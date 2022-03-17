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Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Спёрс прямая трансляция 29.03.2022

Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
29 марта 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Хьюстон Рокетс Сан-Антонио Спёрс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Спёрс, которое состоится 29 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
СШАГрег Попович
История личных встреч
05.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс131 : 106Хьюстон Рокетс
26.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс104 : 134Сан-Антонио Спёрс
13.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс124 : 128Хьюстон Рокетс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс106 : 111Сан-Антонио Спёрс
17.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс103 : 91Хьюстон Рокетс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс105 : 109Хьюстон Рокетс
11.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс123 : 105Хьюстон Рокетс
17.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс109 : 107Сан-Антонио Спёрс
04.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс135 : 133Хьюстон Рокетс
23.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс111 : 105Сан-Антонио Спёрс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Мемфис Гриззлиз7552238648-81981270,6939,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7548278328-79081230,64013,0
4 Бостон Селтикс7547288305-77901220,62714,0
5 Майами Хит7547288184-78921220,62714,0
6 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,62214,5
7 Милуоки Бакс7446288501-82281200,62214,5
8 Даллас Маверикс7546298000-78071210,61315,0
9 Юта Джаз7545308498-80731200,60016,0
10 Денвер Наггетс7544318386-82021190,58717,0
11 Чикаго Буллз7443318256-82271170,58117,5
12 Торонто Рэпторс7442328071-79231160,56818,5
13 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,56618,5
14 Кливленд Кавальерс7441337931-77471150,55419,5
15 Шарлотт Хорнетс7539368609-85801140,52022,0
16 Бруклин Нетс7539368414-83931140,52022,0
17 Атланта Хоукс7437378357-83041110,50023,5
18 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
19 Нью-Йорк Никс7533427972-80091080,44028,0
20 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43228,5
21 Нью-Орлеан Пеликанс7532438160-82341070,42729,0
22 Лос-Анджелес Лейкерс7431438256-84581050,41929,5
23 Сан-Антонио Спёрс7430448351-83801040,40530,5
24 Портленд Трэйл Блэйзерс7427477924-84811010,36533,5
25 Сакраменто Кингз7527488289-86771020,36034,0
26 Индиана Пэйсерс7525508291-85211000,33336,0
27 Оклахома-Сити Тандер7421537648-8208950,28439,5
28 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26741,0
29 Хьюстон Рокетс7520558176-8822950,26741,0
30 Орландо Мэджик7520557813-8395950,26741,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс7547288305-77901220,6270,0
2 Майами Хит7547288184-78921220,6270,0
3 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,6220,5
4 Милуоки Бакс7446288501-82281200,6220,5
5 Чикаго Буллз7443318256-82271170,5813,5
6 Торонто Рэпторс7442328071-79231160,5684,5
7 Кливленд Кавальерс7441337931-77471150,5545,5
8 Шарлотт Хорнетс7539368609-85801140,5208,0
9 Бруклин Нетс7539368414-83931140,5208,0
10 Атланта Хоукс7437378357-83041110,5009,5
11 Нью-Йорк Никс7533427972-80091080,44014,0
12 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43214,5
13 Индиана Пэйсерс7525508291-85211000,33322,0
14 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26727,0
15 Орландо Мэджик7520557813-8395950,26727,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Мемфис Гриззлиз7552238648-81981270,6939,0
3 Голден Стэйт Уорриорз7548278328-79081230,64013,0
4 Даллас Маверикс7546298000-78071210,61315,0
5 Юта Джаз7545308498-80731200,60016,0
6 Денвер Наггетс7544318386-82021190,58717,0
7 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,56618,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс7532438160-82341070,42729,0
10 Лос-Анджелес Лейкерс7431438256-84581050,41929,5
11 Сан-Антонио Спёрс7430448351-83801040,40530,5
12 Портленд Трэйл Блэйзерс7427477924-84811010,36533,5
13 Сакраменто Кингз7527488289-86771020,36034,0
14 Оклахома-Сити Тандер7421537648-8208950,28439,5
15 Хьюстон Рокетс7520558176-8822950,26741,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Бостон Селтикс7547288305-77901220,6270,0
2 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,6220,5
3 Торонто Рэпторс7442328071-79231160,5684,5
4 Бруклин Нетс7539368414-83931140,5208,0
5 Нью-Йорк Никс7533427972-80091080,44014,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7446288501-82281200,6220,0
2 Чикаго Буллз7443318256-82271170,5813,0
3 Кливленд Кавальерс7441337931-77471150,5545,0
4 Индиана Пэйсерс7525508291-85211000,33321,5
5 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26726,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7547288184-78921220,6270,0
2 Шарлотт Хорнетс7539368609-85801140,5208,0
3 Атланта Хоукс7437378357-83041110,5009,5
4 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43214,5
5 Орландо Мэджик7520557813-8395950,26727,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7545308498-80731200,6000,0
2 Денвер Наггетс7544318386-82021190,5871,0
3 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,5662,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7427477924-84811010,36517,5
5 Оклахома-Сити Тандер7421537648-8208950,28423,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7548278328-79081230,64013,0
3 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7431438256-84581050,41929,5
5 Сакраменто Кингз7527488289-86771020,36034,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7552238648-81981270,6930,0
2 Даллас Маверикс7546298000-78071210,6136,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс7532438160-82341070,42720,0
4 Сан-Антонио Спёрс7430448351-83801040,40521,5
5 Хьюстон Рокетс7520558176-8822950,26732,0

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