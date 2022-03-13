Виннипег Джетс - Коламбус Блю Джекетс 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
26 марта 2022, суббота. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 26 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
|1
|вр
|Эрик Комри
60:21
|37
|вр
|Коннор Хеллебайк
|2
|зщ
|Дилан Демело
19:41
|4
|зщ
|Нил Пионк
19:49
|5
|зщ
|Бренден Диллон
20:03
|44
|зщ
|Джош Моррисси
26:17
|64
|зщ
|Логан Стэнли
13:25
|88
|зщ
|Нейт Шмидт
17:37
|12
|нп
|Дженсен Харкинс
03:25
|13
|нп
|Зак Сэнфорд
12:48
|21
|нп
|Доминик Тонинато
07:24
|22
|нп
|Мэйсон Эпплтон
14:22
|25
|нп
|Пол Штястны
16:32
|26
|нп
|Блейк Уилер
22:28
|27
|нп
|Николай Элерс
15:07
|55
|нп
|Марк Шайфли
22:06
|71
|нп
|Евгений Свечников
06:11
|80
|нп
|Пьер-Люк Дюбуа
21:42
|81
|нп
|Кайл Коннор
24:38
|17
|нп
|Адам Лаури
13:56
|30
|вр
|Жан-Франсуа Берюбе
|90
|вр
|Элвис Мерзликин
58:43
|2
|зщ
|Эндрю Пик
22:41
|8
|зщ
|Зак Веренски
26:52
|22
|зщ
|Джейк Бин
19:03
|44
|зщ
|Владислав Гавриков
20:19
|46
|зщ
|Дин Кукан
13:20
|27
|зщ
|Адам Боквист
15:14
|7
|нп
|Шон Курали
18:52
|14
|нп
|Густав Нюквист
18:30
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
15:33
|23
|нп
|Брендан Гонс
06:13
|28
|нп
|Оливер Бьёркстранд
15:53
|29
|нп
|Патрик Лайне
20:20
|34
|нп
|Коул Силлинджер
15:39
|50
|нп
|Эрик Робинсон
15:16
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
06:25
|59
|нп
|Егор Чинахов
07:50
|93
|нп
|Якуб Ворачек
18:43
|96
|нп
|Джек Рослович
20:10
Главные тренеры
|Дэйв Лоури (и.о.)
|Брэд Ларсен
История личных встреч
|25.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|23.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|24.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|04.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|01.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|28.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|18.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.04.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5
|30.12.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|11.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|64
|37
|5
|3
|1
|4
|14
|245-178
|95
|74,2
|2
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|3
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|4
|Питтсбург Пингвинз
|66
|32
|4
|3
|6
|4
|17
|214-177
|88
|66,7
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|35
|2
|4
|2
|3
|19
|198-168
|87
|66,9
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|7
|Бостон Брюинз
|64
|32
|6
|2
|2
|3
|19
|194-171
|85
|66,4
|8
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|30
|7
|2
|4
|2
|18
|209-180
|84
|66,7
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|66
|27
|4
|5
|2
|8
|20
|220-188
|82
|62,1
|11
|Миннесота Уайлд
|62
|28
|5
|5
|4
|0
|20
|231-198
|80
|64,5
|12
|Сент-Луис Блюз
|63
|32
|1
|2
|3
|6
|19
|224-180
|79
|62,7
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|66
|27
|5
|3
|3
|6
|22
|191-186
|79
|59,8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|65
|30
|3
|3
|0
|5
|24
|222-206
|77
|59,2
|16
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|17
|Вегас Голден Найтс
|67
|29
|2
|4
|1
|3
|28
|211-202
|74
|55,2
|18
|Виннипег Джетс
|66
|26
|4
|1
|4
|6
|25
|207-206
|72
|54,5
|19
|Ванкувер Кэнакс
|66
|25
|3
|3
|3
|6
|26
|188-190
|71
|53,8
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|22
|6
|4
|2
|2
|29
|214-243
|68
|52,3
|21
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|26
|1
|1
|6
|3
|25
|170-168
|65
|52,4
|22
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|19
|7
|2
|2
|6
|28
|169-203
|64
|50,0
|24
|Детройт Ред Уингз
|64
|15
|8
|3
|2
|5
|31
|186-240
|59
|46,1
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|15
|5
|4
|2
|7
|32
|175-224
|57
|43,8
|26
|Баффало Сэйбрз
|65
|17
|3
|3
|2
|7
|33
|174-227
|55
|42,3
|27
|Филадельфия Флайерз
|64
|17
|4
|0
|4
|7
|32
|164-222
|53
|41,4
|28
|Оттава Сенаторз
|64
|19
|3
|1
|1
|4
|36
|167-209
|51
|39,8
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
|30
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9
|31
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|66
|32
|4
|3
|6
|4
|17
|214-177
|88
|66,7
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|35
|2
|4
|2
|3
|19
|198-168
|87
|66,9
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|6
|Бостон Брюинз
|64
|32
|6
|2
|2
|3
|19
|194-171
|85
|66,4
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|30
|7
|2
|4
|2
|18
|209-180
|84
|66,7
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|66
|27
|4
|5
|2
|8
|20
|220-188
|82
|62,1
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|22
|6
|4
|2
|2
|29
|214-243
|68
|52,3
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|26
|1
|1
|6
|3
|25
|170-168
|65
|52,4
|11
|Детройт Ред Уингз
|64
|15
|8
|3
|2
|5
|31
|186-240
|59
|46,1
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|17
|3
|3
|2
|7
|33
|174-227
|55
|42,3
|13
|Филадельфия Флайерз
|64
|17
|4
|0
|4
|7
|32
|164-222
|53
|41,4
|14
|Оттава Сенаторз
|64
|19
|3
|1
|1
|4
|36
|167-209
|51
|39,8
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
|16
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|64
|37
|5
|3
|1
|4
|14
|245-178
|95
|74,2
|2
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|3
|Миннесота Уайлд
|62
|28
|5
|5
|4
|0
|20
|231-198
|80
|64,5
|4
|Сент-Луис Блюз
|63
|32
|1
|2
|3
|6
|19
|224-180
|79
|62,7
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|66
|27
|5
|3
|3
|6
|22
|191-186
|79
|59,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|65
|30
|3
|3
|0
|5
|24
|222-206
|77
|59,2
|8
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|9
|Вегас Голден Найтс
|67
|29
|2
|4
|1
|3
|28
|211-202
|74
|55,2
|10
|Виннипег Джетс
|66
|26
|4
|1
|4
|6
|25
|207-206
|72
|54,5
|11
|Ванкувер Кэнакс
|66
|25
|3
|3
|3
|6
|26
|188-190
|71
|53,8
|12
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|19
|7
|2
|2
|6
|28
|169-203
|64
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|15
|5
|4
|2
|7
|32
|175-224
|57
|43,8
|15
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9
|16
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|2
|Питтсбург Пингвинз
|66
|32
|4
|3
|6
|4
|17
|214-177
|88
|66,7
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|35
|2
|4
|2
|3
|19
|198-168
|87
|66,9
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|66
|27
|4
|5
|2
|8
|20
|220-188
|82
|62,1
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|22
|6
|4
|2
|2
|29
|214-243
|68
|52,3
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|26
|1
|1
|6
|3
|25
|170-168
|65
|52,4
|7
|Филадельфия Флайерз
|64
|17
|4
|0
|4
|7
|32
|164-222
|53
|41,4
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|3
|Бостон Брюинз
|64
|32
|6
|2
|2
|3
|19
|194-171
|85
|66,4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|30
|7
|2
|4
|2
|18
|209-180
|84
|66,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|64
|15
|8
|3
|2
|5
|31
|186-240
|59
|46,1
|6
|Баффало Сэйбрз
|65
|17
|3
|3
|2
|7
|33
|174-227
|55
|42,3
|7
|Оттава Сенаторз
|64
|19
|3
|1
|1
|4
|36
|167-209
|51
|39,8
|8
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|64
|37
|5
|3
|1
|4
|14
|245-178
|95
|74,2
|2
|Миннесота Уайлд
|62
|28
|5
|5
|4
|0
|20
|231-198
|80
|64,5
|3
|Сент-Луис Блюз
|63
|32
|1
|2
|3
|6
|19
|224-180
|79
|62,7
|4
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|5
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|6
|Виннипег Джетс
|66
|26
|4
|1
|4
|6
|25
|207-206
|72
|54,5
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|15
|5
|4
|2
|7
|32
|175-224
|57
|43,8
|8
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|66
|27
|5
|3
|3
|6
|22
|191-186
|79
|59,8
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|65
|30
|3
|3
|0
|5
|24
|222-206
|77
|59,2
|4
|Вегас Голден Найтс
|67
|29
|2
|4
|1
|3
|28
|211-202
|74
|55,2
|5
|Ванкувер Кэнакс
|66
|25
|3
|3
|3
|6
|26
|188-190
|71
|53,8
|6
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|19
|7
|2
|2
|6
|28
|169-203
|64
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9