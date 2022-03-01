Северная Ирландия - Венгрия 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия), вместимость: 18434
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Ирландия - Венгрия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Уиндзор Парк (Белфаст, Северная Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Ирландия
Венгрия
Главные тренеры
|Иан Бараклаф
|Марко Росси
История личных встреч
|07.09.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. Тур 8
|1 : 1
|07.09.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа F. Тур 1
|1 : 2