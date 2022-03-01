Нидерланды - Германия 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Германия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нидерланды
Германия
Главные тренеры
|Луи ван Гал
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|06.09.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. Тур 5
|2 : 4
|24.03.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа C. Тур 2
|2 : 3
|19.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. Тур 6
|2 : 2
|13.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига A. Группа 1. Тур 3
|3 : 0
|14.11.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2012
|0 : 0
|13.06.2012
|ЧЕ-2012 - финальный раунд
|Группа B. Тур 2
|1 : 2
|15.11.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2011
|3 : 0