Казахстан - Молдавия 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 30000
29 марта 2022, вторник. 17:00 МСК. Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Молдавия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Молдавия
Главные тренеры
|Андрей Владимирович Карпович
|Сергей Викторович Клещенко
История личных встреч
|24.03.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться
|1 : 2
|21.02.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|18.02.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|1 : 3
Турнирная таблица
Лига A. 1/2 финала
| Италия
Испания
|1 : 2
| Бельгия
Франция
|2 : 3
Лига A. За 3-е место
| Италия
Бельгия
|2 : 1
Лига A. Финал
| Испания
Франция
|1 : 2
Лига C. Плей-офф за право остаться
|Команда
|1
|2
| Эстония
Кипр
|0 : 0
|29.03
|Команда
|1
|2
| Молдавия
Казахстан
|1 : 2
|29.03