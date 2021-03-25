Австрия - Шотландия 29 Марта прямая трансляция
Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Шотландия, которое состоится 29 Марта 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Шотландия
Главные тренеры
|Франко Фода
|Стив Кларк
История личных встреч
|07.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 6
|0 : 1
|25.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа F. Тур 1
|2 : 2