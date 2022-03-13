Атланта Хоукс - Голден Стэйт Уорриорз прямая трансляция 26.03.2022
Стадион: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США), вместимость: 18750
26 марта 2022, суббота. 02:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Атланта Хоукс - Голден Стэйт Уорриорз, которое состоится 26 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйт Фарм-Арена (Атланта, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атланта Хоукс
Атланта
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
|Очки
|0
|защ
|Дилон Райт
3
|1
|фор
|Джален Джонсон
0
|2
|защ
|Шариф Купер
0
|3
|лёг
|Кевин Хаертер
20
|4
|защ
|Скайлар Мэйс
0
|5
|лёг
|Кевин Нокс
0
|6
|защ
|Лу Уильямс
5
|7
|фор
|Тимоте Луваву-Кабарро
5
|8
|лёг
|Данило Галлинари
25
|10
|цен
|Горги Дьенг
0
|11
|раз
|Трей Янг
33
|12
|лёг
|Деандре Хантер
11
|13
|защ
|Богдан Богданович
0
|15
|цен
|Клинт Капела
19
|17
|фор
|Оньека Оконгву
0
|20
|фор
|Джон Коллинс
0
|Очки
|0
|фор
|Жонатан Куминга
4
|0
|защ
|Гэри Пэйтон II
14
|1
|защ
|Дэмион Ли
6
|2
|защ
|Крис Кьоцца
0
|3
|защ
|Джордан Пул
24
|4
|защ
|Моузес Муди
0
|5
|фор
|Кевон Луни
8
|8
|лёг
|Неманья Бьелица
0
|9
|лёг
|Андре Игуодала
0
|11
|защ
|Клэй Томпсон
37
|12
|защ
|Куинндари Уэзерспун
0
|22
|фор
|Эндрю Уиггинс
9
|23
|фор
|Дрэймонд Грин
4
|30
|раз
|Стефен Карри
0
|32
|лёг
|Отто Портер
4
|33
|цен
|Джеймс Уайзмен
0
|95
|фор
|Хуан Тоскано-Андерсон
0
Главные тренеры
|Нэйт Макмиллан
|Стив Керр
История личных встреч
|09.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 113
|05.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 111
|27.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 124
|03.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 79
|04.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 128
|14.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 103
|24.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 94
|03.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 114
|07.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 119
|29.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 100
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|4
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|12,5
|5
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|13,5
|6
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|14,0
|7
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|14,0
|8
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|14,5
|9
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|15,0
|10
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|17,0
|11
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|17,5
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|18,0
|13
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|18,5
|14
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|18,5
|15
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|21,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|22,0
|17
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|23,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|24,0
|19
|Нью-Орлеан Пеликанс
|73
|31
|42
|7941-8019
|104
|0,425
|28,5
|20
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|28,5
|21
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|28,5
|22
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|30,5
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|32,0
|25
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|35,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,5
|28
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|40,0
|29
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|40,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|41,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|0,0
|2
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|1,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|1,5
|4
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|1,5
|5
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|5,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|6,0
|7
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|6,0
|8
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|9,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|9,5
|10
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|10,5
|11
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|16,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|16,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|22,5
|14
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|27,5
|15
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|4
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|14,5
|5
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|15,0
|6
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|17,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|18,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|24,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|73
|31
|42
|7941-8019
|104
|0,425
|28,5
|10
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|30,5
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|32,0
|13
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|41,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|72
|45
|27
|7827-7681
|117
|0,625
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|0,0
|3
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|7,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|73
|31
|42
|7757-7804
|104
|0,425
|14,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|4,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|5,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|21,5
|5
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|26,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|73
|47
|26
|7986-7671
|120
|0,644
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|9,5
|3
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|10,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|16,0
|5
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|2,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|74
|42
|32
|8541-8298
|116
|0,568
|3,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|72
|27
|45
|7720-8241
|99
|0,375
|17,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|23,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|74
|36
|38
|7902-8002
|110
|0,486
|24,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|5
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|73
|45
|28
|7791-7591
|118
|0,616
|5,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|73
|31
|42
|7941-8019
|104
|0,425
|19,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|73
|29
|44
|8244-8277
|102
|0,397
|21,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|73
|18
|55
|7936-8618
|91
|0,247
|32,5