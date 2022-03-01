Онлайн трансляции
Среда 23 марта

17:00  ru Салават Юлаев - Трактор
19:30  ru Динамо М - ЦСКА 21:00  ru Жальгирис - АСВЕЛ 22:30  ru Баскония - Фенербахче 23:00  ru Монако - Олимпиакос
Четверг 24 марта

02:00  ru Торонто - Нью-Джерси 02:00  ru Шарлотт - Нью-Йорк 02:00  ru Индиана - Сакраменто 02:00  ru Детройт - Атланта
02:30  ru Баффало - Питтсбург 02:30  ru Мемфис - Бруклин 02:30  ru Майами - Голден Стэйт 02:30  ru Бостон - Юта
03:00  ru Миннесота - Финикс 03:00  ru Оклахома - Орландо 03:30  ru Даллас - Хьюстон 04:30  ru Колорадо - Ванкувер
05:00  ru Анахайм - Чикаго 05:00  ru Портленд - Сан-Антонио 05:00  ru Лейкерс - Филадельфия 19:00  ru Армения - Черногория
19:30  ru Спартак - СКА 19:30  ru Авангард - Металлург Мг 20:00  ru Эстония - Кипр 20:00  ru Молдова - Казахстан
20:30  ru Анадолу Эфес - Олимпия 21:30  ru Венгрия - Сербия 22:05  ru Маккаби Т-А - Реал Мадрид 02:45  ru Португалия - Турция
22:45  ru Уэльс - Австрия 22:45  ru Италия - Македония 22:45  ru Швеция - Чехия 22:45  ru Шотландия - Польша
Свернуть список

Калгари Флэймз - Сан-Хосе Шаркс 23 Марта прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
23 марта 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз Сан-Хосе Шаркс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 23 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
25 Швеция вр Якоб Маркстрём
58:05
80 Чехия вр Даниэль Владарж
00:00
4 Швеция зщ Расмус Андерссон
24:14
8 Канада зщ Кристофер Танев
20:46
16 Россия зщ Никита Задоров
16:08
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
16:05
55 США зщ Ноа Ханифин
22:51
58 Швеция зщ Оливер Чюлингтон
18:20
11 Швеция нп Микаэль Баклунд
18:04
13 США нп Джонни Годро
18:58
17 Канада нп Милан Лучич
09:51
19 США нп Мэттью Ткачук
19:12
20 США нп Блейк Коулман
12:38
22 США нп Тревор Льюис
10:59
23 Канада нп Шон Монахан
09:44
28 Швеция нп Элиас Линдхольм
20:23
29 Канада нп Диллон Дюбе
13:51
73 Канада нп Тайлер Тоффоли
16:37
88 Канада нп Эндрю Манджапане
14:20
91 Швеция нп Калле Йернкрок
12:54
47 Канада вр Джеймс Раймер
59:42
34 Финляндия вр Каапо Кяхкёнен
00:18
24 США зщ Джейкоб Мегна
19:43
44 Канада зщ Марк-Эдуар Власик
16:59
53 Канада зщ Николя Мелош
16:18
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
24:23
88 Канада зщ Брент Бёрнс
24:39
6 Канада зщ Райан Меркли
16:43
13 США нп Ник Бонино
16:36
28 Швейцария нп Тимо Майер
18:06
39 Канада нп Логан Кутюр
17:04
42 Канада нп Джона Гаджович
08:21
48 Чехия нп Томаш Гертл
21:47
54 США нп Скотт Риди
13:58
63 Канада нп Джеффри Вьель
08:10
73 Канада нп Ноа Грегор
15:16
92 Латвия нп Рудольф Балцерс
13:57
94 Россия нп Александр Барабанов
19:23
43 США нп Джон Леонард
13:40
55 США нп Александр Хмелевски
10:32
Главные тренеры
Канада Дэррил Саттер
Канада Боб Бугнер
История личных встреч
08.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 3Калгари Флэймз
10.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 4Сан-Хосе Шаркс
11.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 6Калгари Флэймз
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 3Сан-Хосе Шаркс
14.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 1Калгари Флэймз
01.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 5Калгари Флэймз
08.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 5Сан-Хосе Шаркс
01.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз8 : 5Сан-Хосе Шаркс
12.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 1Калгари Флэймз
24.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс5 : 1Калгари Флэймз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6337531413244-1759575,4
2 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
3 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
4 Питтсбург Пингвинз6432435416210-1688768,0
5 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6230724217207-1778467,7
7 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
8 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
9 Бостон Брюинз6331622319191-1698365,9
10 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
11 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
12 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
13 Нэшвилл Предаторз6330522222210-1787861,9
14 Лос-Анджелес Кингз6426532622182-1817659,4
15 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
16 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
17 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
18 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
19 Ванкувер Кэнакс6424333526183-1866853,1
20 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
21 Анахайм Дакс6518545627186-2106550,0
22 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
23 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
24 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
25 Чикаго Блэкхоукс6314532732167-2195342,1
26 Баффало Сэйбрз6317321733167-2205241,3
27 Нью-Джерси Дэвилз6316524135195-2305140,5
28 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
29 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
30 Аризона Койотс6215414038162-2244435,5
31 Сиэтл Кракен6316121538164-2264434,9
32 Монреаль Канадиенс6312321936160-2384434,9
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
2 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
3 Питтсбург Пингвинз6432435416210-1688768,0
4 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6230724217207-1778467,7
6 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
7 Бостон Брюинз6331622319191-1698365,9
8 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
9 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
11 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
12 Баффало Сэйбрз6317321733167-2205241,3
13 Нью-Джерси Дэвилз6316524135195-2305140,5
14 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
15 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
16 Монреаль Канадиенс6312321936160-2384434,9
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6337531413244-1759575,4
2 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
3 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
4 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
5 Нэшвилл Предаторз6330522222210-1787861,9
6 Лос-Анджелес Кингз6426532622182-1817659,4
7 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
8 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
9 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
10 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
11 Ванкувер Кэнакс6424333526183-1866853,1
12 Анахайм Дакс6518545627186-2106550,0
13 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
14 Чикаго Блэкхоукс6314532732167-2195342,1
15 Аризона Койотс6215414038162-2244435,5
16 Сиэтл Кракен6316121538164-2264434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
2 Питтсбург Пингвинз6432435416210-1688768,0
3 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
4 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
5 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
7 Нью-Джерси Дэвилз6316524135195-2305140,5
8 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6232824214254-1809072,6
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6230724217207-1778467,7
3 Торонто Мэйпл Лифс6233421418229-1898366,9
4 Бостон Брюинз6331622319191-1698365,9
5 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
6 Баффало Сэйбрз6317321733167-2205241,3
7 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
8 Монреаль Канадиенс6312321936160-2384434,9
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6337531413244-1759575,4
2 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
3 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
4 Нэшвилл Предаторз6330522222210-1787861,9
5 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
6 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
7 Чикаго Блэкхоукс6314532732167-2195342,1
8 Аризона Койотс6215414038162-2244435,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
2 Лос-Анджелес Кингз6426532622182-1817659,4
3 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
4 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
5 Ванкувер Кэнакс6424333526183-1866853,1
6 Анахайм Дакс6518545627186-2106550,0
7 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
8 Сиэтл Кракен6316121538164-2264434,9

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close