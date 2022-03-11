Виннипег Джетс - Оттава Сенаторз 25 Марта прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Оттава Сенаторз, которое состоится 25 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Оттава Сенаторз
Оттава
|1
|вр
|Эрик Комри
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|2
|зщ
|Дилан Демело
|4
|зщ
|Нил Пионк
|5
|зщ
|Бренден Диллон
|44
|зщ
|Джош Моррисси
|64
|зщ
|Логан Стэнли
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
|12
|нп
|Дженсен Харкинс
|13
|нп
|Зак Сэнфорд
|21
|нп
|Доминик Тонинато
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
|25
|нп
|Пол Штястны
|26
|нп
|Блейк Уилер
|27
|нп
|Николай Элерс
|55
|нп
|Марк Шайфли
|71
|нп
|Евгений Свечников
|77
|нп
|Адам Брукс
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
|81
|нп
|Кайл Коннор
|31
|вр
|Антон Форсберг
|32
|вр
|Филип Густавссон
|2
|зщ
|Артём Зуб
|5
|зщ
|Ник Холден
|15
|зщ
|Майкл Дель Зотто
|22
|зщ
|Никита Зайцев
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|23
|зщ
|Трэвис Хэмоник
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|9
|нп
|Джош Норрис
|10
|нп
|Алекс Форментон
|16
|нп
|Остин Уотсон
|17
|нп
|Адам Годетт
|18
|нп
|Тим Штюцле
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|27
|нп
|Дилан Гэмбрелл
|28
|нп
|Коннор Браун
|36
|нп
|Колин Уайт
|63
|нп
|Тайлер Эннис
|71
|нп
|Крис Тирни
Главные тренеры
|Дэйв Лоури (и.о.)
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|27.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3 Б
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|04.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|15.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|13.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|06.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|13.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|12.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|24.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|22.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|64
|37
|5
|3
|1
|4
|14
|245-178
|95
|74,2
|2
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|3
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|4
|Питтсбург Пингвинз
|65
|32
|4
|3
|6
|4
|16
|213-172
|88
|67,7
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|7
|Бостон Брюинз
|64
|32
|6
|2
|2
|3
|19
|194-171
|85
|66,4
|8
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|30
|7
|2
|4
|2
|18
|209-180
|84
|66,7
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|11
|Сент-Луис Блюз
|62
|32
|1
|2
|3
|6
|18
|222-175
|79
|63,7
|12
|Миннесота Уайлд
|61
|28
|4
|5
|4
|0
|20
|228-196
|78
|63,9
|13
|Нэшвилл Предаторз
|64
|30
|5
|2
|2
|2
|23
|211-184
|78
|60,9
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|27
|5
|3
|2
|6
|22
|188-182
|78
|60,0
|15
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|16
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|29
|3
|3
|0
|5
|24
|217-204
|75
|58,6
|17
|Вегас Голден Найтс
|66
|28
|2
|4
|1
|3
|28
|205-201
|72
|54,5
|18
|Виннипег Джетс
|64
|26
|3
|1
|4
|6
|24
|201-198
|70
|54,7
|19
|Ванкувер Кэнакс
|65
|25
|3
|3
|3
|5
|26
|186-187
|70
|53,8
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|21
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|26
|1
|1
|6
|3
|25
|170-168
|65
|52,4
|22
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|19
|7
|2
|2
|6
|27
|167-198
|64
|50,8
|24
|Детройт Ред Уингз
|64
|15
|8
|3
|2
|5
|31
|186-240
|59
|46,1
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|64
|15
|5
|3
|2
|7
|32
|171-221
|55
|43,0
|26
|Баффало Сэйбрз
|64
|17
|3
|3
|1
|7
|33
|171-223
|54
|42,2
|27
|Филадельфия Флайерз
|63
|16
|4
|0
|4
|7
|32
|159-220
|51
|40,5
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
|29
|Оттава Сенаторз
|63
|18
|3
|1
|1
|4
|36
|162-207
|49
|38,9
|30
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9
|31
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|65
|32
|4
|3
|6
|4
|16
|213-172
|88
|67,7
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|6
|Бостон Брюинз
|64
|32
|6
|2
|2
|3
|19
|194-171
|85
|66,4
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|30
|7
|2
|4
|2
|18
|209-180
|84
|66,7
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|26
|1
|1
|6
|3
|25
|170-168
|65
|52,4
|11
|Детройт Ред Уингз
|64
|15
|8
|3
|2
|5
|31
|186-240
|59
|46,1
|12
|Баффало Сэйбрз
|64
|17
|3
|3
|1
|7
|33
|171-223
|54
|42,2
|13
|Филадельфия Флайерз
|63
|16
|4
|0
|4
|7
|32
|159-220
|51
|40,5
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
|15
|Оттава Сенаторз
|63
|18
|3
|1
|1
|4
|36
|162-207
|49
|38,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|64
|37
|5
|3
|1
|4
|14
|245-178
|95
|74,2
|2
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|3
|Сент-Луис Блюз
|62
|32
|1
|2
|3
|6
|18
|222-175
|79
|63,7
|4
|Миннесота Уайлд
|61
|28
|4
|5
|4
|0
|20
|228-196
|78
|63,9
|5
|Нэшвилл Предаторз
|64
|30
|5
|2
|2
|2
|23
|211-184
|78
|60,9
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|27
|5
|3
|2
|6
|22
|188-182
|78
|60,0
|7
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|8
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|29
|3
|3
|0
|5
|24
|217-204
|75
|58,6
|9
|Вегас Голден Найтс
|66
|28
|2
|4
|1
|3
|28
|205-201
|72
|54,5
|10
|Виннипег Джетс
|64
|26
|3
|1
|4
|6
|24
|201-198
|70
|54,7
|11
|Ванкувер Кэнакс
|65
|25
|3
|3
|3
|5
|26
|186-187
|70
|53,8
|12
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|19
|7
|2
|2
|6
|27
|167-198
|64
|50,8
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|64
|15
|5
|3
|2
|7
|32
|171-221
|55
|43,0
|15
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9
|16
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|2
|Питтсбург Пингвинз
|65
|32
|4
|3
|6
|4
|16
|213-172
|88
|67,7
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|26
|1
|1
|6
|3
|25
|170-168
|65
|52,4
|7
|Филадельфия Флайерз
|63
|16
|4
|0
|4
|7
|32
|159-220
|51
|40,5
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|3
|Бостон Брюинз
|64
|32
|6
|2
|2
|3
|19
|194-171
|85
|66,4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|30
|7
|2
|4
|2
|18
|209-180
|84
|66,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|64
|15
|8
|3
|2
|5
|31
|186-240
|59
|46,1
|6
|Баффало Сэйбрз
|64
|17
|3
|3
|1
|7
|33
|171-223
|54
|42,2
|7
|Оттава Сенаторз
|63
|18
|3
|1
|1
|4
|36
|162-207
|49
|38,9
|8
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|64
|37
|5
|3
|1
|4
|14
|245-178
|95
|74,2
|2
|Сент-Луис Блюз
|62
|32
|1
|2
|3
|6
|18
|222-175
|79
|63,7
|3
|Миннесота Уайлд
|61
|28
|4
|5
|4
|0
|20
|228-196
|78
|63,9
|4
|Нэшвилл Предаторз
|64
|30
|5
|2
|2
|2
|23
|211-184
|78
|60,9
|5
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|6
|Виннипег Джетс
|64
|26
|3
|1
|4
|6
|24
|201-198
|70
|54,7
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|64
|15
|5
|3
|2
|7
|32
|171-221
|55
|43,0
|8
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|65
|27
|5
|3
|2
|6
|22
|188-182
|78
|60,0
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|64
|29
|3
|3
|0
|5
|24
|217-204
|75
|58,6
|4
|Вегас Голден Найтс
|66
|28
|2
|4
|1
|3
|28
|205-201
|72
|54,5
|5
|Ванкувер Кэнакс
|65
|25
|3
|3
|3
|5
|26
|186-187
|70
|53,8
|6
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|63
|19
|7
|2
|2
|6
|27
|167-198
|64
|50,8
|8
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9