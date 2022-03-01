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Авангард - Металлург Мг 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина (Балашиха, Россия), вместимость: 6200
28 марта 2022, понедельник. 19:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 6-й матч
Авангард Металлург Мг

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Авангард - Металлург Мг, которое состоится 28 Марта 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина (Балашиха, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Авангард
Омск
Металлург Мг
Магнитогорск
Главные тренеры
КанадаБоб Хартли
ГерманияИлья Петрович Воробьёв
История личных встреч
26.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Металлург Мг5 : 2Авангард
24.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Авангард1 : 5Металлург Мг
22.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Авангард2 : 5Металлург Мг
20.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Металлург Мг5 : 7Авангард
18.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Металлург Мг1 : 8Авангард
23.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Авангард4 : 2Металлург Мг
12.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Металлург Мг3 : 2Авангард
19.11.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Авангард4 : 2Металлург Мг
15.09.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Металлург Мг7 : 4Авангард
28.03.2021 КХЛ - плей-офф 1/2 финала - Восток Металлург Мг1 : 5Авангард
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию шестого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Авангард» — «Металлург». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Счёт в серии — 3-2 в пользу «Металлурга».
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
2 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА
1 : 4
4
0
15
7
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
3 : 4
Северсталь
Динамо М
1 : 3
Северсталь
Динамо М
2 : 3 ОТ
Динамо М
Северсталь
5 : 2
Северсталь
Динамо М
3 : 2
Динамо М
Северсталь
2 : 1
4
3
21
19
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
3 : 1
Динамо Мн
СКА
2 : 3
Динамо Мн
СКА
3 : 4
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
2 : 3 ОТ
Нефтехимик
Трактор
2 : 3
4
0
12
8
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
3 : 5
Барыс
Металлург Мг
2 : 5
Металлург Мг
Барыс
3 : 1
4
1
21
11
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
2 : 1 ОТ
Сибирь
Салават Юлаев
3 : 6
Салават Юлаев
Сибирь
3 : 2
4
1
16
10
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
2 : 5
Авангард
Ак Барс
2 : 0
Авангард
Ак Барс
2 : 3 ОТ
Ак Барс
Авангард
4 : 3 ОТ
Авангард
Ак Барс
2 : 0
2
4
10
16
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW2
 ЦСКА
Динамо М
ЦСКА
Динамо М
3 : 2
ЦСКА
Динамо М
4 : 2
Динамо М
ЦСКА
1 : 2
Динамо М
ЦСКА
3 : 6
4
0
15
8
SFW1
 СКА
Спартак
СКА
Спартак
1 : 6
СКА
Спартак
2 : 1
Спартак
СКА
1 : 2
Спартак
СКА
1 : 2 ОТ
СКА
Спартак
2 : 1
4
1
9
10
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE2
 Трактор
Салават Юлаев
Трактор
Салават Юлаев
0 : 1
Трактор
Салават Юлаев
4 : 1
Салават Юлаев
Трактор
3 : 1
Салават Юлаев
Трактор
1 : 7
Трактор
Салават Юлаев
2 : 1
Салават Юлаев
Трактор
1 : 2
4
2
16
8
SFE1
 Металлург Мг
Авангард
Металлург Мг
Авангард
1 : 8
Металлург Мг
Авангард
5 : 7
Авангард
Металлург Мг
2 : 5
Авангард
Металлург Мг
1 : 5
Металлург Мг
Авангард
5 : 2
Авангард
Металлург Мг
28.03
Металлург Мг
Авангард
30.03
3
2
21
20
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 СКА
ЦСКА
СКА
ЦСКА
02.04
СКА
ЦСКА
04.04
ЦСКА
СКА
06.04
ЦСКА
СКА
08.04
СКА
ЦСКА
10.04
ЦСКА
СКА
12.04
СКА
ЦСКА
14.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
 
 
15.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
18.04
 
 
20.04
 
 
22.04
 
 
24.04
 
 
26.04
 
 
28.04
 
 
30.04
0
0
0
0

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