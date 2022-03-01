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Армения - Черногория 24 Марта прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14968
24 марта 2022, четверг. 19:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
Армения Черногория

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Армения - Черногория, которое состоится 24 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Армения
Черногория
Главные тренеры
Испания Хоакин Капаррос
Черногория Миодраг Радулович
История личных встреч
10.06.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа E. Тур 6 Черногория4 : 1Армения
11.11.2016 ЧМ-2018 - Европа Группа E. Тур 4 Армения3 : 2Черногория

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