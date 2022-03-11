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Каролина Харрикейнз - Даллас Старз 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
25 марта 2022, пятница. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз Даллас Старз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Даллас Старз, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Даллас Старз
Даллас
31ДанияврФредерик Андерсен
32ФинляндияврАнтти Раанта
22СШАзщБретт Песке
25КанадазщИтан Бир
28СШАзщИэн Коул
74СШАзщДжейккоб Славин
76СШАзщБрэди Шей
77СШАзщТони Деанджело
11КанаданпДжордан Стаал
16СШАнпВинсент Трочек
18СШАнпДерек Степан
20ФинляндиянпСебастьян Ахо
21ШвейцариянпНино Нидеррайтер
24КанаданпСет Джарвис
37РоссиянпАндрей Свечников
71ШвециянпЙеспер Фаст
82ФинляндиянпЕспери Котканиеми
86ФинляндиянпТеуво Терявяйнен
88ЧехиянпМартин Нечас
13КанаданпМакс Доми
29СШАврДжейк Эттингер
41КанадаврСкотт Уэджвуд
2ФинляндиязщЯни Хаканпяя
3ШвециязщЙон Клингберг
5СловакиязщАндрей Секера
20СШАзщРайан Сутер
23ФинляндиязщЭса Линделль
44КанадазщДжоэль Хэнли
11СШАнпЛюк Гленденинг
12ЧехиянпРадек Факса
14КанаданпДжейми Бенн
16СШАнпДжо Павелски
18АвстриянпМихаэль Раффль
21СШАнпДжейсон Робертсон
24ФинляндиянпРоопе Хинц
34РоссиянпДенис Гурьянов
43СловакиянпМариан Студенич
47РоссиянпАлександр Радулов
91КанаданпТайлер Сегин
92РоссиянпВладислав Наместников
Главные тренеры
КанадаРод Бриндамор
КанадаРик Боунесс
История личных встреч
01.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Каролина Харрикейнз
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз1 : 5Каролина Харрикейнз
27.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТКаролина Харрикейнз
05.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 0Даллас Старз
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 3Даллас Старз
14.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 4 БКаролина Харрикейнз
12.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 5Каролина Харрикейнз
01.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 3 БДаллас Старз
31.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз4 : 1Даллас Старз
26.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 4Даллас Старз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
4 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
5 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
7 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
8 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
10 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
11 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
12 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
13 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
14 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
16 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
17 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
18 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
19 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
20 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
21 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
22 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
23 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
24 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
25 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
26 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
27 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
28 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
29 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
3 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
6 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
8 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
9 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
11 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
12 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
13 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
14 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
15 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
3 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
4 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
5 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
6 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
8 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
9 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
10 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
11 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
14 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6336511515206-1509071,4
2 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
4 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
5 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6125116325165-1666351,6
7 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
3 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
5 Детройт Ред Уингз6315832530184-2355946,8
6 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
7 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
3 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
4 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
5 Даллас Старз6223932124184-1857358,9
6 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
7 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
8 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
2 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
3 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
4 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
5 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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