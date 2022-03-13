Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардс прямая трансляция 26.03.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
26 марта 2022, суббота. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардс, которое состоится 26 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
|Очки
|0
|лёг
|Крис Смит
0
|2
|лёг
|Кейд Каннингем
22
|5
|защ
|Фрэнк Джексон
2
|6
|защ
|Хамиду Диалло
0
|7
|раз
|Киллиан Хейз
10
|8
|Braxton Key
4
|9
|фор
|Джерами Грант
5
|12
|фор
|Айзея Ливерс
0
|13
|цен
|Келли Олиник
0
|17
|защ
|Родни Макгрудер
3
|18
|защ
|Кори Джозеф
6
|24
|фор
|Джаморко Пикетт
0
|28
|цен
|Айзея Стюарт
12
|35
|фор
|Марвин Багли III
25
|38
|защ
|Сабен Ли
0
|41
|лёг
|Саддик Бей
8
|55
|цен
|Лука Гарза
0
|Очки
|1
|защ
|Кентавиус Колдуэлл-Поуп
8
|3
|защ
|Брэдли Бил
0
|4
|защ
|Иш Смит
6
|5
|защ
|Кассиус Уинстон
0
|6
|фор
|Кристапс Порзингис
30
|8
|фор
|Руи Хатимура
11
|9
|защ
|Дени Авдия
19
|13
|цен
|Томас Брайант
7
|14
|фор
|Айзея Тодд
0
|16
|фор
|Энтони Гилл
4
|19
|защ
|Рауль Нето
0
|20
|Jordan Schakel
0
|21
|цен
|Дэниел Гэффорд
0
|22
|фор
|Вернон Кэри
0
|24
|фор
|Кори Кисперт
7
|31
|защ
|Томаш Саторански
6
|33
|лёг
|Кайл Кузма
0
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|02.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 113
|15.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 94
|09.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 119 ОТ
|18.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 100
|02.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 91
|28.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 92
|20.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 100
|27.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|132 : 102
|17.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 133
|05.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 99
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|73
|48
|25
|8103-7664
|121
|0,658
|11,5
|4
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|12,5
|5
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|13,5
|6
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|14,0
|7
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|14,0
|8
|Юта Джаз
|73
|45
|28
|8297-7852
|118
|0,616
|14,5
|9
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|14,5
|10
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|17,0
|11
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|17,5
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|18,0
|13
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|18,5
|14
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|18,5
|15
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|21,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|73
|37
|36
|8383-8369
|110
|0,507
|22,5
|17
|Атланта Хоукс
|73
|36
|37
|8236-8194
|109
|0,493
|23,5
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|24,0
|19
|Нью-Орлеан Пеликанс
|73
|31
|42
|7941-8019
|104
|0,425
|28,5
|20
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|28,5
|21
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|22
|Вашингтон Уизардс
|72
|30
|42
|7791-8038
|102
|0,417
|29,0
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|30,5
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|32,0
|25
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|35,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,5
|28
|Детройт Пистонс
|73
|20
|53
|7621-8203
|93
|0,274
|39,5
|29
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|40,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|41,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|1,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|1,5
|4
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|1,5
|5
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|5,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|6,0
|7
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|6,0
|8
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|9,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|73
|37
|36
|8383-8369
|110
|0,507
|10,0
|10
|Атланта Хоукс
|73
|36
|37
|8236-8194
|109
|0,493
|11,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|16,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|72
|30
|42
|7791-8038
|102
|0,417
|16,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|22,5
|14
|Детройт Пистонс
|73
|20
|53
|7621-8203
|93
|0,274
|27,0
|15
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|73
|48
|25
|8103-7664
|121
|0,658
|11,5
|4
|Юта Джаз
|73
|45
|28
|8297-7852
|118
|0,616
|14,5
|5
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|14,5
|6
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|17,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|18,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|24,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|73
|31
|42
|7941-8019
|104
|0,425
|28,5
|10
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|30,5
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|32,0
|13
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|41,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|0,0
|3
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|7,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|14,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|4,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|5,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|21,5
|5
|Детройт Пистонс
|73
|20
|53
|7621-8203
|93
|0,274
|26,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|73
|37
|36
|8383-8369
|110
|0,507
|10,0
|3
|Атланта Хоукс
|73
|36
|37
|8236-8194
|109
|0,493
|11,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|72
|30
|42
|7791-8038
|102
|0,417
|16,5
|5
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|73
|45
|28
|8297-7852
|118
|0,616
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|3,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|17,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|24,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|73
|48
|25
|8103-7664
|121
|0,658
|11,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|24,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|5
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|73
|31
|42
|7941-8019
|104
|0,425
|19,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|21,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|32,5