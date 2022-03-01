Черногория - Греция 28 Марта прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 18000
28 марта 2022, понедельник. 21:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Греция, которое состоится 28 Марта 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Греция
Главные тренеры
|Миодраг Радулович
|Густаво Пойет
История личных встреч
|24.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1