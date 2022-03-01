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Черногория - Греция 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000
28 марта 2022, понедельник. 21:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Черногория Греция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Греция, которое состоится 28 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черногория
Греция
Главные тренеры
Черногория Миодраг Радулович
Уругвай Густаво Пойет
История личных встреч
24.03.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Греция2 : 1Черногория

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