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Детройт Ред Уингз - Тампа-Бэй Лайтнинг 26 Марта прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
26 марта 2022, суббота. 19:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз Тампа-Бэй Лайтнинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 26 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
США Джефф Блэшилл
Канада Джон Купер
История личных встреч
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Детройт Ред Уингз
15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 7 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
01.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 0 БТампа-Бэй Лайтнинг
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 5Детройт Ред Уингз
03.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1Детройт Ред Уингз
12.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
10.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
06.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 1Детройт Ред Уингз
04.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 1Детройт Ред Уингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
5 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
7 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
8 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
9 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
10 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
11 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
12 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
13 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
14 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
16 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
17 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
18 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
19 Виннипег Джетс6526314625203-2037053,8
20 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
24 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
25 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
26 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
27 Филадельфия Флайерз6417404732164-2225341,4
28 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
29 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
6 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
8 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
9 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
11 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
12 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
13 Филадельфия Флайерз6417404732164-2225341,4
14 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
15 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
3 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
4 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
5 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
6 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
8 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
9 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
10 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
11 Виннипег Джетс6526314625203-2037053,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
14 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6532436416213-1728867,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6434242319193-1678566,4
4 Вашингтон Кэпиталз6527442820216-1858061,5
5 Коламбус Блю Джекетс6422642129211-2396752,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
7 Филадельфия Флайерз6417404732164-2225341,4
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
3 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
5 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
6 Баффало Сэйбрз6417331733171-2235442,2
7 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6437531414245-1789574,2
2 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
3 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
4 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6526314625203-2037053,8
7 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
8 Аризона Койотс6315414039164-2284434,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6333320817218-1538466,7
2 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
3 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
4 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
5 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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