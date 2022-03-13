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Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 25.03.2022

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Торонто Рэпторс Кливленд Кавальерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Очки
1СШАзащАрмони Брукс
6
3ВеликобританиялёгО Джи Ануноби
14
4СШАлёгСкотти Барнс
11
5НигерияфорПрешес Ачиува
10
11СШАфорДжастин Шампани
0
13СШАзащДэвид Джонсон
0
14УкраиналёгСвятослав Михайлюк
0
17ГерманиязащИсаак Бонга
0
18ЯпонияфорЮта Ватанабэ
0
21СШАфорТаддеус Янг
8
22СШАзащМалачи Флинн
0
23СШАразФред Ванвлит
10
24КанадафорКем Берч
4
25КанадафорКрис Буше
17
33СШАзащГари Трент-мл.
0
43КамерунфорПаскаль Сиакам
35
45КанадазащДалано Бэнтон
2
Очки
0СШАфорКевин Лав
12
0СШАразБрэндон Гудвин
6
1СШАзащРэджон Рондо
0
2СШАзащКоллин Секстон
0
3СШАзащКарис ЛеВерт
11
4СШАфорЭван Мобли
11
5СШАзащАр Джей Нембхард
0
6СШАценМозес Браун
0
8СШАлёгЛамар Стивенс
16
9СШАлёгДилан Уиндлер
0
10СШАразДариус Гарлэнд
18
12СШАразТим Фрейзер
0
16ТурцияфорДжеди Осман
4
21СШАфорЭд Дэвис
0
24ФинляндиялёгЛаури Маркканен
20
31СШАценДжарретт Аллен
0
32СШАфорДин Уэйд
0
35СШАзащАйзек Окоро
6
Главные тренеры
СШАНик Нёрс
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
07.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс104 : 96Торонто Рэпторс
27.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс144 : 99Торонто Рэпторс
06.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс101 : 102Кливленд Кавальерс
27.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс112 : 96Кливленд Кавальерс
11.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс115 : 135Торонто Рэпторс
22.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс116 : 105Торонто Рэпторс
31.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс109 : 115Торонто Рэпторс
01.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс117 : 97Кливленд Кавальерс
17.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс133 : 113Кливленд Кавальерс
12.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс126 : 101Торонто Рэпторс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7359148395-77811320,8080,0
2 Мемфис Гриззлиз7350238388-79931230,6859,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7348258103-76641210,65811,0
4 Майами Хит7347267986-76711200,64412,0
5 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,62513,5
6 Милуоки Бакс7245278285-79991170,62513,5
7 Бостон Селтикс7446288171-76781200,62213,5
8 Юта Джаз7345288297-78521180,61614,0
9 Даллас Маверикс7345287791-75911180,61614,0
10 Денвер Наггетс7343308143-79551160,58916,0
11 Чикаго Буллз7242308049-80071140,58316,5
12 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,56817,5
13 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,56218,0
14 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,56218,0
15 Бруклин Нетс7338358194-81791110,52121,0
16 Шарлотт Хорнетс7337368383-83691100,50722,0
17 Атланта Хоукс7336378236-81941090,49323,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48623,5
19 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42528,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,0
21 Вашингтон Уизардс7130417689-79241010,42328,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс7230427815-79101020,41728,5
23 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39730,0
24 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37531,5
25 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35133,5
26 Индиана Пэйсерс7325488097-8257980,34234,0
27 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28838,0
28 Детройт Пистонс7320537621-8203930,27439,0
29 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27039,5
30 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24741,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7347267986-76711200,6440,0
2 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,6251,5
3 Милуоки Бакс7245278285-79991170,6251,5
4 Бостон Селтикс7446288171-76781200,6221,5
5 Чикаго Буллз7242308049-80071140,5834,5
6 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,5626,0
7 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,5626,0
8 Бруклин Нетс7338358194-81791110,5219,0
9 Шарлотт Хорнетс7337368383-83691100,50710,0
10 Атланта Хоукс7336378236-81941090,49311,0
11 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42516,0
12 Вашингтон Уизардс7130417689-79241010,42316,0
13 Индиана Пэйсерс7325488097-8257980,34222,0
14 Детройт Пистонс7320537621-8203930,27427,0
15 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27027,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7359148395-77811320,8080,0
2 Мемфис Гриззлиз7350238388-79931230,6859,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7348258103-76641210,65811,0
4 Юта Джаз7345288297-78521180,61614,0
5 Даллас Маверикс7345287791-75911180,61614,0
6 Денвер Наггетс7343308143-79551160,58916,0
7 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,56817,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48623,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,0
10 Нью-Орлеан Пеликанс7230427815-79101020,41728,5
11 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39730,0
12 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37531,5
13 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35133,5
14 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28838,0
15 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24741,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,6250,0
2 Бостон Селтикс7446288171-76781200,6220,0
3 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,5624,5
4 Бруклин Нетс7338358194-81791110,5217,5
5 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42514,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7245278285-79991170,6250,0
2 Чикаго Буллз7242308049-80071140,5833,0
3 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,5624,5
4 Индиана Пэйсерс7325488097-8257980,34220,5
5 Детройт Пистонс7320537621-8203930,27425,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7347267986-76711200,6440,0
2 Шарлотт Хорнетс7337368383-83691100,50710,0
3 Атланта Хоукс7336378236-81941090,49311,0
4 Вашингтон Уизардс7130417689-79241010,42316,0
5 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27027,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7345288297-78521180,6160,0
2 Денвер Наггетс7343308143-79551160,5892,0
3 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,5683,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37517,5
5 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28824,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7359148395-77811320,8080,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7348258103-76641210,65811,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48623,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,0
5 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35133,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7350238388-79931230,6850,0
2 Даллас Маверикс7345287791-75911180,6165,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс7230427815-79101020,41719,5
4 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39721,0
5 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24732,0

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