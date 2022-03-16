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Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенс 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
28 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз Монреаль Канадиенс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Монреаль Канадиенс, которое состоится 28 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Монреаль Канадиенс
Монреаль
32СШАврДжон Гиллис
50КанадаврНико Доус
7КанадазщДаги Хэмилтон
28КанадазщДэймон Сиверсон
33КанадазщРайан Грейвз
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
76КанадазщПи Кей Суббэн
88КанадазщКевин Баль
13ШвейцариянпНико Хишир
14КанаданпНатан Бастиан
16СШАнпДжимми Веси
17БеларусьнпЕгор Шарангович
18КанаданпДоусон Мерсер
20КанаданпМайкл Маклауд
42КанаданпЭй Джей Грир
63ШвециянпЙеспер Братт
70ШвециянпЙеспер Боквист
86СШАнпДжек Хьюз
90СловакиянпТомаш Татар
44СШАнпМайлз Вуд
34КанадаврДжейк Аллен
35КанадаврСэм Монтембо
20СШАзщКрис Уайдман
27РоссиязщАлександр Романов
44КанадазщДжоэль Эдмундсон
58КанадазщДэвид Савар
64СШАзщКори Шюнеман
52КанадазщДжастин Бэррон
14КанаданпНик Судзуки
17КанаданпДжош Андерсон
22СШАнпКоул Кофилд
28СШАнпКристиан Дворак
32СШАнпРем Питлик
40ФинляндиянпЙоэль Армиа
41КанаданпПол Байрон
45КанаданпЛоран Дофен
68КанаданпМайк Хоффман
71КанаданпДжейк Эванс
56ФинляндиянпЕссе Юлёнен
85КанаданпМэтью Перро
Главные тренеры
КанадаЛинди Рафф
КанадаМартен Сан-Луи (и.о.)
История личных встреч
09.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 7Нью-Джерси Дэвилз
05.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 5 БМонреаль Канадиенс
29.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 6Нью-Джерси Дэвилз
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
26.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1Монреаль Канадиенс
02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3 ОТНью-Джерси Дэвилз
22.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз5 : 2Монреаль Канадиенс
02.04.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
07.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз6 : 4Монреаль Канадиенс
15.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 1 ОТНью-Джерси Дэвилз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
3 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
4 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
6 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
8 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
9 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
10 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
11 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
12 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
13 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
14 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
15 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
18 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
19 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
20 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
21 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
22 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
23 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
24 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
25 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
26 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
27 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
28 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
29 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
30 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
31 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
32 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
3 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
6 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
7 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
8 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
9 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
11 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
12 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
13 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
14 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
15 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
16 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
3 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
4 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
5 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
6 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
7 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
10 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
11 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
12 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
13 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
14 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
15 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
2 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
3 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
4 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
5 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
7 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
8 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
3 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
4 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
5 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
6 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
7 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
8 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
3 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
4 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
5 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
2 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
3 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
6 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
7 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
8 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4

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