Лос-Анджелес Кингз - Сиэтл Кракен 27 Марта прямая трансляция
Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
27 марта 2022, воскресенье. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Сиэтл Кракен, которое состоится 27 Марта 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|65
|38
|5
|3
|1
|4
|14
|251-181
|97
|74,6
|2
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|3
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|4
|Питтсбург Пингвинз
|66
|32
|4
|3
|6
|4
|17
|214-177
|88
|66,7
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|35
|2
|4
|2
|3
|19
|198-168
|87
|66,9
|6
|Бостон Брюинз
|65
|33
|6
|2
|2
|3
|19
|200-174
|87
|66,9
|7
|Калгари Флэймз
|64
|34
|3
|2
|0
|8
|17
|222-155
|86
|67,2
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|64
|30
|8
|2
|4
|2
|18
|211-181
|86
|67,2
|9
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|66
|27
|4
|5
|2
|8
|20
|220-188
|82
|62,1
|11
|Миннесота Уайлд
|62
|28
|5
|5
|4
|0
|20
|231-198
|80
|64,5
|12
|Сент-Луис Блюз
|63
|32
|1
|2
|3
|6
|19
|224-180
|79
|62,7
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|66
|27
|5
|3
|3
|6
|22
|191-186
|79
|59,8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|65
|30
|3
|3
|0
|5
|24
|222-206
|77
|59,2
|16
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|17
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|18
|Виннипег Джетс
|66
|26
|4
|1
|4
|6
|25
|207-206
|72
|54,5
|19
|Ванкувер Кэнакс
|66
|25
|3
|3
|3
|6
|26
|188-190
|71
|53,8
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|22
|6
|4
|2
|2
|29
|214-243
|68
|52,3
|21
|Нью-Йорк Айлендерс
|63
|26
|1
|1
|6
|3
|26
|173-174
|65
|51,6
|22
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|23
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|19
|7
|2
|2
|6
|28
|169-203
|64
|50,0
|24
|Детройт Ред Уингз
|65
|15
|8
|3
|2
|6
|31
|187-242
|60
|46,2
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|15
|5
|4
|2
|8
|32
|179-229
|58
|43,9
|26
|Баффало Сэйбрз
|65
|17
|3
|3
|2
|7
|33
|174-227
|55
|42,3
|27
|Филадельфия Флайерз
|65
|17
|4
|0
|4
|7
|33
|167-228
|53
|40,8
|28
|Оттава Сенаторз
|64
|19
|3
|1
|1
|4
|36
|167-209
|51
|39,8
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
|30
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9
|31
|Аризона Койотс
|64
|15
|4
|1
|4
|0
|40
|166-232
|44
|34,4
|32
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|66
|32
|4
|3
|6
|4
|17
|214-177
|88
|66,7
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|35
|2
|4
|2
|3
|19
|198-168
|87
|66,9
|5
|Бостон Брюинз
|65
|33
|6
|2
|2
|3
|19
|200-174
|87
|66,9
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|64
|30
|8
|2
|4
|2
|18
|211-181
|86
|67,2
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|66
|27
|4
|5
|2
|8
|20
|220-188
|82
|62,1
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|22
|6
|4
|2
|2
|29
|214-243
|68
|52,3
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|63
|26
|1
|1
|6
|3
|26
|173-174
|65
|51,6
|11
|Детройт Ред Уингз
|65
|15
|8
|3
|2
|6
|31
|187-242
|60
|46,2
|12
|Баффало Сэйбрз
|65
|17
|3
|3
|2
|7
|33
|174-227
|55
|42,3
|13
|Филадельфия Флайерз
|65
|17
|4
|0
|4
|7
|33
|167-228
|53
|40,8
|14
|Оттава Сенаторз
|64
|19
|3
|1
|1
|4
|36
|167-209
|51
|39,8
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
|16
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|65
|38
|5
|3
|1
|4
|14
|251-181
|97
|74,6
|2
|Калгари Флэймз
|64
|34
|3
|2
|0
|8
|17
|222-155
|86
|67,2
|3
|Миннесота Уайлд
|62
|28
|5
|5
|4
|0
|20
|231-198
|80
|64,5
|4
|Сент-Луис Блюз
|63
|32
|1
|2
|3
|6
|19
|224-180
|79
|62,7
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|66
|27
|5
|3
|3
|6
|22
|191-186
|79
|59,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|65
|30
|3
|3
|0
|5
|24
|222-206
|77
|59,2
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|9
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|10
|Виннипег Джетс
|66
|26
|4
|1
|4
|6
|25
|207-206
|72
|54,5
|11
|Ванкувер Кэнакс
|66
|25
|3
|3
|3
|6
|26
|188-190
|71
|53,8
|12
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|19
|7
|2
|2
|6
|28
|169-203
|64
|50,0
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|15
|5
|4
|2
|8
|32
|179-229
|58
|43,9
|15
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9
|16
|Аризона Койотс
|64
|15
|4
|1
|4
|0
|40
|166-232
|44
|34,4
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|64
|36
|5
|1
|2
|5
|15
|209-154
|91
|71,1
|2
|Питтсбург Пингвинз
|66
|32
|4
|3
|6
|4
|17
|214-177
|88
|66,7
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|65
|35
|2
|4
|2
|3
|19
|198-168
|87
|66,9
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|66
|27
|4
|5
|2
|8
|20
|220-188
|82
|62,1
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|65
|22
|6
|4
|2
|2
|29
|214-243
|68
|52,3
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|63
|26
|1
|1
|6
|3
|26
|173-174
|65
|51,6
|7
|Филадельфия Флайерз
|65
|17
|4
|0
|4
|7
|33
|167-228
|53
|40,8
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|64
|16
|5
|2
|4
|1
|36
|197-233
|51
|39,8
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|63
|33
|8
|2
|4
|2
|14
|258-183
|92
|73,0
|2
|Бостон Брюинз
|65
|33
|6
|2
|2
|3
|19
|200-174
|87
|66,9
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|64
|30
|8
|2
|4
|2
|18
|211-181
|86
|67,2
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|63
|34
|4
|2
|1
|4
|18
|232-191
|85
|67,5
|5
|Детройт Ред Уингз
|65
|15
|8
|3
|2
|6
|31
|187-242
|60
|46,2
|6
|Баффало Сэйбрз
|65
|17
|3
|3
|2
|7
|33
|174-227
|55
|42,3
|7
|Оттава Сенаторз
|64
|19
|3
|1
|1
|4
|36
|167-209
|51
|39,8
|8
|Монреаль Канадиенс
|64
|12
|3
|2
|1
|9
|37
|163-242
|44
|34,4
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|65
|38
|5
|3
|1
|4
|14
|251-181
|97
|74,6
|2
|Миннесота Уайлд
|62
|28
|5
|5
|4
|0
|20
|231-198
|80
|64,5
|3
|Сент-Луис Блюз
|63
|32
|1
|2
|3
|6
|19
|224-180
|79
|62,7
|4
|Нэшвилл Предаторз
|65
|30
|5
|2
|2
|2
|24
|212-190
|78
|60,0
|5
|Даллас Старз
|63
|23
|9
|4
|2
|1
|24
|188-188
|75
|59,5
|6
|Виннипег Джетс
|66
|26
|4
|1
|4
|6
|25
|207-206
|72
|54,5
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|66
|15
|5
|4
|2
|8
|32
|179-229
|58
|43,9
|8
|Аризона Койотс
|64
|15
|4
|1
|4
|0
|40
|166-232
|44
|34,4
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|64
|34
|3
|2
|0
|8
|17
|222-155
|86
|67,2
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|66
|27
|5
|3
|3
|6
|22
|191-186
|79
|59,8
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|65
|30
|3
|3
|0
|5
|24
|222-206
|77
|59,2
|4
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|5
|Ванкувер Кэнакс
|66
|25
|3
|3
|3
|6
|26
|188-190
|71
|53,8
|6
|Анахайм Дакс
|66
|18
|5
|4
|5
|6
|28
|188-214
|65
|49,2
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|64
|19
|7
|2
|2
|6
|28
|169-203
|64
|50,0
|8
|Сиэтл Кракен
|64
|17
|1
|2
|1
|5
|38
|168-228
|46
|35,9