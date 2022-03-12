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Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 24.03.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
24 марта 2022, четверг. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Даллас Маверикс Хьюстон Рокетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Хьюстон Рокетс, которое состоится 24 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
СШАСтивен Сайлас
История личных встреч
12.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс100 : 113Даллас Маверикс
08.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс106 : 130Даллас Маверикс
27.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс116 : 106Хьюстон Рокетс
08.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс102 : 93Даллас Маверикс
24.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс108 : 133Хьюстон Рокетс
05.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс100 : 113Даллас Маверикс
01.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс149 : 153Хьюстон Рокетс
01.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс128 : 121Даллас Маверикс
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс123 : 137Даллас Маверикс
11.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс93 : 94Хьюстон Рокетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7258148270-76651300,8060,0
2 Мемфис Гриззлиз7249238256-78731210,6819,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7247257985-75601190,65311,0
4 Майами Хит7247257882-75531190,65311,0
5 Милуоки Бакс7245278285-79991170,62513,0
6 Юта Джаз7245278200-77271170,62513,0
7 Филадельфия Сиксерс7144277701-75601150,62013,5
8 Бостон Селтикс7345288046-75811180,61613,5
9 Даллас Маверикс7244287681-75001160,61114,0
10 Денвер Наггетс7343308143-79551160,58915,5
11 Чикаго Буллз7242308049-80071140,58316,0
12 Миннесота Тимбервулвз7342318425-81731150,57516,5
13 Кливленд Кавальерс7241317733-75321130,56917,0
14 Торонто Рэпторс7240327823-77281120,55618,0
15 Бруклин Нетс7238348074-80471100,52820,0
16 Шарлотт Хорнетс7237358277-82481090,51421,0
17 Атланта Хоукс7236368135-80721080,50022,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48623,0
19 Лос-Анджелес Лейкерс7231418027-82161030,43127,0
20 Вашингтон Уизардс7130417689-79241010,42327,5
21 Нью-Йорк Никс7230427636-76981020,41728,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс7230427815-79101020,41728,0
23 Сан-Антонио Спёрс7228448111-81811000,38930,0
24 Портленд Трэйл Блэйзерс7127447624-8108980,38030,5
25 Индиана Пэйсерс7225477988-8147970,34733,0
26 Сакраменто Кингз7325488065-8458980,34233,5
27 Оклахома-Сити Тандер7220527423-7993920,27838,0
28 Орландо Мэджик7320537601-8163930,27438,5
29 Детройт Пистонс7219537499-8102910,26439,0
30 Хьюстон Рокетс7218547845-8508900,25040,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7247257882-75531190,6530,0
2 Милуоки Бакс7245278285-79991170,6252,0
3 Филадельфия Сиксерс7144277701-75601150,6202,5
4 Бостон Селтикс7345288046-75811180,6162,5
5 Чикаго Буллз7242308049-80071140,5835,0
6 Кливленд Кавальерс7241317733-75321130,5696,0
7 Торонто Рэпторс7240327823-77281120,5567,0
8 Бруклин Нетс7238348074-80471100,5289,0
9 Шарлотт Хорнетс7237358277-82481090,51410,0
10 Атланта Хоукс7236368135-80721080,50011,0
11 Вашингтон Уизардс7130417689-79241010,42316,5
12 Нью-Йорк Никс7230427636-76981020,41717,0
13 Индиана Пэйсерс7225477988-8147970,34722,0
14 Орландо Мэджик7320537601-8163930,27427,5
15 Детройт Пистонс7219537499-8102910,26428,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7258148270-76651300,8060,0
2 Мемфис Гриззлиз7249238256-78731210,6819,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7247257985-75601190,65311,0
4 Юта Джаз7245278200-77271170,62513,0
5 Даллас Маверикс7244287681-75001160,61114,0
6 Денвер Наггетс7343308143-79551160,58915,5
7 Миннесота Тимбервулвз7342318425-81731150,57516,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48623,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс7231418027-82161030,43127,0
10 Нью-Орлеан Пеликанс7230427815-79101020,41728,0
11 Сан-Антонио Спёрс7228448111-81811000,38930,0
12 Портленд Трэйл Блэйзерс7127447624-8108980,38030,5
13 Сакраменто Кингз7325488065-8458980,34233,5
14 Оклахома-Сити Тандер7220527423-7993920,27838,0
15 Хьюстон Рокетс7218547845-8508900,25040,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс7144277701-75601150,6200,0
2 Бостон Селтикс7345288046-75811180,6160,0
3 Торонто Рэпторс7240327823-77281120,5564,5
4 Бруклин Нетс7238348074-80471100,5286,5
5 Нью-Йорк Никс7230427636-76981020,41714,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7245278285-79991170,6250,0
2 Чикаго Буллз7242308049-80071140,5833,0
3 Кливленд Кавальерс7241317733-75321130,5694,0
4 Индиана Пэйсерс7225477988-8147970,34720,0
5 Детройт Пистонс7219537499-8102910,26426,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7247257882-75531190,6530,0
2 Шарлотт Хорнетс7237358277-82481090,51410,0
3 Атланта Хоукс7236368135-80721080,50011,0
4 Вашингтон Уизардс7130417689-79241010,42316,5
5 Орландо Мэджик7320537601-8163930,27427,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7245278200-77271170,6250,0
2 Денвер Наггетс7343308143-79551160,5892,5
3 Миннесота Тимбервулвз7342318425-81731150,5753,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7127447624-8108980,38017,5
5 Оклахома-Сити Тандер7220527423-7993920,27825,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7258148270-76651300,8060,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7247257985-75601190,65311,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48623,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7231418027-82161030,43127,0
5 Сакраменто Кингз7325488065-8458980,34233,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7249238256-78731210,6810,0
2 Даллас Маверикс7244287681-75001160,6115,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс7230427815-79101020,41719,0
4 Сан-Антонио Спёрс7228448111-81811000,38921,0
5 Хьюстон Рокетс7218547845-8508900,25031,0

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