Мемфис Гриззлиз - Милуоки Бакс прямая трансляция 27.03.2022
Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
27 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Милуоки Бакс, которое состоится 27 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
|Тейлор Дженкинс
|Майк Буденхольцер
История личных встреч
|20.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 114
|18.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 128
|05.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 112
|13.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 106
|14.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 127
|17.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 111
|15.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 116
|13.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 121
|14.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 103
|14.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 93
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|4
|Майами Хит
|74
|47
|27
|8089-7782
|121
|0,635
|13,0
|5
|Филадельфия Сиксерс
|73
|46
|27
|7949-7778
|119
|0,630
|13,5
|6
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|13,5
|7
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|14,0
|8
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|15,0
|9
|Даллас Маверикс
|74
|45
|29
|7886-7707
|119
|0,608
|15,0
|10
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|17,0
|11
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|17,5
|12
|Миннесота Тимбервулвз
|75
|43
|32
|8657-8393
|118
|0,573
|17,5
|13
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|18,5
|14
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|18,5
|15
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|21,5
|16
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|22,0
|17
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|23,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|24,5
|19
|Нью-Йорк Никс
|74
|32
|42
|7868-7907
|106
|0,432
|28,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|28,5
|21
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|74
|31
|43
|8044-8126
|105
|0,419
|29,0
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|74
|30
|44
|8351-8380
|104
|0,405
|30,0
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|73
|27
|46
|7826-8366
|100
|0,370
|32,5
|25
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|35,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,5
|28
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|40,0
|29
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|40,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|74
|19
|55
|8061-8724
|93
|0,257
|41,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|74
|47
|27
|8089-7782
|121
|0,635
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|73
|46
|27
|7949-7778
|119
|0,630
|0,5
|3
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|0,5
|4
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|1,0
|5
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|4,5
|6
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|5,5
|7
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|5,5
|8
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|8,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|9,0
|10
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|10,0
|11
|Нью-Йорк Никс
|74
|32
|42
|7868-7907
|106
|0,432
|15,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|15,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|22,0
|14
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|27,0
|15
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|4
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|15,0
|5
|Даллас Маверикс
|74
|45
|29
|7886-7707
|119
|0,608
|15,0
|6
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|17,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|75
|43
|32
|8657-8393
|118
|0,573
|17,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|24,5
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|74
|31
|43
|8044-8126
|105
|0,419
|29,0
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|74
|30
|44
|8351-8380
|104
|0,405
|30,0
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|73
|27
|46
|7826-8366
|100
|0,370
|32,5
|13
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|38,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|74
|19
|55
|8061-8724
|93
|0,257
|41,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|73
|46
|27
|7949-7778
|119
|0,630
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|74
|46
|28
|8171-7678
|120
|0,622
|0,5
|3
|Торонто Рэпторс
|73
|41
|32
|7940-7832
|114
|0,562
|5,0
|4
|Бруклин Нетс
|73
|38
|35
|8194-8179
|111
|0,521
|8,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|74
|32
|42
|7868-7907
|106
|0,432
|14,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|73
|46
|27
|8399-8101
|119
|0,630
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|73
|42
|31
|8158-8133
|115
|0,575
|4,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|73
|41
|32
|7837-7649
|114
|0,562
|5,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|74
|25
|49
|8200-8390
|99
|0,338
|21,5
|5
|Детройт Пистонс
|74
|20
|54
|7718-8303
|94
|0,270
|26,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|74
|47
|27
|8089-7782
|121
|0,635
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|74
|38
|36
|8490-8470
|112
|0,514
|9,0
|3
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|10,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|73
|31
|42
|7891-8135
|104
|0,425
|15,5
|5
|Орландо Мэджик
|74
|20
|54
|7703-8281
|94
|0,270
|27,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|74
|45
|29
|8398-7959
|119
|0,608
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|74
|43
|31
|8273-8095
|117
|0,581
|2,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|75
|43
|32
|8657-8393
|118
|0,573
|2,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|73
|27
|46
|7826-8366
|100
|0,370
|17,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|73
|21
|52
|7541-8095
|94
|0,288
|23,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|74
|60
|14
|8535-7911
|134
|0,811
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|74
|48
|26
|8213-7785
|122
|0,649
|12,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|24,5
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|73
|31
|42
|8148-8342
|104
|0,425
|28,5
|5
|Сакраменто Кингз
|74
|26
|48
|8175-8567
|100
|0,351
|34,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|74
|51
|23
|8521-8096
|125
|0,689
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|74
|45
|29
|7886-7707
|119
|0,608
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|74
|31
|43
|8044-8126
|105
|0,419
|20,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|74
|30
|44
|8351-8380
|104
|0,405
|21,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|74
|19
|55
|8061-8724
|93
|0,257
|32,0