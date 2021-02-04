Детройт Ред Уингз - Тампа-Бэй Лайтнинг 26 Марта прямая трансляция
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
26 марта 2022, суббота. 19:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 26 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Джефф Блэшилл
|Джон Купер
История личных встреч
|05.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|15.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 7 ОТ
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|01.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 Б
|04.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|03.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|12.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|10.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|06.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|04.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|64
|37
|5
|3
|1
|4
|14
|245-178
|95
|74,2
|2
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|3
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|4
|Питтсбург Пингвинз
|65
|32
|4
|3
|6
|4
|16
|213-172
|88
|67,7
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|7
|Бостон Брюинз
|64
|32
|6
|2
|2
|3
|19
|194-171
|85
|66,4
|8
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|9
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|30
|7
|2
|4
|2
|18
|209-180
|84
|66,7
|10
|Миннесота Уайлд
|62
|28
|5
|5
|4
|0
|20
|231-198
|80
|64,5
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|12
|Сент-Луис Блюз
|63
|32
|1
|2
|3
|6
|19
|224-180
|79
|62,7
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|66
|27
|5
|3
|3
|6
|22
|191-186
|79
|59,8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|65
|30
|3
|3
|0
|5
|24
|222-206
|77
|59,2
|16
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|17
|Вегас Голден Найтс
|67
|29
|2
|4
|1
|3
|28
|211-202
|74
|55,2
|18
|Ванкувер Кэнакс
|66
|25
|3
|3
|3
|6
|26
|188-190
|71
|53,8
|19
|Виннипег Джетс
|65
|26
|3
|1
|4
|6
|25
|203-203
|70
|53,8
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|21
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|26
|1
|1
|6
|3
|25
|170-168
|65
|52,4
|22
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|19
|7
|2
|2
|6
|28
|169-203
|64
|50,0
|24
|Детройт Ред Уингз
|64
|15
|8
|3
|2
|5
|31
|186-240
|59
|46,1
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|15
|5
|4
|2
|7
|32
|175-224
|57
|43,8
|26
|Баффало Сэйбрз
|64
|17
|3
|3
|1
|7
|33
|171-223
|54
|42,2
|27
|Филадельфия Флайерз
|64
|17
|4
|0
|4
|7
|32
|164-222
|53
|41,4
|28
|Оттава Сенаторз
|64
|19
|3
|1
|1
|4
|36
|167-209
|51
|39,8
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
|30
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9
|31
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|65
|32
|4
|3
|6
|4
|16
|213-172
|88
|67,7
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|6
|Бостон Брюинз
|64
|32
|6
|2
|2
|3
|19
|194-171
|85
|66,4
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|30
|7
|2
|4
|2
|18
|209-180
|84
|66,7
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|26
|1
|1
|6
|3
|25
|170-168
|65
|52,4
|11
|Детройт Ред Уингз
|64
|15
|8
|3
|2
|5
|31
|186-240
|59
|46,1
|12
|Баффало Сэйбрз
|64
|17
|3
|3
|1
|7
|33
|171-223
|54
|42,2
|13
|Филадельфия Флайерз
|64
|17
|4
|0
|4
|7
|32
|164-222
|53
|41,4
|14
|Оттава Сенаторз
|64
|19
|3
|1
|1
|4
|36
|167-209
|51
|39,8
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
|16
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|64
|37
|5
|3
|1
|4
|14
|245-178
|95
|74,2
|2
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|3
|Миннесота Уайлд
|62
|28
|5
|5
|4
|0
|20
|231-198
|80
|64,5
|4
|Сент-Луис Блюз
|63
|32
|1
|2
|3
|6
|19
|224-180
|79
|62,7
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|66
|27
|5
|3
|3
|6
|22
|191-186
|79
|59,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|65
|30
|3
|3
|0
|5
|24
|222-206
|77
|59,2
|8
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|9
|Вегас Голден Найтс
|67
|29
|2
|4
|1
|3
|28
|211-202
|74
|55,2
|10
|Ванкувер Кэнакс
|66
|25
|3
|3
|3
|6
|26
|188-190
|71
|53,8
|11
|Виннипег Джетс
|65
|26
|3
|1
|4
|6
|25
|203-203
|70
|53,8
|12
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|19
|7
|2
|2
|6
|28
|169-203
|64
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|15
|5
|4
|2
|7
|32
|175-224
|57
|43,8
|15
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9
|16
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|2
|Питтсбург Пингвинз
|65
|32
|4
|3
|6
|4
|16
|213-172
|88
|67,7
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|64
|34
|2
|4
|2
|3
|19
|193-167
|85
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|65
|27
|4
|4
|2
|8
|20
|216-185
|80
|61,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|64
|22
|6
|4
|2
|1
|29
|211-239
|67
|52,3
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|62
|26
|1
|1
|6
|3
|25
|170-168
|65
|52,4
|7
|Филадельфия Флайерз
|64
|17
|4
|0
|4
|7
|32
|164-222
|53
|41,4
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|3
|Бостон Брюинз
|64
|32
|6
|2
|2
|3
|19
|194-171
|85
|66,4
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|63
|30
|7
|2
|4
|2
|18
|209-180
|84
|66,7
|5
|Детройт Ред Уингз
|64
|15
|8
|3
|2
|5
|31
|186-240
|59
|46,1
|6
|Баффало Сэйбрз
|64
|17
|3
|3
|1
|7
|33
|171-223
|54
|42,2
|7
|Оттава Сенаторз
|64
|19
|3
|1
|1
|4
|36
|167-209
|51
|39,8
|8
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|64
|37
|5
|3
|1
|4
|14
|245-178
|95
|74,2
|2
|Миннесота Уайлд
|62
|28
|5
|5
|4
|0
|20
|231-198
|80
|64,5
|3
|Сент-Луис Блюз
|63
|32
|1
|2
|3
|6
|19
|224-180
|79
|62,7
|4
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|5
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|6
|Виннипег Джетс
|65
|26
|3
|1
|4
|6
|25
|203-203
|70
|53,8
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|65
|15
|5
|4
|2
|7
|32
|175-224
|57
|43,8
|8
|Аризона Койотс
|63
|15
|4
|1
|4
|0
|39
|164-228
|44
|34,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|63
|33
|3
|2
|0
|8
|17
|218-153
|84
|66,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|66
|27
|5
|3
|3
|6
|22
|191-186
|79
|59,8
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|65
|30
|3
|3
|0
|5
|24
|222-206
|77
|59,2
|4
|Вегас Голден Найтс
|67
|29
|2
|4
|1
|3
|28
|211-202
|74
|55,2
|5
|Ванкувер Кэнакс
|66
|25
|3
|3
|3
|6
|26
|188-190
|71
|53,8
|6
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|19
|7
|2
|2
|6
|28
|169-203
|64
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9