Шарлотт Хорнетс - Денвер Наггетс прямая трансляция 29.03.2022
Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
29 марта 2022, вторник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Денвер Наггетс, которое состоится 29 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Денвер Наггетс
Денвер
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
|Майк Мэлоун
История личных встреч
|24.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 115
|12.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 117
|18.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|129 : 104
|06.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 114
|16.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 86
|06.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|123 : 110
|08.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 107
|06.02.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 104
|26.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 93
|01.04.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 114
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|75
|61
|14
|8649-8015
|136
|0,813
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|75
|52
|23
|8648-8198
|127
|0,693
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|75
|48
|27
|8328-7908
|123
|0,640
|13,0
|4
|Бостон Селтикс
|75
|47
|28
|8305-7790
|122
|0,627
|14,0
|5
|Майами Хит
|75
|47
|28
|8184-7892
|122
|0,627
|14,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|74
|46
|28
|8053-7892
|120
|0,622
|14,5
|7
|Милуоки Бакс
|74
|46
|28
|8501-8228
|120
|0,622
|14,5
|8
|Даллас Маверикс
|75
|46
|29
|8000-7807
|121
|0,613
|15,0
|9
|Юта Джаз
|75
|45
|30
|8498-8073
|120
|0,600
|16,0
|10
|Денвер Наггетс
|75
|44
|31
|8386-8202
|119
|0,587
|17,0
|11
|Чикаго Буллз
|74
|43
|31
|8256-8227
|117
|0,581
|17,5
|12
|Торонто Рэпторс
|74
|42
|32
|8071-7923
|116
|0,568
|18,5
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|76
|43
|33
|8769-8527
|119
|0,566
|18,5
|14
|Кливленд Кавальерс
|74
|41
|33
|7931-7747
|115
|0,554
|19,5
|15
|Шарлотт Хорнетс
|75
|39
|36
|8609-8580
|114
|0,520
|22,0
|16
|Бруклин Нетс
|75
|39
|36
|8414-8393
|114
|0,520
|22,0
|17
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|23,5
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|25,0
|19
|Нью-Йорк Никс
|75
|33
|42
|7972-8009
|108
|0,440
|28,0
|20
|Вашингтон Уизардс
|74
|32
|42
|8014-8250
|106
|0,432
|28,5
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|75
|32
|43
|8160-8234
|107
|0,427
|29,0
|22
|Лос-Анджелес Лейкерс
|74
|31
|43
|8256-8458
|105
|0,419
|29,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|74
|30
|44
|8351-8380
|104
|0,405
|30,5
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|74
|27
|47
|7924-8481
|101
|0,365
|33,5
|25
|Сакраменто Кингз
|75
|27
|48
|8289-8677
|102
|0,360
|34,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|75
|25
|50
|8291-8521
|100
|0,333
|36,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|74
|21
|53
|7648-8208
|95
|0,284
|39,5
|28
|Детройт Пистонс
|75
|20
|55
|7820-8407
|95
|0,267
|41,0
|29
|Хьюстон Рокетс
|75
|20
|55
|8176-8822
|95
|0,267
|41,0
|30
|Орландо Мэджик
|75
|20
|55
|7813-8395
|95
|0,267
|41,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бостон Селтикс
|75
|47
|28
|8305-7790
|122
|0,627
|0,0
|2
|Майами Хит
|75
|47
|28
|8184-7892
|122
|0,627
|0,0
|3
|Филадельфия Сиксерс
|74
|46
|28
|8053-7892
|120
|0,622
|0,5
|4
|Милуоки Бакс
|74
|46
|28
|8501-8228
|120
|0,622
|0,5
|5
|Чикаго Буллз
|74
|43
|31
|8256-8227
|117
|0,581
|3,5
|6
|Торонто Рэпторс
|74
|42
|32
|8071-7923
|116
|0,568
|4,5
|7
|Кливленд Кавальерс
|74
|41
|33
|7931-7747
|115
|0,554
|5,5
|8
|Шарлотт Хорнетс
|75
|39
|36
|8609-8580
|114
|0,520
|8,0
|9
|Бруклин Нетс
|75
|39
|36
|8414-8393
|114
|0,520
|8,0
|10
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|9,5
|11
|Нью-Йорк Никс
|75
|33
|42
|7972-8009
|108
|0,440
|14,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|74
|32
|42
|8014-8250
|106
|0,432
|14,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|75
|25
|50
|8291-8521
|100
|0,333
|22,0
|14
|Детройт Пистонс
|75
|20
|55
|7820-8407
|95
|0,267
|27,0
|15
|Орландо Мэджик
|75
|20
|55
|7813-8395
|95
|0,267
|27,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|75
|61
|14
|8649-8015
|136
|0,813
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|75
|52
|23
|8648-8198
|127
|0,693
|9,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|75
|48
|27
|8328-7908
|123
|0,640
|13,0
|4
|Даллас Маверикс
|75
|46
|29
|8000-7807
|121
|0,613
|15,0
|5
|Юта Джаз
|75
|45
|30
|8498-8073
|120
|0,600
|16,0
|6
|Денвер Наггетс
|75
|44
|31
|8386-8202
|119
|0,587
|17,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|76
|43
|33
|8769-8527
|119
|0,566
|18,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|25,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|75
|32
|43
|8160-8234
|107
|0,427
|29,0
|10
|Лос-Анджелес Лейкерс
|74
|31
|43
|8256-8458
|105
|0,419
|29,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|74
|30
|44
|8351-8380
|104
|0,405
|30,5
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|74
|27
|47
|7924-8481
|101
|0,365
|33,5
|13
|Сакраменто Кингз
|75
|27
|48
|8289-8677
|102
|0,360
|34,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|74
|21
|53
|7648-8208
|95
|0,284
|39,5
|15
|Хьюстон Рокетс
|75
|20
|55
|8176-8822
|95
|0,267
|41,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Бостон Селтикс
|75
|47
|28
|8305-7790
|122
|0,627
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|74
|46
|28
|8053-7892
|120
|0,622
|0,5
|3
|Торонто Рэпторс
|74
|42
|32
|8071-7923
|116
|0,568
|4,5
|4
|Бруклин Нетс
|75
|39
|36
|8414-8393
|114
|0,520
|8,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|75
|33
|42
|7972-8009
|108
|0,440
|14,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|74
|46
|28
|8501-8228
|120
|0,622
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|74
|43
|31
|8256-8227
|117
|0,581
|3,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|74
|41
|33
|7931-7747
|115
|0,554
|5,0
|4
|Индиана Пэйсерс
|75
|25
|50
|8291-8521
|100
|0,333
|21,5
|5
|Детройт Пистонс
|75
|20
|55
|7820-8407
|95
|0,267
|26,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|75
|47
|28
|8184-7892
|122
|0,627
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|75
|39
|36
|8609-8580
|114
|0,520
|8,0
|3
|Атланта Хоукс
|74
|37
|37
|8357-8304
|111
|0,500
|9,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|74
|32
|42
|8014-8250
|106
|0,432
|14,5
|5
|Орландо Мэджик
|75
|20
|55
|7813-8395
|95
|0,267
|27,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|75
|45
|30
|8498-8073
|120
|0,600
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|75
|44
|31
|8386-8202
|119
|0,587
|1,0
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|76
|43
|33
|8769-8527
|119
|0,566
|2,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|74
|27
|47
|7924-8481
|101
|0,365
|17,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|74
|21
|53
|7648-8208
|95
|0,284
|23,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|75
|61
|14
|8649-8015
|136
|0,813
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|75
|48
|27
|8328-7908
|123
|0,640
|13,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|25,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|74
|31
|43
|8256-8458
|105
|0,419
|29,5
|5
|Сакраменто Кингз
|75
|27
|48
|8289-8677
|102
|0,360
|34,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|75
|52
|23
|8648-8198
|127
|0,693
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|75
|46
|29
|8000-7807
|121
|0,613
|6,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|75
|32
|43
|8160-8234
|107
|0,427
|20,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|74
|30
|44
|8351-8380
|104
|0,405
|21,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|75
|20
|55
|8176-8822
|95
|0,267
|32,0