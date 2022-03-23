Баскония - Фенербахче прямая трансляция 23.03.2022
Стадион: Фернандо Буэса (Витория, Испания), вместимость: 14196
23 марта 2022, среда. 22:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 28-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баскония - Фенербахче, которое состоится 23 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 28-й тур, оно проводится на стадионе: Фернандо Буэса (Витория, Испания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баскония
Витория, Испания
Фенербахче
Стамбул, Турция
|Очки
|2
|лёг
|Сандер Райэсте
0
|5
|защ
|Уэйд Болдуин
7
|7
|защ
|Алекс Баррера
0
|8
|фор
|Тадас Седекерскис
0
|9
|защ
|Ваня Маринкович
0
|11
|раз
|Джейсон Грейнджер
0
|20
|лёг
|Симоне Фонтеккио
3
|23
|цен
|Стивен Эноч
5
|24
|цен
|Мэтт Костелло
3
|25
|фор
|Алек Питерс
6
|31
|лёг
|Рокас Гедрайтис
8
|47
|защ
|Артурс Куруцс
0
|Очки
|2
|защ
|Шехмус Хазер
2
|3
|лёг
|Мариал Шайок
0
|10
|защ
|Мелих Махмутоглу
0
|19
|раз
|Нандо де Коло
8
|20
|защ
|Пиеррия Хенри
0
|21
|лёг
|Дишоун Пьерр
4
|22
|фор
|Данило Бартель
0
|23
|защ
|Марко Гудурич
6
|24
|цен
|Ян Веселы
7
|25
|цен
|Джехив Флойд
2
|31
|цен
|Девин Букер
9
|33
|фор
|Ачилле Полонара
2
Главные тренеры
|Невен Спахия
|Саша Джорджевич
История личных встреч
|16.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|75 : 53
|12.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|96 : 76
|17.11.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 7
|86 : 68
|09.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 18
|65 : 79
|17.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 3
|87 : 80
|04.01.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|96 : 87
|09.11.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|72 : 74
|26.04.2018
|Евролига
|1/4 финала
|83 : 92
|24.04.2018
|Евролига
|1/4 финала
|88 : 83
|20.04.2018
|Евролига
|1/4 финала
|95 : 89
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|25
|0.800
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|25
|0.720
| 3
Плей-офф
|Олимпиакос
|25
|0.680
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|24
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|24
|0.583
| 6
Плей-офф
|Бавария
|23
|0.522
| 7
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|23
|0.522
| 8
Плей-офф
|Монако
|24
|0.458
|9
|Црвена Звезда
|24
|0.458
|10
|Баскония
|25
|0.400
|11
|Фенербахче
|22
|0.409
|12
|Альба
|23
|0.391
|13
|АСВЕЛ
|25
|0.320
|14
|Панатинаикос
|24
|0.292
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000