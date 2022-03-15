Нью-Орлеан Пеликанс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 27.03.2022
Стадион: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США), вместимость: 18500
27 марта 2022, воскресенье. 00:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Орлеан Пеликанс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 27 Марта 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Смути Кинг-центр (Нью-Орлеан, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
|Очки
|1
|фор
|Зайон Уильямсон
0
|3
|защ
|Си Джей Макколлум
32
|4
|защ
|Девонте Грэм
6
|5
|фор
|Херберт Джонс
4
|6
|раз
|Тайрон Уоллес
0
|8
|фор
|Наджи Маршалл
5
|9
|цен
|Вилли Эрнангомес
3
|10
|цен
|Джексон Хэйс
5
|12
|лёг
|Гэри Кларк
0
|13
|защ
|Кайра Льюис
0
|14
|лёг
|Брэндон Ингрэм
0
|15
|защ
|Хосе Альварадо
23
|17
|цен
|Йонас Валанчюнас
18
|21
|защ
|Тони Снелл
0
|22
|лёг
|Ларри Нэнс
4
|24
|лёг
|Алайз Джонсон
0
|25
|защ
|Трей Мёрфи
3
|41
|защ
|Гарретт Темпл
0
|Очки
|1
|защ
|Лонни Уокер
0
|3
|защ
|Келдон Джонсон
21
|5
|раз
|Деджонте Мюррей
15
|7
|защ
|Джош Ричардсон
18
|11
|защ
|Джошуа Примо
12
|15
|защ
|Джо Уискэмп
0
|16
|D.J. Stewart Jr.
0
|17
|лёг
|Дуг Макдермотт
0
|18
|фор
|Девонте Кейкок
0
|23
|фор
|Зак Коллинс
10
|24
|защ
|Девин Васселл
0
|25
|цен
|Якоб Пёлтль
12
|28
|фор
|Роберт Вудард
0
|31
|фор
|Кейта Бэйтс-Диоп
4
|33
|защ
|Тре Джонс
5
|34
|цен
|Джок Ландейл
10
|35
|защ
|Ромео Лэнгфорд
0
Главные тренеры
|Грег Попович
История личных встреч
|19.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 124
|13.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 124
|13.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 97
|25.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 110
|28.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 114
|28.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 95
|09.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 122
|23.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 121
|03.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 108
|27.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 126
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|4
|Майами Хит
|74
|47
|27
|8089-7782
|121
|0,635
|13,0
|5
|Филадельфия Сиксерс
|73
|46
|27
|7949-7778
|119
|0,630
|13,5
|6
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|13,5
|7
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|14,0
|8
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|15,0
|9
|Даллас Маверикс
|74
|45
|29
|7886-7707
|119
|0,608
|15,0
|10
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|17,0
|11
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|17,5
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|75
|43
|32
|8657-8393
|118
|0,573
|17,5
|13
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|18,5
|14
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|18,5
|15
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|21,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|22,0
|17
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|23,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|24,5
|19
|Нью-Йорк Никс
|74
|32
|42
|7868-7907
|106
|0,432
|28,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|28,5
|21
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|74
|31
|43
|8044-8126
|105
|0,419
|29,0
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|74
|30
|44
|8351-8380
|104
|0,405
|30,0
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|73
|27
|46
|7826-8366
|100
|0,370
|32,5
|25
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|35,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,5
|28
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|40,0
|29
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|40,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|74
|19
|55
|8061-8724
|93
|0,257
|41,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|74
|47
|27
|8089-7782
|121
|0,635
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|73
|46
|27
|7949-7778
|119
|0,630
|0,5
|3
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|0,5
|4
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|1,0
|5
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|4,5
|6
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|5,5
|7
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|5,5
|8
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|8,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|9,0
|10
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|10,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|74
|32
|42
|7868-7907
|106
|0,432
|15,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|15,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|22,0
|14
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|27,0
|15
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|4
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|15,0
|5
|Даллас Маверикс
|74
|45
|29
|7886-7707
|119
|0,608
|15,0
|6
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|17,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|75
|43
|32
|8657-8393
|118
|0,573
|17,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|24,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|74
|31
|43
|8044-8126
|105
|0,419
|29,0
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|74
|30
|44
|8351-8380
|104
|0,405
|30,0
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|73
|27
|46
|7826-8366
|100
|0,370
|32,5
|13
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|74
|19
|55
|8061-8724
|93
|0,257
|41,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|73
|46
|27
|7949-7778
|119
|0,630
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|0,5
|3
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|5,0
|4
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|8,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|74
|32
|42
|7868-7907
|106
|0,432
|14,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|4,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|5,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|21,5
|5
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|26,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|74
|47
|27
|8089-7782
|121
|0,635
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|9,0
|3
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|10,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|15,5
|5
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|2,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|75
|43
|32
|8657-8393
|118
|0,573
|2,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|73
|27
|46
|7826-8366
|100
|0,370
|17,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|23,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|24,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|5
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|74
|45
|29
|7886-7707
|119
|0,608
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|74
|31
|43
|8044-8126
|105
|0,419
|20,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|74
|30
|44
|8351-8380
|104
|0,405
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|74
|19
|55
|8061-8724
|93
|0,257
|32,0