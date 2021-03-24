Хорватия - Словения 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар), вместимость: 45350
26 марта 2022, суббота. 17:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Словения, которое состоится 26 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Словения
Главные тренеры
|Златко Далич
|Матьяж Кек
История личных встреч
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 6
|3 : 0
|24.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа H. Тур 1
|1 : 0