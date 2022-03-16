Свернуть список

Чикаго Блэкхоукс - Баффало Сэйбрз 29 Марта прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
29 марта 2022, вторник. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс Баффало Сэйбрз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Баффало Сэйбрз, которое состоится 29 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Баффало Сэйбрз
Баффало
Главные тренеры
КанадаДерек Кинг (и.о.)
СШАДон Гранато
История личных встреч
18.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 1Баффало Сэйбрз
08.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс5 : 4 ББаффало Сэйбрз
02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 7Чикаго Блэкхоукс
17.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз5 : 3Чикаго Блэкхоукс
09.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2 ОТБаффало Сэйбрз
20.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 5Чикаго Блэкхоукс
06.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
09.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Баффало Сэйбрз
19.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 БЧикаго Блэкхоукс
04.04.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4Чикаго Блэкхоукс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Флорида Пантерз6533834215264-1919472,3
3 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
4 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
6 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
8 Торонто Мэйпл Лифс6535421419239-1978766,9
9 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
10 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
11 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
12 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
13 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
14 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
15 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
18 Виннипег Джетс6726514625209-2077455,2
19 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
20 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
21 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
22 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
23 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
24 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
25 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
26 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
27 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
28 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
29 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
30 Монреаль Канадиенс6613322937169-2474735,6
31 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
32 Аризона Койотс6515414140167-2344534,6
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6533834215264-1919472,3
2 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
3 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
6 Торонто Мэйпл Лифс6535421419239-1978766,9
7 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
8 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
9 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
11 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
12 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
13 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
14 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
15 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
16 Монреаль Канадиенс6613322937169-2474735,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
3 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
4 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
5 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
6 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
7 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
10 Виннипег Джетс6726514625209-2077455,2
11 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
12 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
13 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
14 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
15 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4
16 Аризона Койотс6515414140167-2344534,6
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6537512515216-1569371,5
2 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
3 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
4 Вашингтон Кэпиталз6728452820224-1918462,7
5 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
7 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
8 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6533834215264-1919472,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
3 Торонто Мэйпл Лифс6535421419239-1978766,9
4 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
5 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
6 Баффало Сэйбрз6617332833178-2325642,4
7 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
8 Монреаль Канадиенс6613322937169-2474735,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
3 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
4 Сент-Луис Блюз6432123620226-1877961,7
5 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
6 Виннипег Джетс6726514625209-2077455,2
7 Чикаго Блэкхоукс6615542832179-2295843,9
8 Аризона Койотс6515414140167-2344534,6
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
2 Лос-Анджелес Кингз6728533622195-1888160,4
3 Эдмонтон Ойлерз6630330525227-2157758,3
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6726333626192-1917354,5
6 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
7 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
8 Сиэтл Кракен6517121539170-2324635,4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close