Аргентина - Венесуэла 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Альберто Армандо (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 49000
26 марта 2022, суббота. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Главный судья: Кевин Ортега (Перу);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Венесуэла, которое состоится 26 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Армандо (Буэнос-Айрес, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аргентина
Венесуэла
|1
|вр
|Франко Армани
|3
|зщ
|Николас Тальяфико
|19
|зщ
|Николас Отаменди
|6
|зщ
|Херман Песселья
|13
|зщ
|Науэль Молина
|8
|пз
|Алексис Мак Аллистер
70'
|5
|пз
|Леандро Паредес
88'
|7
|пз
|Родриго Де Пауль
|16
|пз
|Хоакин Корреа
64'
|10
|нп
|Лионель Месси
|15
|нп
|Николас Гонсалес
88'
|21
|нп
|Анхель Корреа
64'
|11
|пз
|Анхель Ди Мария
70'
|18
|пз
|Гвидо Родригес
88'
|22
|нп
|Лукас Бое
88'
|1
|вр
|Вилькер Фариньес
|3
|зщ
|Кристиан Макун
|4
|зщ
|Джон Чансельор
|2
|зщ
|Науэль Феррареси
|19
|зщ
|Мигель Наварро
46'
|16
|зщ
|Роберто Росалес
|6
|пз
|Янхель Эррера
77'
|8
|пз
|Кристиан Кассерес
62'
|13
|пз
|Хосе Мартинес
|17
|нп
|Хосеф Мартинес
62'
|23
|нп
|Хосе Саломон Рондон
83'
|15
|нп
|Джон Мурильо
46'
|9
|нп
|Фернандо Аристегиета
62'
|10
|нп
|Луис Гонсалес
62'
|11
|нп
|Дарвин Мачис
77'
|7
|нп
|Джефферсон Саварино
83'
Запасные
|12
|вр
|Хуан Муссо
|23
|вр
|Херонимо Рульи
|4
|зщ
|Хуан Фойт
|2
|зщ
|Лукас Куарта
|20
|пз
|Мануэль Лансини
|17
|пз
|Лукас Окампос
|14
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|9
|нп
|Хулиан Альварес
|12
|вр
|Хоэль Гратероль
|22
|вр
|Рафаэль Ромо
|14
|зщ
|Луис Дель Пино
|20
|зщ
|Рональд Эрнандес
|21
|пз
|Франсиско Ла Мантия
|18
|пз
|Ромуло Отеро
|5
|пз
|Теласко Сеговия
Главные тренеры
|Лионель Скалони
|Хосе Нестор Пекерман
История личных встреч
|03.09.2021
|ЧМ-2022 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 9
|1 : 3
|28.06.2019
|Кубок Америки
|1/4 финала
|0 : 2
|22.03.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|1 : 3
|06.09.2017
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 16
|1 : 1
|07.09.2016
|ЧМ-2018 - Южная Америка
|Южная Америка. Тур 8
|2 : 2
|19.06.2016
|Кубок Америки
|1/4 финала
|4 : 1
|23.03.2013
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 11
|3 : 0
|12.10.2011
|ЧМ-2014 - Южная Америка
|КОНМЕБОЛ. Тур 2
|1 : 0
|02.09.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Сентябрь 2011
|0 : 1
|17.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Бразилия
|16
|42
| 2
Финальная часть
|Аргентина
|15
|35
| 3
Финальная часть
|Эквадор
|17
|25
| 4
Финальная часть
|Уругвай
|17
|25
| 5
Межконтинентальный плей-офф
|Перу
|17
|21
|6
|Колумбия
|17
|20
|7
|Чили
|17
|19
|8
|Парагвай
|17
|16
|9
|Боливия
|17
|15
|10
|Венесуэла
|16
|10