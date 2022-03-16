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Торонто Мэйпл Лифс - Флорида Пантерз 28 Марта прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
28 марта 2022, понедельник. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Флорида Пантерз, которое состоится 28 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Флорида Пантерз
Санрайз
35ЧехияврПетр Мразек
50ШвецияврЭрик Челльгрен
3СШАзщДжастин Холл
37ШвециязщТимоти Лильегрен
44КанадазщМорган Райлли
46РоссиязщИлья Любушкин
55КанадазщМарк Джордано
78КанадазщТи Джей Броди
11СШАнпКолин Блэквелл
15КанаданпАлександр Керфут
16КанаданпМитчелл Марнер
19КанаданпДжейсон Спецца
24КанаданпУэйн Симмондс
34СШАнпОстон Мэттьюс
47ШвециянпПьер Энгвалль
58КанаданпМайкл Бантинг
64ЧехиянпДавид Кемпф
65РоссиянпИлья Михеев
88ШвециянпВильям Нюландер
91КанаданпДжон Таварес
30СШАврСпенсер Найт
72РоссияврСергей Бобровский
7ЧехиязщРадко Гудас
8КанадазщБен Шьяро
18ШвециязщРоберт Хег
42ШвециязщГустав Форслинг
52КанадазщМаккензи Уигар
62КанадазщБрэндон Монтур
9КанаданпСэм Беннетт
10КанаданпЭнтони Дюклер
11КанаданпДжонатан Юбердо
13КанаданпСэм Райнхарт
16ФинляндиянпАлександр Барков
17КанаданпМэйсон Марчмент
23КанаданпКартер Вераге
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
28КанаданпКлод Жиру
55СШАнпНоэль Аччари
94КанаданпРайан Ломберг
98РоссиянпМаксим Мамин
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 5Торонто Мэйпл Лифс
04.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 5Флорида Пантерз
13.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз8 : 4Торонто Мэйпл Лифс
26.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 5Флорида Пантерз
19.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 1Торонто Мэйпл Лифс
21.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 1Флорида Пантерз
16.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 3 ОТТоронто Мэйпл Лифс
29.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3Флорида Пантерз
28.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 ОТТоронто Мэйпл Лифс
21.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 0Флорида Пантерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
3 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
4 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
6 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
8 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
9 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
10 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
11 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
12 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
13 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
14 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
15 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
18 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
19 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
20 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
21 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
22 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
23 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
24 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
25 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
26 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
27 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
28 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
29 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
30 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
31 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
32 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
3 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
6 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
7 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
8 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
9 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
11 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
12 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
13 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
14 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
15 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
16 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
3 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
4 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
5 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
6 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
7 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
10 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
11 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
12 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
13 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
14 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
15 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
16 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
2 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
3 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
4 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
5 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
7 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
8 Нью-Джерси Дэвилз6516524137200-2375139,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6433834214262-1869473,4
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
3 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
4 Торонто Мэйпл Лифс6434421419234-1958566,4
5 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
6 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
7 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
8 Монреаль Канадиенс6513321937167-2444635,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
3 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
4 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
5 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
6 Виннипег Джетс6626414625207-2067254,5
7 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
8 Аризона Койотс6415414040166-2324434,4
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
2 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
3 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
6 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
7 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
8 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4

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