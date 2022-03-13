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Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардс прямая трансляция 26.03.2022

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
26 марта 2022, суббота. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Детройт Пистонс Вашингтон Уизардс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Вашингтон Уизардс, которое состоится 26 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Очки
0СШАлёгКрис Смит
0
2СШАлёгКейд Каннингем
22
5СШАзащФрэнк Джексон
2
6СШАзащХамиду Диалло
0
7СШАразКиллиан Хейз
10
8Braxton Key
4
9СШАфорДжерами Грант
5
12СШАфорАйзея Ливерс
0
13КанадаценКелли Олиник
0
17СШАзащРодни Макгрудер
3
18КанадазащКори Джозеф
6
24СШАфорДжаморко Пикетт
0
28СШАценАйзея Стюарт
12
35СШАфорМарвин Багли III
25
38СШАзащСабен Ли
0
41СШАлёгСаддик Бей
8
55СШАценЛука Гарза
0
Очки
1СШАзащКентавиус Колдуэлл-Поуп
8
3СШАзащБрэдли Бил
0
4СШАзащИш Смит
6
5СШАзащКассиус Уинстон
0
6ЛатвияфорКристапс Порзингис
30
8ЯпонияфорРуи Хатимура
11
9ИзраильзащДени Авдия
19
13СШАценТомас Брайант
7
14СШАфорАйзея Тодд
0
16СШАфорЭнтони Гилл
4
19БразилиязащРауль Нето
0
20СШАJordan Schakel
0
21СШАценДэниел Гэффорд
0
22СШАфорВернон Кэри
0
24СШАфорКори Кисперт
7
31ЧехиязащТомаш Саторански
6
33СШАлёгКайл Кузма
0
Главные тренеры
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
02.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс116 : 113Детройт Пистонс
15.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс103 : 94Детройт Пистонс
09.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс116 : 119 ОТВашингтон Уизардс
18.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс121 : 100Детройт Пистонс
02.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс120 : 91Вашингтон Уизардс
28.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс106 : 92Детройт Пистонс
20.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс106 : 100Детройт Пистонс
27.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс132 : 102Вашингтон Уизардс
17.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс119 : 133Вашингтон Уизардс
05.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс115 : 99Детройт Пистонс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6899,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7348258103-76641210,65811,5
4 Майами Хит7347267986-76711200,64412,5
5 Милуоки Бакс7346278399-81011190,63013,5
6 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,62514,0
7 Бостон Селтикс7446288171-76781200,62214,0
8 Юта Джаз7345288297-78521180,61614,5
9 Даллас Маверикс7345287791-75911180,61614,5
10 Денвер Наггетс7443318273-80951170,58117,0
11 Чикаго Буллз7342318158-81331150,57517,5
12 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,56818,0
13 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,56218,5
14 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,56218,5
15 Бруклин Нетс7338358194-81791110,52121,5
16 Шарлотт Хорнетс7337368383-83691100,50722,5
17 Атланта Хоукс7336378236-81941090,49323,5
18 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
19 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42528,5
20 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42528,5
21 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
22 Вашингтон Уизардс7230427791-80381020,41729,0
23 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39730,5
24 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37532,0
25 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
26 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33835,0
27 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28838,5
28 Детройт Пистонс7320537621-8203930,27439,5
29 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27040,0
30 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24741,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7347267986-76711200,6440,0
2 Милуоки Бакс7346278399-81011190,6301,0
3 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,6251,5
4 Бостон Селтикс7446288171-76781200,6221,5
5 Чикаго Буллз7342318158-81331150,5755,0
6 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,5626,0
7 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,5626,0
8 Бруклин Нетс7338358194-81791110,5219,0
9 Шарлотт Хорнетс7337368383-83691100,50710,0
10 Атланта Хоукс7336378236-81941090,49311,0
11 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42516,0
12 Вашингтон Уизардс7230427791-80381020,41716,5
13 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33822,5
14 Детройт Пистонс7320537621-8203930,27427,0
15 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27027,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6899,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7348258103-76641210,65811,5
4 Юта Джаз7345288297-78521180,61614,5
5 Даллас Маверикс7345287791-75911180,61614,5
6 Денвер Наггетс7443318273-80951170,58117,0
7 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,56818,0
8 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42528,5
10 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
11 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39730,5
12 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37532,0
13 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
14 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28838,5
15 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24741,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,6250,0
2 Бостон Селтикс7446288171-76781200,6220,0
3 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,5624,5
4 Бруклин Нетс7338358194-81791110,5217,5
5 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42514,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7346278399-81011190,6300,0
2 Чикаго Буллз7342318158-81331150,5754,0
3 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,5625,0
4 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33821,5
5 Детройт Пистонс7320537621-8203930,27426,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7347267986-76711200,6440,0
2 Шарлотт Хорнетс7337368383-83691100,50710,0
3 Атланта Хоукс7336378236-81941090,49311,0
4 Вашингтон Уизардс7230427791-80381020,41716,5
5 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27027,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7345288297-78521180,6160,0
2 Денвер Наггетс7443318273-80951170,5812,5
3 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,5683,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37517,5
5 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28824,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7348258103-76641210,65811,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
5 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6890,0
2 Даллас Маверикс7345287791-75911180,6165,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42519,5
4 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39721,5
5 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24732,5

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