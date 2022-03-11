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Сент-Луис Блюз - Филадельфия Флайерз 25 Марта прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
25 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Филадельфия Флайерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Филадельфия Флайерз, которое состоится 25 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
35ФинляндияврВилле Хуссо
50КанадаврДжордан Биннингтон
4СШАзщНик Ледди
6КанадазщМарко Сканделла
41КанадазщРоберт Бортуццо
55КанадазщКолтон Парэйко
72СШАзщДжастин Фолк
77ФинляндиязщНико Миккола
10КанаданпБрэйден Шенн
20СШАнпБрэндон Саад
22СШАнпЛоган Браун
25КанаданпДжордан Кайру
26АвстралиянпНатан Уокер
49РоссиянпИван Барбашёв
57КанаданпДэвид Перрон
65РоссиянпАлексей Торопченко
89РоссиянпПавел Бучневич
90КанаданпРайан О'Райлли
18КанаданпРоберт Томас
91РоссиянпВладимир Тарасенко
35КанадаврМартин Джонс
79КанадаврКартер Харт
3СШАзщКейт Яндл
6КанадазщТрэвис Санхайм
8КанадазщКевин Коннотон
9РоссиязщИван Проворов
24СШАзщНик Силер
45СШАзщКэм Йорк
70ФинляндиязщРасмус Ристолайнен
11КанаданпТрэвис Конечны
13СШАнпКевин Хейз
17КанаданпЗак Макьюэн
25СШАнпДжеймс ван Римсдайк
38СШАнпПатрик Браун
48КанаданпМорган Фрост
71СШАнпМакс Уиллман
74КанаданпОуэн Типпетт
86СШАнпДжоэль Фараби
89СШАнпКэм Аткинсон
42КанаданпХейдэн Ходжсон
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
КанадаМайк Йео (и.о.)
История личных встреч
23.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 4Сент-Луис Блюз
16.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 4 ОТФиладельфия Флайерз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз7 : 3Филадельфия Флайерз
08.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 3Сент-Луис Блюз
06.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 3Сент-Луис Блюз
03.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 2Филадельфия Флайерз
07.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 2Сент-Луис Блюз
29.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз6 : 3Филадельфия Флайерз
22.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз4 : 3Сент-Луис Блюз
11.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 4Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
5 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
7 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
8 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
10 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
11 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
12 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
13 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
14 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
15 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
16 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
17 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
18 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
19 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
20 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
24 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
25 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
26 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
27 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
28 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
29 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
6 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
8 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
9 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
11 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
12 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
13 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
14 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
15 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
3 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
4 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
5 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
6 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
7 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
8 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
9 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
10 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
11 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
14 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
4 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
5 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
7 Филадельфия Флайерз6316404732159-2205140,5
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
3 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
5 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
6 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
7 Оттава Сенаторз6318311436162-2074938,9
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Сент-Луис Блюз6232123618222-1757963,7
3 Миннесота Уайлд6128454020228-1967863,9
4 Нэшвилл Предаторз6430522223211-1847860,9
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6426314624201-1987054,7
7 Чикаго Блэкхоукс6415532732171-2215543,0
8 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
2 Лос-Анджелес Кингз6527532622188-1827860,0
3 Эдмонтон Ойлерз6429330524217-2047558,6
4 Вегас Голден Найтс6628241328205-2017254,5
5 Ванкувер Кэнакс6525333526186-1877053,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6319722627167-1986450,8
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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