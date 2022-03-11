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Виннипег Джетс - Оттава Сенаторз 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс Оттава Сенаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Оттава Сенаторз, которое состоится 25 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Оттава Сенаторз
Оттава
1КанадаврЭрик Комри
37СШАврКоннор Хеллебайк
2КанадазщДилан Демело
4СШАзщНил Пионк
5КанадазщБренден Диллон
44КанадазщДжош Моррисси
64КанадазщЛоган Стэнли
88СШАзщНейт Шмидт
12КанаданпДженсен Харкинс
13СШАнпЗак Сэнфорд
21СШАнпДоминик Тонинато
22СШАнпМэйсон Эпплтон
25СШАнпПол Штястны
26СШАнпБлейк Уилер
27ДаниянпНиколай Элерс
55КанаданпМарк Шайфли
71РоссиянпЕвгений Свечников
77КанаданпАдам Брукс
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
81СШАнпКайл Коннор
31ШвецияврАнтон Форсберг
32ШвецияврФилип Густавссон
2РоссиязщАртём Зуб
5КанадазщНик Холден
15КанадазщМайкл Дель Зотто
22РоссиязщНикита Зайцев
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
23КанадазщТрэвис Хэмоник
7СШАнпБрэди Ткачук
9СШАнпДжош Норрис
10КанаданпАлекс Форментон
16СШАнпОстин Уотсон
17СШАнпАдам Годетт
18ГерманиянпТим Штюцле
21КанаданпМэтью Жозеф
27СШАнпДилан Гэмбрелл
28КанаданпКоннор Браун
36СШАнпКолин Уайт
63КанаданпТайлер Эннис
71КанаданпКрис Тирни
Главные тренеры
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
КанадаДи Джей Смит
История личных встреч
27.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Виннипег Джетс2 : 3 БОттава Сенаторз
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Оттава Сенаторз
04.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 1Виннипег Джетс
15.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 3Виннипег Джетс
13.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 2Виннипег Джетс
06.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Оттава Сенаторз
13.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2Оттава Сенаторз
12.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Оттава Сенаторз
24.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 3Оттава Сенаторз
22.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4Виннипег Джетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
5 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
7 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
8 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
10 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
11 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
12 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
13 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
14 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
15 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
16 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
17 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
18 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
19 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
20 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
24 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
25 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
26 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
27 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
28 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
29 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
6 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
8 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
9 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
11 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
12 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
13 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
14 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
15 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
3 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
4 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
5 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
6 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
7 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
8 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
9 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
10 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
11 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
14 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
4 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
5 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
7 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
3 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
5 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
6 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
7 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
3 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
4 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
7 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
8 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
2 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
3 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
4 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
5 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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