Норвегия - Словакия 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27200
25 марта 2022, пятница. 20:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Словакия, которое состоится 25 Марта 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Словакия
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Штефан Таркович
История личных встреч
|14.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0