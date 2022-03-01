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Нидерланды - Германия 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 53052
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Нидерланды Германия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нидерланды - Германия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нидерланды
Германия
Главные тренеры
Нидерланды Луи ван Гал
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
06.09.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа C. Тур 5 Германия2 : 4Нидерланды
24.03.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа C. Тур 2 Нидерланды2 : 3Германия
19.11.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. Тур 6 Германия2 : 2Нидерланды
13.10.2018 Лига наций УЕФА Лига A. Группа 1. Тур 3 Нидерланды3 : 0Германия
14.11.2012 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2012 Нидерланды0 : 0Германия
13.06.2012 ЧЕ-2012 - финальный раунд Группа B. Тур 2 Нидерланды1 : 2Германия
15.11.2011 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2011 Германия3 : 0Нидерланды

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