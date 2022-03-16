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Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
28 марта 2022, понедельник. 01:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд Колорадо Эвеланш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Колорадо Эвеланш, которое состоится 28 Марта 2022 года в 01:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Колорадо Эвеланш
Денвер
29КанадаврМарк-Андре Флёри
33КанадаврКэм Тальбо
5КанадазщДжейкоб Миддлтон
7РоссиязщДмитрий Куликов
24КанадазщМэтт Дамба
25ШвециязщЮнас Бродин
46КанадазщДжаред Сперджен
4СШАзщДжон Меррилл
10КанаданпТайсон Джост
12СШАнпМэтт Болди
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
17КанаданпМаркус Фолиньо
18СШАнпДжордан Гринвей
21СШАнпБрэндон Дюхайм
22ШвейцариянпКевин Фиала
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
38СШАнпРайан Хартман
44КанаданпНиколя Делорье
89КанаданпФредерик Годро
97РоссиянпКирилл Капризов
35КанадаврДарси Кемпер
39ЧехияврПавел Францоуз
3СШАзщДжек Джонсон
6СШАзщЭрик Джонсон
7КанадазщДевон Тэйвз
8КанадазщКейл Макар
42КанадазщДжош Мэнсон
56КанадазщКёртис Макдермид
11КанаданпЭндрю Кольяно
13РоссиянпВалерий Ничушкин
16КанаданпНиколя Обе-Кюбель
18КанаданпАлекс Ньюхук
25КанаданпЛоган О'Коннор
29КанаданпНатан Маккиннон
37СШАнпДжей Ти Комфер
43КанаданпДаррен Хельм
78ГерманиянпНико Штурм
91КанаданпНазем Кадри
95ШвециянпАндре Бураковски
96ФинляндиянпМикко Рантанен
Главные тренеры
КанадаДин Эвасон
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
17.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 3 БМиннесота Уайлд
31.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Миннесота Уайлд
05.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Миннесота Уайлд3 : 1 БКолорадо Эвеланш
01.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Колорадо Эвеланш6 : 4 БМиннесота Уайлд
08.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд8 : 3Колорадо Эвеланш
06.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 5Колорадо Эвеланш
20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 0Миннесота Уайлд
19.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1Миннесота Уайлд
25.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 6Миннесота Уайлд
03.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 1Миннесота Уайлд
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
3 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
4 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
6 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
8 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
9 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
10 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
11 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
12 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
13 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
14 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
15 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
18 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
19 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
20 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
21 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
22 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
23 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
24 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
25 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
26 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
27 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
28 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
29 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
30 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
31 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
32 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
3 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
6 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
7 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
8 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
9 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
11 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
12 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
13 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
14 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
15 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
16 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
3 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
4 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
5 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
6 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
7 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
10 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
11 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
12 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
13 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
14 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
15 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
2 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
3 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
4 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
5 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
7 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
8 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
3 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
4 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
5 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
6 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
7 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
8 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
3 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
4 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
5 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
2 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
3 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
6 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
7 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
8 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4

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