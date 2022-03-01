Хорватия - Болгария 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар), вместимость: 45350
29 марта 2022, вторник. 17:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Болгария, которое состоится 29 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хорватия
Болгария
Главные тренеры
|Златко Далич
|Ясен Петров
История личных встреч
|10.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. Тур 9
|3 : 0
|10.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа H. Тур 2
|0 : 1