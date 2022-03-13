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Виннипег Джетс - Коламбус Блю Джекетс 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
26 марта 2022, суббота. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс Коламбус Блю Джекетс

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 26 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1КанадаврЭрик Комри
60:21
37СШАврКоннор Хеллебайк
2КанадазщДилан Демело
19:41
4СШАзщНил Пионк
19:49
5КанадазщБренден Диллон
20:03
44КанадазщДжош Моррисси
26:17
64КанадазщЛоган Стэнли
13:25
88СШАзщНейт Шмидт
17:37
12КанаданпДженсен Харкинс
03:25
13СШАнпЗак Сэнфорд
12:48
21СШАнпДоминик Тонинато
07:24
22СШАнпМэйсон Эпплтон
14:22
25СШАнпПол Штястны
16:32
26СШАнпБлейк Уилер
22:28
27ДаниянпНиколай Элерс
15:07
55КанаданпМарк Шайфли
22:06
71РоссиянпЕвгений Свечников
06:11
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
21:42
81СШАнпКайл Коннор
24:38
17КанаданпАдам Лаури
13:56
30КанадаврЖан-Франсуа Берюбе
90ЛатвияврЭлвис Мерзликин
58:43
2СШАзщЭндрю Пик
22:41
8СШАзщЗак Веренски
26:52
22КанадазщДжейк Бин
19:03
44РоссиязщВладислав Гавриков
20:19
46ШвейцариязщДин Кукан
13:20
27ШвециязщАдам Боквист
15:14
7СШАнпШон Курали
18:52
14ШвециянпГустав Нюквист
18:30
17КанаданпДжастин Дэнфорт
15:33
23КанаданпБрендан Гонс
06:13
28ДаниянпОливер Бьёркстранд
15:53
29ФинляндиянпПатрик Лайне
20:20
34КанаданпКоул Силлинджер
15:39
50СШАнпЭрик Робинсон
15:16
52ШвециянпЭмиль Бемстрём
06:25
59РоссиянпЕгор Чинахов
07:50
93ЧехиянпЯкуб Ворачек
18:43
96СШАнпДжек Рослович
20:10
Главные тренеры
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
КанадаБрэд Ларсен
История личных встреч
25.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс3 : 0Виннипег Джетс
23.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 3Виннипег Джетс
24.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Коламбус Блю Джекетс
04.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5Виннипег Джетс
01.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Коламбус Блю Джекетс
28.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 1 ОТВиннипег Джетс
18.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 5Коламбус Блю Джекетс
07.04.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 5Виннипег Джетс
30.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 5Коламбус Блю Джекетс
11.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс6 : 4Коламбус Блю Джекетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
5 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
6 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
7 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
8 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
10 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
11 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
12 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
13 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
14 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
16 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
17 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
18 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
19 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
20 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
24 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
25 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
26 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
27 Филадельфия Флайерз6417404732164-2225341,4
28 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
29 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
4 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
5 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
6 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
8 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
9 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
11 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
12 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
13 Филадельфия Флайерз6417404732164-2225341,4
14 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
15 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
3 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
4 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
5 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
6 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
8 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
9 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
10 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
11 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
14 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
4 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
5 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
7 Филадельфия Флайерз6417404732164-2225341,4
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
3 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
5 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
6 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
7 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
3 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
4 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
8 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
2 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
3 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
4 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
5 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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