,59611,0
5 Даллас Маверикс5229235525-5395810,55813,0
6 Денвер Наггетс5128235562-5476790,54913,5
7 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,51015,5
8 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс5225275759-5836770,48117,0
10 Портленд Трэйл Блэйзерс5221315622-5830730,40421,0
11 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37322,5
12 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36523,0
13 Сакраменто Кингз5319345793-6066720,35823,5
14 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32025,0
15 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29426,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс5131205497-5382820,6080,0
2 Бруклин Нетс5129225693-5625800,5692,0
3 Торонто Рэпторс4926235268-5219750,5314,0
4 Бостон Селтикс5328255728-5544810,5284,0
5 Нью-Йорк Никс5224285416-5456760,4627,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Чикаго Буллз5032185565-5465820,6400,0
2 Милуоки Бакс5332215923-5757850,6041,5
3 Кливленд Кавальерс5231215552-5328830,5962,0
4 Индиана Пэйсерс5319345781-5879720,35814,5
5 Детройт Пистонс5012385115-5580620,24020,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит5232205652-5459840,6150,0
2 Шарлотт Хорнетс5228245946-5959800,5384,0
3 Атланта Хоукс5024265575-5561740,4807,0
4 Вашингтон Уизардс5124275478-5610750,4717,5
5 Орландо Мэджик5312415464-5874650,22620,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз5231215898-5602830,5960,0
2 Денвер Наггетс5128235562-5476790,5492,5
3 Миннесота Тимбервулвз5126255710-5646770,5104,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс5221315622-5830730,40410,0
5 Оклахома-Сити Тандер5016345054-5379660,32014,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз504195651-5254910,8200,0
2 Голден Стэйт Уорриорз5239135754-5328910,7503,0
3 Лос-Анджелес Клипперс5326275624-5660790,49116,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс5225275759-5836770,48117,0
5 Сакраменто Кингз5319345793-6066720,35823,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз5436186061-5856900,6670,0
2 Даллас Маверикс5229235525-5395810,5586,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс5119325373-5582700,37315,5
4 Сан-Антонио Спёрс5219335795-5804710,36516,0
5 Хьюстон Рокетс5115365529-5951660,29419,5

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