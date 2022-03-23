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Баскония - Фенербахче прямая трансляция 23.03.2022

Стадион: Фернандо Буэса (Витория, Испания), вместимость: 14196
23 марта 2022, среда. 22:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 28-й тур
Баскония Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баскония - Фенербахче, которое состоится 23 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фернандо Буэса (Витория, Испания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баскония
Витория, Испания
Фенербахче
Стамбул, Турция
Очки
2ЭстониялёгСандер Райэсте
0
5СШАзащУэйд Болдуин
7
7ИспаниязащАлекс Баррера
0
8ЛитвафорТадас Седекерскис
0
9СербиязащВаня Маринкович
0
11УругвайразДжейсон Грейнджер
0
20ИталиялёгСимоне Фонтеккио
3
23СШАценСтивен Эноч
5
24СШАценМэтт Костелло
3
25СШАфорАлек Питерс
6
31ЛитвалёгРокас Гедрайтис
8
47ЛатвиязащАртурс Куруцс
0
Очки
2ТурциязащШехмус Хазер
2
3КанадалёгМариал Шайок
0
10ТурциязащМелих Махмутоглу
0
19ФранцияразНандо де Коло
8
20СШАзащПиеррия Хенри
0
21КанадалёгДишоун Пьерр
4
22ГерманияфорДанило Бартель
0
23СербиязащМарко Гудурич
6
24ЧехияценЯн Веселы
7
25СШАценДжехив Флойд
2
31СШАценДевин Букер
9
33ИталияфорАчилле Полонара
2
Главные тренеры
ХорватияНевен Спахия
СербияСаша Джорджевич
История личных встреч
16.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Фенербахче75 : 53Баскония
12.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Фенербахче96 : 76Баскония
17.11.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 7 Баскония86 : 68Фенербахче
09.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 18 Баскония65 : 79Фенербахче
17.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 3 Фенербахче87 : 80Баскония
04.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Фенербахче96 : 87Баскония
09.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 Баскония72 : 74Фенербахче
26.04.2018 Евролига 1/4 финала Баскония83 : 92Фенербахче
24.04.2018 Евролига 1/4 финала Баскония88 : 83Фенербахче
20.04.2018 Евролига 1/4 финала Фенербахче95 : 89Баскония
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона25 0.800
2
Плей-офф
Реал Мадрид25 0.720
3
Плей-офф
Олимпиакос25 0.680
4
Плей-офф
Олимпия Милан24 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес24 0.583
6
Плей-офф
Бавария23 0.522
7
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив23 0.522
8
Плей-офф
Монако24 0.458
9 Црвена Звезда24 0.458
10 Баскония25 0.400
11 Фенербахче22 0.409
12 Альба23 0.391
13 АСВЕЛ25 0.320
14 Панатинаикос24 0.292
15 Жальгирис26 0.269
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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