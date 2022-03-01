Франция - Кот-д'Ивуар 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
25 марта 2022, пятница. 23:15 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Франция - Кот-д'Ивуар, которое состоится 25 Марта 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Франция
Кот-д'Ивуар
Главные тренеры
|Дидье Дешам
|Патрис Бомель
История личных встреч
|15.11.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0