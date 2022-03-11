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Эдмонтон Ойлерз - Сан-Хосе Шаркс 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
25 марта 2022, пятница. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз Сан-Хосе Шаркс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 25 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
19ФинляндияврМикко Коскинен
41КанадаврМайк Смит
2КанадазщДанкан Кит
5КанадазщКоди Сеси
22КанадазщТайсон Бэрри
25КанадазщДарнелл Нурс
75КанадазщЭван Бушар
27КанадазщБретт Кулак
13ФинляндиянпЕссе Пульюярви
14КанаданпДевин Шор
18КанаданпЗак Хайман
29ГерманиянпЛеон Драйзайтль
37СШАнпУоррен Фёгеле
44КанаданпЗак Кассиан
56СШАнпКайлер Ямамото
71КанаданпРайан Маклауд
91КанаданпЭвандер Кейн
97КанаданпКоннор Макдэвид
16КанаданпДерик Брассар
93КанаданпРайан Ньюджент-Хопкинс
34ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
47КанадаврДжеймс Раймер
6КанадазщРайан Меркли
24СШАзщДжейкоб Мегна
44КанадазщМарк-Эдуар Власик
53КанадазщНиколя Мелош
65ШвециязщЭрик Карлссон
88КанадазщБрент Бёрнс
13СШАнпНик Бонино
28ШвейцариянпТимо Майер
39КанаданпЛоган Кутюр
42КанаданпДжона Гаджович
43СШАнпДжон Леонард
48ЧехиянпТомаш Гертл
54СШАнпСкотт Риди
55СШАнпАлександр Хмелевски
63КанаданпДжеффри Вьель
73КанаданпНоа Грегор
92ЛатвиянпРудольф Балцерс
94РоссиянпАлександр Барабанов
Главные тренеры
КанадаДжей Вудкрофт
КанадаБоб Бугнер
История личных встреч
15.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс0 : 3Эдмонтон Ойлерз
07.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 6Сан-Хосе Шаркс
20.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5Эдмонтон Ойлерз
13.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс6 : 3Эдмонтон Ойлерз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 3Сан-Хосе Шаркс
10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз2 : 5Сан-Хосе Шаркс
09.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс7 : 2Эдмонтон Ойлерз
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 7Сан-Хосе Шаркс
21.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 4 ОТЭдмонтон Ойлерз
15.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4 ОТСан-Хосе Шаркс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
5 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
7 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
8 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
10 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
11 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
12 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
13 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
14 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
15 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
16 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
17 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
18 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
19 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
20 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
24 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
25 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
26 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
27 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
28 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
29 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
6 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
8 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
9 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
11 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
12 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
13 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
14 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
15 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
3 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
4 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
5 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
6 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
7 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
8 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
9 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
10 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
11 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
14 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
4 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
5 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
7 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
3 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
5 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
6 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
7 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
3 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
4 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
7 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
8 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
2 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
3 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
4 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
5 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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