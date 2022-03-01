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Анадолу Эфес - Олимпия Милан прямая трансляция 24.03.2022

Стадион: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция), вместимость: 16000
24 марта 2022, четверг. 20:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур
Анадолу Эфес Олимпия Милан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анадолу Эфес - Олимпия Милан, которое состоится 24 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпия Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Турция Эргин Атаман
Италия Этторе Мессина
История личных встреч
15.10.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 4 Олимпия Милан75 : 71Анадолу Эфес
09.04.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 34 Олимпия Милан98 : 75Анадолу Эфес
17.12.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 14 Анадолу Эфес69 : 72Олимпия Милан
14.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 19 Анадолу Эфес88 : 68Олимпия Милан
21.11.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 10 Олимпия Милан76 : 81Анадолу Эфес
04.04.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 30 Анадолу Эфес101 : 95Олимпия Милан
02.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 5 Олимпия Милан81 : 80Анадолу Эфес
01.03.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 24 Олимпия Милан77 : 64Анадолу Эфес
30.11.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 10 Анадолу Эфес73 : 68Олимпия Милан
09.02.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Анадолу Эфес90 : 86Олимпия Милан
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона25 0.800
2
Плей-офф
Реал Мадрид25 0.720
3
Плей-офф
Олимпиакос25 0.680
4
Плей-офф
Олимпия Милан24 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес24 0.583
6
Плей-офф
Бавария23 0.522
7
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив23 0.522
8
Плей-офф
Монако24 0.458
9 Црвена Звезда24 0.458
10 Баскония25 0.400
11 Фенербахче22 0.409
12 Альба23 0.391
13 Панатинаикос24 0.292
14 АСВЕЛ24 0.292
15 Жальгирис25 0.280
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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