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Финляндия - Словакия 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Нуэва Кондомина (Мурсия, Испания), вместимость: 31179
29 марта 2022, вторник. 19:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Финляндия Словакия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Словакия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Нуэва Кондомина (Мурсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Словакия
Главные тренеры
Финляндия Маркку Канерва
Словакия Штефан Таркович
История личных встреч
18.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Словакия2 : 1Финляндия

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