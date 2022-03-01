Анадолу Эфес - Олимпия Милан прямая трансляция 24.03.2022
Стадион: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция), вместимость: 16000
24 марта 2022, четверг. 20:30 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анадолу Эфес - Олимпия Милан, которое состоится 24 Марта 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Синан Эрдем Доум (Стамбул, Турция). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Олимпия Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
|Эргин Атаман
|Этторе Мессина
История личных встреч
|15.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 4
|75 : 71
|09.04.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 34
|98 : 75
|17.12.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 14
|69 : 72
|14.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 19
|88 : 68
|21.11.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 10
|76 : 81
|04.04.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 30
|101 : 95
|02.11.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 5
|81 : 80
|01.03.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 24
|77 : 64
|30.11.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 10
|73 : 68
|09.02.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|90 : 86
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|25
|0.800
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|25
|0.720
| 3
Плей-офф
|Олимпиакос
|25
|0.680
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|24
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|24
|0.583
| 6
Плей-офф
|Бавария
|23
|0.522
| 7
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|23
|0.522
| 8
Плей-офф
|Монако
|24
|0.458
|9
|Црвена Звезда
|24
|0.458
|10
|Баскония
|25
|0.400
|11
|Фенербахче
|22
|0.409
|12
|Альба
|23
|0.391
|13
|Панатинаикос
|24
|0.292
|14
|АСВЕЛ
|24
|0.292
|15
|Жальгирис
|25
|0.280
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000