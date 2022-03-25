Барселона - Фенербахче прямая трансляция 25.03.2022
Стадион: Палау Блауграна (Барселона, Испания), вместимость: 8250
25 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Евролига, Регулярный чемпионат. 29-й тур
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Барселона - Фенербахче, которое состоится 25 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, Регулярный чемпионат. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Палау Блауграна (Барселона, Испания). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Фенербахче
Стамбул, Турция
Главные тренеры
|Шарунас Ясикявичюс
|Саша Джорджевич
История личных встреч
|26.10.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 6
|74 : 76
|02.04.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 33
|73 : 82
|12.11.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 8
|97 : 55
|16.01.2020
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 20
|74 : 80
|20.11.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 9
|89 : 63
|15.03.2019
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 26
|88 : 82
|30.11.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 10
|65 : 84
|26.01.2018
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 20
|86 : 82
|08.12.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 11
|68 : 83
|06.04.2017
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 30
|68 : 65 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
| 1
Плей-офф
|Барселона
|25
|0.800
| 2
Плей-офф
|Реал Мадрид
|25
|0.720
| 3
Плей-офф
|Олимпиакос
|26
|0.654
| 4
Плей-офф
|Олимпия Милан
|24
|0.667
| 5
Плей-офф
|Анадолу Эфес
|24
|0.583
| 6
Плей-офф
|Бавария
|23
|0.522
| 7
Плей-офф
|Маккаби Тель-Авив
|23
|0.522
| 8
Плей-офф
|Монако
|25
|0.480
|9
|Црвена Звезда
|24
|0.458
|10
|Баскония
|26
|0.423
|11
|Фенербахче
|23
|0.391
|12
|Альба
|23
|0.391
|13
|АСВЕЛ
|25
|0.320
|14
|Панатинаикос
|24
|0.292
|15
|Жальгирис
|26
|0.269
|16
|ЦСКА
|0
|0.000
|17
|Зенит
|0
|0.000
|18
|УНИКС
|0
|0.000