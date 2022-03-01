Калгари Флэймз - Сан-Хосе Шаркс 23 Марта прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
23 марта 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 23 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
|25
|вр
|Якоб Маркстрём
|
58:05
|80
|вр
|Даниэль Владарж
|
00:00
|4
|зщ
|Расмус Андерссон
|
24:14
|8
|зщ
|Кристофер Танев
|
20:46
|16
|зщ
|Никита Задоров
|
16:08
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|
16:05
|55
|зщ
|Ноа Ханифин
|
22:51
|58
|зщ
|Оливер Чюлингтон
|
18:20
|11
|нп
|Микаэль Баклунд
|
18:04
|13
|нп
|Джонни Годро
|
18:58
|17
|нп
|Милан Лучич
|
09:51
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|
19:12
|20
|нп
|Блейк Коулман
|
12:38
|22
|нп
|Тревор Льюис
|
10:59
|23
|нп
|Шон Монахан
|
09:44
|28
|нп
|Элиас Линдхольм
|
20:23
|29
|нп
|Диллон Дюбе
|
13:51
|73
|нп
|Тайлер Тоффоли
|
16:37
|88
|нп
|Эндрю Манджапане
|
14:20
|91
|нп
|Калле Йернкрок
|
12:54
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|
59:42
|34
|вр
|Каапо Кяхкёнен
|
00:18
|24
|зщ
|Джейкоб Мегна
|
19:43
|44
|зщ
|Марк-Эдуар Власик
|
16:59
|53
|зщ
|Николя Мелош
|
16:18
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|
24:23
|88
|зщ
|Брент Бёрнс
|
24:39
|6
|зщ
|Райан Меркли
|
16:43
|13
|нп
|Ник Бонино
|
16:36
|28
|нп
|Тимо Майер
|
18:06
|39
|нп
|Логан Кутюр
|
17:04
|42
|нп
|Джона Гаджович
|
08:21
|48
|нп
|Томаш Гертл
|
21:47
|54
|нп
|Скотт Риди
|
13:58
|63
|нп
|Джеффри Вьель
|
08:10
|73
|нп
|Ноа Грегор
|
15:16
|92
|нп
|Рудольф Балцерс
|
13:57
|94
|нп
|Александр Барабанов
|
19:23
|43
|нп
|Джон Леонард
|
13:40
|55
|нп
|Александр Хмелевски
|
10:32
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Боб Бугнер
История личных встреч
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|11.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|05.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|14.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|01.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|08.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|8 : 5
|12.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|24.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|63
|37
|5
|3
|1
|4
|13
|244-175
|95
|75,4
|2
|Флорида Пантерз
|62
|32
|8
|2
|4
|2
|14
|254-180
|90
|72,6
|3
|Каролина Харрикейнз
|63
|36
|5
|1
|1
|5
|15
|206-150
|90
|71,4
|4
|Питтсбург Пингвинз
|64
|32
|4
|3
|5
|4
|16
|210-168
|87
|68,0
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|62
|30
|7
|2
|4
|2
|17
|207-177
|84
|67,7
|7
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|8
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|33
|4
|2
|1
|4
|18
|229-189
|83
|66,9
|9
|Бостон Брюинз
|63
|31
|6
|2
|2
|3
|19
|191-169
|83
|65,9
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|11
|Сент-Луис Блюз
|62
|32
|1
|2
|3
|6
|18
|222-175
|79
|63,7
|12
|Миннесота Уайлд
|61
|28
|4
|5
|4
|0
|20
|228-196
|78
|63,9
|13
|Нэшвилл Предаторз
|63
|30
|5
|2
|2
|2
|22
|210-178
|78
|61,9
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|26
|5
|3
|2
|6
|22
|182-181
|76
|59,4
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|29
|3
|3
|0
|5
|24
|217-204
|75
|58,6
|16
|Даллас Старз
|62
|23
|9
|3
|2
|1
|24
|184-185
|73
|58,9
|17
|Вегас Голден Найтс
|66
|28
|2
|4
|1
|3
|28
|205-201
|72
|54,5
|18
|Виннипег Джетс
|64
|26
|3
|1
|4
|6
|24
|201-198
|70
|54,7
|19
|Ванкувер Кэнакс
|64
|24
|3
|3
|3
|5
|26
|183-186
|68
|53,1
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|21
|Анахайм Дакс
|65
|18
|5
|4
|5
|6
|27
|186-210
|65
|50,0
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|19
|7
|2
|2
|6
|27
|167-198
|64
|50,8
|23
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|25
|1
|1
|6
|3
|25
|165-166
|63
|51,6
|24
|Детройт Ред Уингз
|63
|15
|8
|3
|2
|5
|30
|184-235
|59
|46,8
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|14
|5
|3
|2
|7
|32
|167-219
|53
|42,1
|26
|Баффало Сэйбрз
|63
|17
|3
|2
|1
|7
|33
|167-220
|52
|41,3
|27
|Нью-Джерси Дэвилз
|63
|16
|5
|2
|4
|1
|35
|195-230
|51
|40,5
|28
|Филадельфия Флайерз
|63
|16
|4
|0
|4
|7
|32
|159-220
|51
|40,5
|29
|Оттава Сенаторз
|63
|18
|3
|1
|1
|4
|36
|162-207
|49
|38,9
|30
|Аризона Койотс
|62
|15
|4
|1
|4
|0
|38
|162-224
|44
|35,5
|31
|Сиэтл Кракен
|63
|16
|1
|2
|1
|5
|38
|164-226
|44
|34,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|63
|12
|3
|2
|1
|9
|36
|160-238
|44
|34,9
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|62
|32
|8
|2
|4
|2
|14
|254-180
|90
|72,6
|2
|Каролина Харрикейнз
|63
|36
|5
|1
|1
|5
|15
|206-150
|90
|71,4
|3
|Питтсбург Пингвинз
|64
|32
|4
|3
|5
|4
|16
|210-168
|87
|68,0
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|62
|30
|7
|2
|4
|2
|17
|207-177
|84
|67,7
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|33
|4
|2
|1
|4
|18
|229-189
|83
|66,9
|7
|Бостон Брюинз
|63
|31
|6
|2
|2
|3
|19
|191-169
|83
|65,9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|25
|1
|1
|6
|3
|25
|165-166
|63
|51,6
|11
|Детройт Ред Уингз
|63
|15
|8
|3
|2
|5
|30
|184-235
|59
|46,8
|12
|Баффало Сэйбрз
|63
|17
|3
|2
|1
|7
|33
|167-220
|52
|41,3
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|63
|16
|5
|2
|4
|1
|35
|195-230
|51
|40,5
|14
|Филадельфия Флайерз
|63
|16
|4
|0
|4
|7
|32
|159-220
|51
|40,5
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|18
|3
|1
|1
|4
|36
|162-207
|49
|38,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|63
|12
|3
|2
|1
|9
|36
|160-238
|44
|34,9
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|63
|37
|5
|3
|1
|4
|13
|244-175
|95
|75,4
|2
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|3
|Сент-Луис Блюз
|62
|32
|1
|2
|3
|6
|18
|222-175
|79
|63,7
|4
|Миннесота Уайлд
|61
|28
|4
|5
|4
|0
|20
|228-196
|78
|63,9
|5
|Нэшвилл Предаторз
|63
|30
|5
|2
|2
|2
|22
|210-178
|78
|61,9
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|26
|5
|3
|2
|6
|22
|182-181
|76
|59,4
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|29
|3
|3
|0
|5
|24
|217-204
|75
|58,6
|8
|Даллас Старз
|62
|23
|9
|3
|2
|1
|24
|184-185
|73
|58,9
|9
|Вегас Голден Найтс
|66
|28
|2
|4
|1
|3
|28
|205-201
|72
|54,5
|10
|Виннипег Джетс
|64
|26
|3
|1
|4
|6
|24
|201-198
|70
|54,7
|11
|Ванкувер Кэнакс
|64
|24
|3
|3
|3
|5
|26
|183-186
|68
|53,1
|12
|Анахайм Дакс
|65
|18
|5
|4
|5
|6
|27
|186-210
|65
|50,0
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|19
|7
|2
|2
|6
|27
|167-198
|64
|50,8
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|14
|5
|3
|2
|7
|32
|167-219
|53
|42,1
|15
|Аризона Койотс
|62
|15
|4
|1
|4
|0
|38
|162-224
|44
|35,5
|16
|Сиэтл Кракен
|63
|16
|1
|2
|1
|5
|38
|164-226
|44
|34,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|63
|36
|5
|1
|1
|5
|15
|206-150
|90
|71,4
|2
|Питтсбург Пингвинз
|64
|32
|4
|3
|5
|4
|16
|210-168
|87
|68,0
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|61
|25
|1
|1
|6
|3
|25
|165-166
|63
|51,6
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|63
|16
|5
|2
|4
|1
|35
|195-230
|51
|40,5
|8
|Филадельфия Флайерз
|63
|16
|4
|0
|4
|7
|32
|159-220
|51
|40,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|62
|32
|8
|2
|4
|2
|14
|254-180
|90
|72,6
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|62
|30
|7
|2
|4
|2
|17
|207-177
|84
|67,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|62
|33
|4
|2
|1
|4
|18
|229-189
|83
|66,9
|4
|Бостон Брюинз
|63
|31
|6
|2
|2
|3
|19
|191-169
|83
|65,9
|5
|Детройт Ред Уингз
|63
|15
|8
|3
|2
|5
|30
|184-235
|59
|46,8
|6
|Баффало Сэйбрз
|63
|17
|3
|2
|1
|7
|33
|167-220
|52
|41,3
|7
|Оттава Сенаторз
|63
|18
|3
|1
|1
|4
|36
|162-207
|49
|38,9
|8
|Монреаль Канадиенс
|63
|12
|3
|2
|1
|9
|36
|160-238
|44
|34,9
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|63
|37
|5
|3
|1
|4
|13
|244-175
|95
|75,4
|2
|Сент-Луис Блюз
|62
|32
|1
|2
|3
|6
|18
|222-175
|79
|63,7
|3
|Миннесота Уайлд
|61
|28
|4
|5
|4
|0
|20
|228-196
|78
|63,9
|4
|Нэшвилл Предаторз
|63
|30
|5
|2
|2
|2
|22
|210-178
|78
|61,9
|5
|Даллас Старз
|62
|23
|9
|3
|2
|1
|24
|184-185
|73
|58,9
|6
|Виннипег Джетс
|64
|26
|3
|1
|4
|6
|24
|201-198
|70
|54,7
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|63
|14
|5
|3
|2
|7
|32
|167-219
|53
|42,1
|8
|Аризона Койотс
|62
|15
|4
|1
|4
|0
|38
|162-224
|44
|35,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|64
|26
|5
|3
|2
|6
|22
|182-181
|76
|59,4
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|29
|3
|3
|0
|5
|24
|217-204
|75
|58,6
|4
|Вегас Голден Найтс
|66
|28
|2
|4
|1
|3
|28
|205-201
|72
|54,5
|5
|Ванкувер Кэнакс
|64
|24
|3
|3
|3
|5
|26
|183-186
|68
|53,1
|6
|Анахайм Дакс
|65
|18
|5
|4
|5
|6
|27
|186-210
|65
|50,0
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|19
|7
|2
|2
|6
|27
|167-198
|64
|50,8
|8
|Сиэтл Кракен
|63
|16
|1
|2
|1
|5
|38
|164-226
|44
|34,9