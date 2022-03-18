Свернуть список

Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс 30 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз Торонто Мэйпл Лифс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
КанадаБрюс Кэссиди
КанадаШелдон Киф
История личных встреч
07.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс5 : 2Бостон Брюинз
16.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Бостон Брюинз
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Торонто Мэйпл Лифс
20.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс4 : 3 ОТБостон Брюинз
24.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Брюинз5 : 1Торонто Мэйпл Лифс
21.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Бостон Брюинз
20.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Брюинз1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
18.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Торонто Мэйпл Лифс4 : 6Бостон Брюинз
16.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Торонто Мэйпл Лифс3 : 2Бостон Брюинз
14.04.2019 НХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Бостон Брюинз4 : 1Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Каролина Харрикейнз6638512515222-1579572,0
3 Флорида Пантерз6533834215264-1919472,3
4 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
5 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
6 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
7 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
8 Торонто Мэйпл Лифс6535421419239-1978766,9
9 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
10 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
11 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
12 Сент-Луис Блюз6533123620230-1888162,3
13 Лос-Анджелес Кингз6828533623196-1948159,6
14 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
15 Эдмонтон Ойлерз6731330525233-2167959,0
16 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
17 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
18 Виннипег Джетс6726514625209-2077455,2
19 Ванкувер Кэнакс6826333627193-1957353,7
20 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
21 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
22 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
23 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
24 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
25 Баффало Сэйбрз6718332833184-2375843,3
26 Чикаго Блэкхоукс6715542833184-2355843,3
27 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
28 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
29 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
30 Сиэтл Кракен6618121539176-2334836,4
31 Монреаль Канадиенс6613322937169-2474735,6
32 Аризона Койотс6615414141168-2404534,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6638512515222-1579572,0
2 Флорида Пантерз6533834215264-1919472,3
3 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
4 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
6 Торонто Мэйпл Лифс6535421419239-1978766,9
7 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
8 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
9 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
10 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
11 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
12 Баффало Сэйбрз6718332833184-2375843,3
13 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
14 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
15 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
16 Монреаль Канадиенс6613322937169-2474735,6
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
3 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
4 Сент-Луис Блюз6533123620230-1888162,3
5 Лос-Анджелес Кингз6828533623196-1948159,6
6 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
7 Эдмонтон Ойлерз6731330525233-2167959,0
8 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
9 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
10 Виннипег Джетс6726514625209-2077455,2
11 Ванкувер Кэнакс6826333627193-1957353,7
12 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
13 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
14 Чикаго Блэкхоукс6715542833184-2355843,3
15 Сиэтл Кракен6618121539176-2334836,4
16 Аризона Койотс6615414141168-2404534,1
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6638512515222-1579572,0
2 Питтсбург Пингвинз6733436417225-1799067,2
3 Нью-Йорк Рейнджерс6635342319203-1728967,4
4 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
5 Коламбус Блю Джекетс6622642329216-2466952,3
6 Нью-Йорк Айлендерс6426116327174-1786550,8
7 Филадельфия Флайерз6617404734171-2335340,2
8 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6533834215264-1919472,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6531824218215-1828867,7
3 Торонто Мэйпл Лифс6535421419239-1978766,9
4 Бостон Брюинз6533622319200-1748766,9
5 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
6 Баффало Сэйбрз6718332833184-2375843,3
7 Оттава Сенаторз6519312436170-2135240,0
8 Монреаль Канадиенс6613322937169-2474735,6
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6638531514253-1849874,2
2 Миннесота Уайлд6428754020237-2028465,6
3 Сент-Луис Блюз6533123620230-1888162,3
4 Нэшвилл Предаторз6631522224217-1948060,6
5 Даллас Старз6423942125189-1927558,6
6 Виннипег Джетс6726514625209-2077455,2
7 Чикаго Блэкхоукс6715542833184-2355843,3
8 Аризона Койотс6615414141168-2404534,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6535320817231-1608867,7
2 Лос-Анджелес Кингз6828533623196-1948159,6
3 Эдмонтон Ойлерз6731330525233-2167959,0
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6826333627193-1957353,7
6 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
7 Анахайм Дакс6718545629189-2186548,5
8 Сиэтл Кракен6618121539176-2334836,4

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close