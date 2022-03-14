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Монреаль Канадиенс - Торонто Мэйпл Лифс 27 Марта прямая трансляция

Стадион: Белл-центр (Монреаль, Канада), вместимость: 21302
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Монреаль Канадиенс - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 27 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Белл-центр (Монреаль, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
34КанадаврДжейк Аллен
35КанадаврСэм Монтембо
20СШАзщКрис Уайдман
26СШАзщДжефф Питри
27РоссиязщАлександр Романов
44КанадазщДжоэль Эдмундсон
58КанадазщДэвид Савар
64СШАзщКори Шюнеман
14КанаданпНик Судзуки
17КанаданпДжош Андерсон
22СШАнпКоул Кофилд
24СШАнпТайлер Питлик
28СШАнпКристиан Дворак
32СШАнпРем Питлик
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
41КанаданпПол Байрон
45КанаданпЛоран Дофен
55КанаданпМайкл Пеццетта
68КанаданпМайк Хоффман
71КанаданпДжейк Эванс
35ЧехияврПетр Мразек
50ШвецияврЭрик Челльгрен
3СШАзщДжастин Холл
37ШвециязщТимоти Лильегрен
44КанадазщМорган Райлли
46РоссиязщИлья Любушкин
55КанадазщМарк Джордано
78КанадазщТи Джей Броди
11СШАнпКолин Блэквелл
15КанаданпАлександр Керфут
16КанаданпМитчелл Марнер
19КанаданпДжейсон Спецца
24КанаданпУэйн Симмондс
34СШАнпОстон Мэттьюс
47ШвециянпПьер Энгвалль
58КанаданпМайкл Бантинг
64ЧехиянпДавид Кемпф
65РоссиянпИлья Михеев
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
Главные тренеры
КанадаМартен Сан-Луи (и.о.)
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
22.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 2Торонто Мэйпл Лифс
14.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 1Монреаль Канадиенс
06.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс6 : 2 БМонреаль Канадиенс
28.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Монреаль Канадиенс5 : 2 БТоронто Мэйпл Лифс
26.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Торонто Мэйпл Лифс4 : 1Монреаль Канадиенс
01.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Торонто Мэйпл Лифс1 : 3Монреаль Канадиенс
30.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Монреаль Канадиенс3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
28.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Торонто Мэйпл Лифс3 : 4 ОТМонреаль Канадиенс
26.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Монреаль Канадиенс0 : 4Торонто Мэйпл Лифс
25.05.2021 НХЛ - плей-офф 1/8 финала Монреаль Канадиенс1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
5 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
6 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
7 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
9 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
10 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
11 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
12 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
13 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
14 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
18 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
19 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
20 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
24 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
25 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
26 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
27 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
28 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
29 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
4 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
5 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
7 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
8 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
9 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
11 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
12 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
13 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
14 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
15 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
3 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
4 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
5 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
6 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
10 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
11 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
14 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
4 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
5 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
7 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
6 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
7 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
3 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
4 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
2 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
3 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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