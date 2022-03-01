Свернуть список

Казахстан - Молдавия 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан), вместимость: 30000
29 марта 2022, вторник. 17:00 МСК. Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
Казахстан Молдавия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Молдавия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Нур-Султан, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Молдавия
Главные тренеры
Казахстан Андрей Владимирович Карпович
Молдавия Сергей Викторович Клещенко
История личных встреч
24.03.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Плей-офф за право остаться Молдавия1 : 2Казахстан
21.02.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Казахстан1 : 0Молдавия
18.02.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Молдавия1 : 1Казахстан
06.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 Молдавия1 : 3Казахстан
Турнирная таблица
Лига A. 1/2 финала
Италия
Испания
1 : 2
Бельгия
Франция
2 : 3
Лига A. За 3-е место
Италия
Бельгия
2 : 1
Лига A. Финал
Испания
Франция
1 : 2
Лига C. Плей-офф за право остаться
Команда12
Эстония
Кипр
0 : 0 29.03
Команда12
Молдавия
Казахстан
1 : 2 29.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close