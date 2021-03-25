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Австрия - Шотландия 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Австрия Шотландия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Шотландия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Австрия
Шотландия
Главные тренеры
Германия Франко Фода
Шотландия Стив Кларк
История личных встреч
07.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. Тур 6 Австрия0 : 1Шотландия
25.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа F. Тур 1 Шотландия2 : 2Австрия

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