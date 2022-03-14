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Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз 27 Марта прямая трансляция

Стадион: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада), вместимость: 20500
27 марта 2022, воскресенье. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Оттава Сенаторз Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оттава Сенаторз - Флорида Пантерз, которое состоится 27 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канадиен Тайр-центр (Оттава, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оттава Сенаторз
Оттава
Флорида Пантерз
Санрайз
31ШвецияврАнтон Форсберг
32ШвецияврФилип Густавссон
2РоссиязщАртём Зуб
5КанадазщНик Холден
15КанадазщМайкл Дель Зотто
22РоссиязщНикита Зайцев
23КанадазщТрэвис Хэмоник
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
7СШАнпБрэди Ткачук
9СШАнпДжош Норрис
10КанаданпАлекс Форментон
16СШАнпОстин Уотсон
17СШАнпАдам Годетт
18ГерманиянпТим Штюцле
21КанаданпМэтью Жозеф
27СШАнпДилан Гэмбрелл
28КанаданпКоннор Браун
36СШАнпКолин Уайт
63КанаданпТайлер Эннис
71КанаданпКрис Тирни
30СШАврСпенсер Найт
72РоссияврСергей Бобровский
7ЧехиязщРадко Гудас
8КанадазщБен Шьяро
18ШвециязщРоберт Хег
42ШвециязщГустав Форслинг
52КанадазщМаккензи Уигар
62КанадазщБрэндон Монтур
9КанаданпСэм Беннетт
10КанаданпЭнтони Дюклер
11КанаданпДжонатан Юбердо
13КанаданпСэм Райнхарт
16ФинляндиянпАлександр Барков
17КанаданпМэйсон Марчмент
23КанаданпКартер Вераге
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
28КанаданпКлод Жиру
55СШАнпНоэль Аччари
70ШвециянпПатрик Хёрнквист
94КанаданпРайан Ломберг
Главные тренеры
КанадаДи Джей Смит
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
04.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 0Оттава Сенаторз
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 8Оттава Сенаторз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 6Флорида Пантерз
17.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 1Оттава Сенаторз
29.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5Флорида Пантерз
04.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3Оттава Сенаторз
20.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 7Флорида Пантерз
12.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Оттава Сенаторз
30.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 2 ОТФлорида Пантерз
21.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 7Флорида Пантерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
5 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
6 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
7 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
8 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
9 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
10 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
11 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
12 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
13 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
14 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
18 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
19 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
20 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
24 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
25 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
26 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
27 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
28 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
29 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
4 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
5 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
6 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
7 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
8 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
9 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
11 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
12 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
13 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
14 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
15 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
3 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
4 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
5 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
6 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
10 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
11 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
14 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
4 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
5 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6326116326173-1746551,6
7 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
3 Тампа-Бэй Лайтнинг6430824218211-1818667,2
4 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
5 Детройт Ред Уингз6515832631187-2426046,2
6 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
7 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
3 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
4 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
2 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
3 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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