Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 25.03.2022
Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20511
25 марта 2022, пятница. 02:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Рэпторс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 25 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс
Кливленд
|Очки
|1
|защ
|Армони Брукс
6
|3
|лёг
|О Джи Ануноби
14
|4
|лёг
|Скотти Барнс
11
|5
|фор
|Прешес Ачиува
10
|11
|фор
|Джастин Шампани
0
|13
|защ
|Дэвид Джонсон
0
|14
|лёг
|Святослав Михайлюк
0
|17
|защ
|Исаак Бонга
0
|18
|фор
|Юта Ватанабэ
0
|21
|фор
|Таддеус Янг
8
|22
|защ
|Малачи Флинн
0
|23
|раз
|Фред Ванвлит
10
|24
|фор
|Кем Берч
4
|25
|фор
|Крис Буше
17
|33
|защ
|Гари Трент-мл.
0
|43
|фор
|Паскаль Сиакам
35
|45
|защ
|Далано Бэнтон
2
|Очки
|0
|фор
|Кевин Лав
12
|0
|раз
|Брэндон Гудвин
6
|1
|защ
|Рэджон Рондо
0
|2
|защ
|Коллин Секстон
0
|3
|защ
|Карис ЛеВерт
11
|4
|фор
|Эван Мобли
11
|5
|защ
|Ар Джей Нембхард
0
|6
|цен
|Мозес Браун
0
|8
|лёг
|Ламар Стивенс
16
|9
|лёг
|Дилан Уиндлер
0
|10
|раз
|Дариус Гарлэнд
18
|12
|раз
|Тим Фрейзер
0
|16
|фор
|Джеди Осман
4
|21
|фор
|Эд Дэвис
0
|24
|лёг
|Лаури Маркканен
20
|31
|цен
|Джарретт Аллен
0
|32
|фор
|Дин Уэйд
0
|35
|защ
|Айзек Окоро
6
Главные тренеры
|Ник Нёрс
|Джей Би Бикерстафф
История личных встреч
|07.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 96
|27.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|144 : 99
|06.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 102
|27.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 96
|11.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 135
|22.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 105
|31.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 115
|01.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 97
|17.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|133 : 113
|12.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 101
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|73
|59
|14
|8395-7781
|132
|0,808
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|73
|50
|23
|8388-7993
|123
|0,685
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|73
|48
|25
|8103-7664
|121
|0,658
|11,0
|4
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|12,0
|5
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|13,5
|6
|Милуоки Бакс
|72
|45
|27
|8285-7999
|117
|0,625
|13,5
|7
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|13,5
|8
|Юта Джаз
|73
|45
|28
|8297-7852
|118
|0,616
|14,0
|9
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|14,0
|10
|Денвер Наггетс
|73
|43
|30
|8143-7955
|116
|0,589
|16,0
|11
|Чикаго Буллз
|72
|42
|30
|8049-8007
|114
|0,583
|16,5
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|17,5
|13
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|18,0
|14
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|18,0
|15
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|21,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|73
|37
|36
|8383-8369
|110
|0,507
|22,0
|17
|Атланта Хоукс
|73
|36
|37
|8236-8194
|109
|0,493
|23,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|23,5
|19
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|28,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,0
|21
|Вашингтон Уизардс
|71
|30
|41
|7689-7924
|101
|0,423
|28,0
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|72
|30
|42
|7815-7910
|102
|0,417
|28,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|30,0
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|31,5
|25
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|33,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|73
|25
|48
|8097-8257
|98
|0,342
|34,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,0
|28
|Детройт Пистонс
|73
|20
|53
|7621-8203
|93
|0,274
|39,0
|29
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|39,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|41,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|1,5
|3
|Милуоки Бакс
|72
|45
|27
|8285-7999
|117
|0,625
|1,5
|4
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|1,5
|5
|Чикаго Буллз
|72
|42
|30
|8049-8007
|114
|0,583
|4,5
|6
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|6,0
|7
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|6,0
|8
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|9,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|73
|37
|36
|8383-8369
|110
|0,507
|10,0
|10
|Атланта Хоукс
|73
|36
|37
|8236-8194
|109
|0,493
|11,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|16,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|71
|30
|41
|7689-7924
|101
|0,423
|16,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|73
|25
|48
|8097-8257
|98
|0,342
|22,0
|14
|Детройт Пистонс
|73
|20
|53
|7621-8203
|93
|0,274
|27,0
|15
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|73
|59
|14
|8395-7781
|132
|0,808
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|73
|50
|23
|8388-7993
|123
|0,685
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|73
|48
|25
|8103-7664
|121
|0,658
|11,0
|4
|Юта Джаз
|73
|45
|28
|8297-7852
|118
|0,616
|14,0
|5
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|14,0
|6
|Денвер Наггетс
|73
|43
|30
|8143-7955
|116
|0,589
|16,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|17,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|23,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,0
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|72
|30
|42
|7815-7910
|102
|0,417
|28,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|30,0
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|31,5
|13
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|33,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|41,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|0,0
|3
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|7,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|14,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|72
|45
|27
|8285-7999
|117
|0,625
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|72
|42
|30
|8049-8007
|114
|0,583
|3,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|4,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|73
|25
|48
|8097-8257
|98
|0,342
|20,5
|5
|Детройт Пистонс
|73
|20
|53
|7621-8203
|93
|0,274
|25,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|73
|37
|36
|8383-8369
|110
|0,507
|10,0
|3
|Атланта Хоукс
|73
|36
|37
|8236-8194
|109
|0,493
|11,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|71
|30
|41
|7689-7924
|101
|0,423
|16,0
|5
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|73
|45
|28
|8297-7852
|118
|0,616
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|73
|43
|30
|8143-7955
|116
|0,589
|2,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|3,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|17,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|24,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|73
|59
|14
|8395-7781
|132
|0,808
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|73
|48
|25
|8103-7664
|121
|0,658
|11,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|23,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,0
|5
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|33,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|73
|50
|23
|8388-7993
|123
|0,685
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|5,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|72
|30
|42
|7815-7910
|102
|0,417
|19,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|32,0