Люксембург - Северная Ирландия 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
25 марта 2022, пятница. 22:15 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Северная Ирландия, которое состоится 25 Марта 2022 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Люксембург
Северная Ирландия
Главные тренеры
|Люк Хольтц
|Иан Бараклаф
История личных встреч
|05.09.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 0
|10.09.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа F. Тур 10
|3 : 2
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа F. Тур 2
|1 : 1