Маккаби Тель-Авив - Реал Мадрид прямая трансляция 24.03.2022
Стадион: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 11768
24 марта 2022, четверг. 22:05 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Маккаби Тель-Авив - Реал Мадрид, которое состоится 24 Марта 2022 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
|Яннис Сферопулос
|Пабло Ласо
История личных встреч
|02.12.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 13
|72 : 70
|21.01.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 21
|86 : 84
|18.11.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 9
|79 : 63
|30.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 22
|77 : 81
|10.10.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 2
|86 : 85
|03.01.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|91 : 79
|08.11.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|66 : 87
|05.01.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 16
|93 : 81
|09.11.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|90 : 83
|13.01.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 17
|80 : 75
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|25
|0.800
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|25
|0.720
| 3
Плей-офф
|Олимпиакос
|25
|0.680
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|24
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|24
|0.583
| 6
Плей-офф
|Бавария
|23
|0.522
| 7
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|23
|0.522
| 8
Плей-офф
|Монако
|24
|0.458
|9
|Црвена Звезда
|24
|0.458
|10
|Баскония
|25
|0.400
|11
|Фенербахче
|22
|0.409
|12
|Альба
|23
|0.391
|13
|Панатинаикос
|24
|0.292
|14
|АСВЕЛ
|24
|0.292
|15
|Жальгирис
|25
|0.280
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000