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Аргентина - Венесуэла 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Альберто Армандо (Буэнос-Айрес, Аргентина), вместимость: 49000
26 марта 2022, суббота. 02:30 МСК. ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур
Главный судья: Кевин Ортега (Перу);
Аргентина Венесуэла

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аргентина - Венесуэла, которое состоится 26 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Южная Америка, Южная Америка. 17-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Армандо (Буэнос-Айрес, Аргентина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аргентина
Венесуэла
1АргентинаврФранко Армани
3АргентиназщНиколас Тальяфико
19АргентиназщНиколас Отаменди
6АргентиназщХерман Песселья
13АргентиназщНауэль Молина
8АргентинапзАлексис Мак Аллистер
70'
5АргентинапзЛеандро Паредес
88'
7АргентинапзРодриго Де Пауль
16АргентинапзХоакин Корреа
64'
10АргентинанпЛионель Месси
15АргентинанпНиколас Гонсалес
88'
21АргентинанпАнхель Корреа
64'
11АргентинапзАнхель Ди Мария
70'
18АргентинапзГвидо Родригес
88'
22АргентинанпЛукас Бое
88'
1ВенесуэлаврВилькер Фариньес
3ВенесуэлазщКристиан Макун
4ВенесуэлазщДжон Чансельор
2ВенесуэлазщНауэль Феррареси
19ВенесуэлазщМигель Наварро
46'
16ВенесуэлазщРоберто Росалес
6ВенесуэлапзЯнхель Эррера
77'
8ВенесуэлапзКристиан Кассерес
62'
13ВенесуэлапзХосе Мартинес
17ВенесуэланпХосеф Мартинес
62'
23ВенесуэланпХосе Саломон Рондон
83'
15ВенесуэланпДжон Мурильо
46'
9ВенесуэланпФернандо Аристегиета
62'
10ВенесуэланпЛуис Гонсалес
62'
11ВенесуэланпДарвин Мачис
77'
7ВенесуэланпДжефферсон Саварино
83'
Запасные
12АргентинаврХуан Муссо
23АргентинаврХеронимо Рульи
4АргентиназщХуан Фойт
2АргентиназщЛукас Куарта
20АргентинапзМануэль Лансини
17АргентинапзЛукас Окампос
14АргентинапзЭксекиэль Паласиос
9АргентинанпХулиан Альварес
12ВенесуэлаврХоэль Гратероль
22ВенесуэлаврРафаэль Ромо
14ВенесуэлазщЛуис Дель Пино
20ВенесуэлазщРональд Эрнандес
21ВенесуэлапзФрансиско Ла Мантия
18ВенесуэлапзРомуло Отеро
5ВенесуэлапзТеласко Сеговия
Главные тренеры
АргентинаЛионель Скалони
АргентинаХосе Нестор Пекерман
История личных встреч
03.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. Тур 9 Венесуэла1 : 3Аргентина
28.06.2019 Кубок Америки 1/4 финала Венесуэла0 : 2Аргентина
22.03.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Аргентина1 : 3Венесуэла
06.09.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 16 Аргентина1 : 1Венесуэла
07.09.2016 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. Тур 8 Венесуэла2 : 2Аргентина
19.06.2016 Кубок Америки 1/4 финала Аргентина4 : 1Венесуэла
23.03.2013 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 11 Аргентина3 : 0Венесуэла
12.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. Тур 2 Венесуэла1 : 0Аргентина
02.09.2011 Товарищеские матчи (сборные) Сентябрь 2011 Венесуэла0 : 1Аргентина
17.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Аргентина4 : 1Венесуэла
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Финальная часть
Бразилия16 42
2
Финальная часть
Аргентина15 35
3
Финальная часть
Эквадор17 25
4
Финальная часть
Уругвай17 25
5
Межконтинентальный плей-офф
Перу17 21
6 Колумбия17 20
7 Чили17 19
8 Парагвай17 16
9 Боливия17 15
10 Венесуэла16 10

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