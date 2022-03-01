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Маккаби Тель-Авив - Реал Мадрид прямая трансляция 24.03.2022

Стадион: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль), вместимость: 11768
24 марта 2022, четверг. 22:05 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур
Маккаби Тель-Авив Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Маккаби Тель-Авив - Реал Мадрид, которое состоится 24 Марта 2022 года в 22:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Менора Мивтачим Арена (Тель-Авив, Израиль). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Главные тренеры
Греция Яннис Сферопулос
Испания Пабло Ласо
История личных встреч
02.12.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 13 Реал Мадрид72 : 70Маккаби Тель-Авив
21.01.2021 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 21 Маккаби Тель-Авив86 : 84Реал Мадрид
18.11.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 9 Реал Мадрид79 : 63Маккаби Тель-Авив
30.01.2020 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 22 Маккаби Тель-Авив77 : 81Реал Мадрид
10.10.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 2 Реал Мадрид86 : 85Маккаби Тель-Авив
03.01.2019 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Реал Мадрид91 : 79Маккаби Тель-Авив
08.11.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 Маккаби Тель-Авив66 : 87Реал Мадрид
05.01.2018 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 16 Реал Мадрид93 : 81Маккаби Тель-Авив
09.11.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 6 Маккаби Тель-Авив90 : 83Реал Мадрид
13.01.2017 Евролига Регулярный чемпионат. Тур 17 Реал Мадрид80 : 75Маккаби Тель-Авив
Турнирная таблица
КомандаИгрыВ/И
1
Плей-офф
Барселона25 0.800
2
Плей-офф
Реал Мадрид25 0.720
3
Плей-офф
Олимпиакос25 0.680
4
Плей-офф
Олимпия Милан24 0.667
5
Плей-офф
Анадолу Эфес24 0.583
6
Плей-офф
Бавария23 0.522
7
Плей-офф
Маккаби Тель-Авив23 0.522
8
Плей-офф
Монако24 0.458
9 Црвена Звезда24 0.458
10 Баскония25 0.400
11 Фенербахче22 0.409
12 Альба23 0.391
13 Панатинаикос24 0.292
14 АСВЕЛ24 0.292
15 Жальгирис25 0.280
16 ЦСКА0 0.000
17 Зенит0 0.000
18 УНИКС0 0.000

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