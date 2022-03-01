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Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг 27 Марта прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
27 марта 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс Тампа-Бэй Лайтнинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 27 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
Канада Барри Тротц
Канада Джон Купер
История личных встреч
16.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 1Нью-Йорк Айлендерс
26.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 0Нью-Йорк Айлендерс
24.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Нью-Йорк Айлендерс3 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
22.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Тампа-Бэй Лайтнинг8 : 0Нью-Йорк Айлендерс
20.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Нью-Йорк Айлендерс3 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
18.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Нью-Йорк Айлендерс1 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
16.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
13.06.2021 НХЛ - плей-офф 1/2 финала Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2Нью-Йорк Айлендерс
18.09.2020 НХЛ - плей-офф Финал - Восток Нью-Йорк Айлендерс1 : 2 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
16.09.2020 НХЛ - плей-офф Финал - Восток Тампа-Бэй Лайтнинг1 : 2 ОТНью-Йорк Айлендерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
3 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
4 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
5 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
6 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
7 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
8 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
9 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
10 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
11 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
12 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
13 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
14 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
16 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
17 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
18 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
19 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
20 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
21 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
22 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
23 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
24 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
25 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
26 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
27 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
28 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
29 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
30 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
31 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
32 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
3 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
4 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
5 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
6 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
8 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
9 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
11 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
12 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
13 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
14 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
15 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
16 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
3 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
4 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
5 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
6 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
8 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
9 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
10 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
11 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
12 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
13 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
14 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
15 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6436512515209-1549171,1
2 Питтсбург Пингвинз6632436417214-1778866,7
3 Нью-Йорк Рейнджерс6535242319198-1688766,9
4 Вашингтон Кэпиталз6627452820220-1888262,1
5 Коламбус Блю Джекетс6522642229214-2436852,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6226116325170-1686552,4
7 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
8 Нью-Джерси Дэвилз6416524136197-2335139,8
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6333824214258-1839273,0
2 Торонто Мэйпл Лифс6334421418232-1918567,5
3 Бостон Брюинз6432622319194-1718566,4
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6330724218209-1808466,7
5 Детройт Ред Уингз6415832531186-2405946,1
6 Баффало Сэйбрз6517332733174-2275542,3
7 Оттава Сенаторз6419311436167-2095139,8
8 Монреаль Канадиенс6412321937163-2424434,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Миннесота Уайлд6228554020231-1988064,5
3 Сент-Луис Блюз6332123619224-1807962,7
4 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
5 Даллас Старз6323942124188-1887559,5
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6515542732175-2245743,8
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6434320817222-1558667,2
2 Лос-Анджелес Кингз6627533622191-1867959,8
3 Эдмонтон Ойлерз6530330524222-2067759,2
4 Вегас Голден Найтс6729241328211-2027455,2
5 Ванкувер Кэнакс6625333626188-1907153,8
6 Анахайм Дакс6618545628188-2146549,2
7 Сан-Хосе Шаркс6419722628169-2036450,0
8 Сиэтл Кракен6417121538168-2284635,9

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