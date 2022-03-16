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Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сэйбрз 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
28 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс Баффало Сэйбрз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 28 Марта 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Баффало Сэйбрз
Баффало
31РоссияврИгорь Шестёркин
40РоссияврАлександр Георгиев
8СШАзщДжейкоб Труба
12ШвециязщПатрик Немет
23СШАзщАдам Фокс
45КанадазщБрэйден Шнайдер
55СШАзщРайан Линдгрен
79СШАзщК'Андре Миллер
10РоссиянпАртемий Панарин
13КанаданпАлекси Лафренье
16КанаданпРайан Строум
18СШАнпЭндрю Копп
20СШАнпКрис Крайдер
21КанаданпБаркли Гудроу
29КанаданпДрайден Хант
64СШАнпТайлер Мотт
72ЧехиянпФилип Хитил
76СШАнпДжонни Бродзински
77СШАнпФрэнк Ватрано
93ШвециянпМика Зибанеджад
31КанадаврДастин Токарски
41СШАврКрэйг Андерсон
10ФинляндиязщХенри Йокихарью
23СШАзщМаттиас Самуэльссон
26ШвециязщРасмус Далин
78КанадазщДжейкоб Брайсон
4СШАзщУилл Батчер
45СШАзщКейси Фицджеральд
19КанаданпПейтон Кребс
20КанаданпКоди Икин
21СШАнпКайл Окпосо
24КанаданпДилан Козенс
28ЛатвиянпЗемгус Гиргенсонс
29СШАнпВинни Хиностроза
37СШАнпКейси Миттельштадт
53КанаданпДжефф Скиннер
71ШвециянпВиктор Олофссон
72СШАнпТейдж Томпсон
74ШвециянпРасмус Асплунд
89СШАнпАлекс Так
Главные тренеры
КанадаЖерар Галлан
СШАДон Гранато
История личных встреч
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
22.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 4Баффало Сэйбрз
28.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 1Баффало Сэйбрз
26.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 3Баффало Сэйбрз
04.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2 БНью-Йорк Рейнджерс
02.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
23.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 3Баффало Сэйбрз
03.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2Баффало Сэйбрз
29.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
27.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
3 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
4 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
6 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
8 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
9 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
10 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
11 Миннесота Уайлд6328654020234-2008265,1
12 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
13 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
14 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
15 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
18 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
19 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
20 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
21 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
22 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
23 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
24 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
25 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
26 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
27 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
28 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
29 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
30 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
31 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
32 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
3 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
6 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
7 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
8 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
9 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
11 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
12 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
13 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
14 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
15 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
16 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
3 Миннесота Уайлд6328654020234-2008265,1
4 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
5 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
6 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
7 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
10 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
11 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
12 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
13 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
14 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
15 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
2 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
3 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
4 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
5 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
7 Филадельфия Флайерз6517404733167-2285340,8
8 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
3 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
4 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
5 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
6 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
7 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
8 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6538531414251-1819774,6
2 Миннесота Уайлд6328654020234-2008265,1
3 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
4 Нэшвилл Предаторз6530522224212-1907860,0
5 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
2 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
3 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
6 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
7 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
8 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4

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