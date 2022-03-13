Свернуть список

Атланта Хоукс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 26.03.2022

Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
26 марта 2022, суббота. 02:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Атланта Хоукс Голден Стэйт Уорриорз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 26 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Очки
0СШАзащДилон Райт
3
1СШАфорДжален Джонсон
0
2СШАзащШариф Купер
0
3СШАлёгКевин Хаертер
20
4СШАзащСкайлар Мэйс
0
5СШАлёгКевин Нокс
0
6СШАзащЛу Уильямс
5
7ФранцияфорТимоте Луваву-Кабарро
5
8ИталиялёгДанило Галлинари
25
10СенегалценГорги Дьенг
0
11СШАразТрей Янг
33
12СШАлёгДеандре Хантер
11
13СербиязащБогдан Богданович
0
15ШвейцарияценКлинт Капела
19
17СШАфорОньека Оконгву
0
20СШАфорДжон Коллинс
0
Очки
0КонгофорЖонатан Куминга
4
0СШАзащГэри Пэйтон II
14
1СШАзащДэмион Ли
6
2СШАзащКрис Кьоцца
0
3СШАзащДжордан Пул
24
4СШАзащМоузес Муди
0
5СШАфорКевон Луни
8
8СербиялёгНеманья Бьелица
0
9СШАлёгАндре Игуодала
0
11СШАзащКлэй Томпсон
37
12СШАзащКуинндари Уэзерспун
0
22СШАфорЭндрю Уиггинс
9
23СШАфорДрэймонд Грин
4
30СШАразСтефен Карри
0
32СШАлёгОтто Портер
4
33СШАценДжеймс Уайзмен
0
95СШАфорХуан Тоскано-Андерсон
0
Главные тренеры
СШАНэйт Макмиллан
СШАСтив Керр
История личных встреч
09.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз127 : 113Атланта Хоукс
05.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс117 : 111Голден Стэйт Уорриорз
27.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз108 : 124Атланта Хоукс
03.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс104 : 79Голден Стэйт Уорриорз
04.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс111 : 128Голден Стэйт Уорриорз
14.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз110 : 103Атланта Хоукс
24.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз106 : 94Атланта Хоукс
03.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс109 : 114Голден Стэйт Уорриорз
07.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Атланта Хоукс111 : 119Голден Стэйт Уорриорз
29.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз105 : 100Атланта Хоукс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6899,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7448268213-77851220,64912,0
4 Майами Хит7347267986-76711200,64412,5
5 Милуоки Бакс7346278399-81011190,63013,5
6 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,62514,0
7 Бостон Селтикс7446288171-76781200,62214,0
8 Даллас Маверикс7345287791-75911180,61614,5
9 Юта Джаз7445298398-79591190,60815,0
10 Денвер Наггетс7443318273-80951170,58117,0
11 Чикаго Буллз7342318158-81331150,57517,5
12 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,56818,0
13 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,56218,5
14 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,56218,5
15 Бруклин Нетс7338358194-81791110,52121,5
16 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,51422,0
17 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50023,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
19 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42528,5
20 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42528,5
21 Вашингтон Уизардс7331427891-81351040,42528,5
22 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
23 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39730,5
24 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37532,0
25 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
26 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33835,0
27 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28838,5
28 Детройт Пистонс7420547718-8303940,27040,0
29 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27040,0
30 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24741,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7347267986-76711200,6440,0
2 Милуоки Бакс7346278399-81011190,6301,0
3 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,6251,5
4 Бостон Селтикс7446288171-76781200,6221,5
5 Чикаго Буллз7342318158-81331150,5755,0
6 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,5626,0
7 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,5626,0
8 Бруклин Нетс7338358194-81791110,5219,0
9 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,5149,5
10 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50010,5
11 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42516,0
12 Вашингтон Уизардс7331427891-81351040,42516,0
13 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33822,5
14 Детройт Пистонс7420547718-8303940,27027,5
15 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27027,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6899,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7448268213-77851220,64912,0
4 Даллас Маверикс7345287791-75911180,61614,5
5 Юта Джаз7445298398-79591190,60815,0
6 Денвер Наггетс7443318273-80951170,58117,0
7 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,56818,0
8 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42528,5
10 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
11 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39730,5
12 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37532,0
13 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
14 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28838,5
15 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24741,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс7245277827-76811170,6250,0
2 Бостон Селтикс7446288171-76781200,6220,0
3 Торонто Рэпторс7341327940-78321140,5624,5
4 Бруклин Нетс7338358194-81791110,5217,5
5 Нью-Йорк Никс7331427757-78041040,42514,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7346278399-81011190,6300,0
2 Чикаго Буллз7342318158-81331150,5754,0
3 Кливленд Кавальерс7341327837-76491140,5625,0
4 Индиана Пэйсерс7425498200-8390990,33821,5
5 Детройт Пистонс7420547718-8303940,27026,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7347267986-76711200,6440,0
2 Шарлотт Хорнетс7438368490-84701120,5149,5
3 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50010,5
4 Вашингтон Уизардс7331427891-81351040,42516,0
5 Орландо Мэджик7420547703-8281940,27027,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7445298398-79591190,6080,0
2 Денвер Наггетс7443318273-80951170,5812,0
3 Миннесота Тимбервулвз7442328541-82981160,5683,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7227457720-8241990,37517,0
5 Оклахома-Сити Тандер7321527541-8095940,28823,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7460148535-79111340,8110,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7448268213-77851220,64912,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7436387902-80021100,48624,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7331428148-83421040,42528,5
5 Сакраменто Кингз7426488175-85671000,35134,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7451238521-80961250,6890,0
2 Даллас Маверикс7345287791-75911180,6165,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс7331427941-80191040,42519,5
4 Сан-Антонио Спёрс7329448244-82771020,39721,5
5 Хьюстон Рокетс7318557936-8618910,24732,5

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close