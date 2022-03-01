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Хорватия - Болгария 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар), вместимость: 45350
29 марта 2022, вторник. 17:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Хорватия Болгария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хорватия - Болгария, которое состоится 29 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хорватия
Болгария
Главные тренеры
Хорватия Златко Далич
Болгария Ясен Петров
История личных встреч
10.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 9 Хорватия3 : 0Болгария
10.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа H. Тур 2 Болгария0 : 1Хорватия

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