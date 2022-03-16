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Виннипег Джетс - Аризона Койотс 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
28 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс Аризона Койотс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Аризона Койотс, которое состоится 28 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Аризона Койотс
Глендейл
1КанадаврЭрик Комри
37СШАврКоннор Хеллебайк
2КанадазщДилан Демело
4СШАзщНил Пионк
5КанадазщБренден Диллон
44КанадазщДжош Моррисси
88СШАзщНейт Шмидт
14ФинляндиязщВилле Хейнола
12КанаданпДженсен Харкинс
13СШАнпЗак Сэнфорд
17КанаданпАдам Лаури
21СШАнпДоминик Тонинато
22СШАнпМэйсон Эпплтон
25СШАнпПол Штястны
26СШАнпБлейк Уилер
27ДаниянпНиколай Элерс
55КанаданпМарк Шайфли
71РоссиянпЕвгений Свечников
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
81СШАнпКайл Коннор
32ЧехияврЙозеф Корженарж
70ЧехияврКарел Веймелка
14СШАзщШейн Гостисбер
54СШАзщКэм Дайнин
61КанадазщДайсин Мэйо
75КанадазщКайл Капобьянко
86ШвециязщАнтон Строльман
92БеларусьзщВладислав Колячонок
8СШАнпНик Шмальц
9СШАнпКлейтон Келлер
12КанаданпНик Ритчи
17СШАнпАлекс Гальченюк
21ШвециянпЛуи Эрикссон
29КанаданпБарретт Хэйтон
53КанаданпМайкл Карконе
63ФинляндиянпМатиас Маччелли
67КанаданпЛоусон Круз
72СШАнпТрэвис Бойд
81СШАнпФил Кессел
83КанаданпДжей Бигл
Главные тренеры
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
28.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 5Виннипег Джетс
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 3Виннипег Джетс
30.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 1Аризона Койотс
10.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 2Аризона Койотс
16.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 4Аризона Койотс
07.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Виннипег Джетс
25.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 1Виннипег Джетс
20.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 3Аризона Койотс
07.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Аризона Койотс
15.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 1Аризона Койотс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
3 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
4 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
6 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
8 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
9 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
10 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
11 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
12 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
13 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
14 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
15 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
18 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
19 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
20 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
21 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
22 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
23 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
24 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
25 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
26 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
27 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
28 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
29 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
30 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
31 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
32 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
3 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
6 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
7 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
8 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
9 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
11 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
12 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
13 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
14 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
15 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
16 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
3 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
4 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
5 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
6 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
7 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
10 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
11 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
12 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
13 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
14 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
15 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
2 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
3 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
4 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
5 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
7 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
8 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
3 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
4 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
5 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
6 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
7 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
8 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
3 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
4 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
5 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
2 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
3 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
6 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
7 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
8 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4

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