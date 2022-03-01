Португалия - Турция 24 Марта прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
24 марта 2022, четверг. 22:45 МСК. ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - 1/2 финала
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Турция, которое состоится 24 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Европа, Плей-офф - 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Турция
Главные тренеры
|Фернанду Сантуш
|Штефан Кунц
История личных встреч
|02.06.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2012
|1 : 3
|07.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа A. Тур 1
|2 : 0
Турнирная таблица
Плей-офф - 1/2 финала
| Шотландия
Украина
|24.03
| Россия
Польша
|24.03
| Португалия
Турция
|24.03
| Швеция
Чехия
|24.03
| Уэльс
Австрия
|24.03
| Италия
Северная Македония
|24.03
Плей-офф - Финал
| Польша
A1
|29.03
| B1
B2
|29.03
| C2
C1
|29.03