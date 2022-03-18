Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс 30 Марта прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Торонто Мэйпл Лифс, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Шелдон Киф
История личных встреч
|07.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|16.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|23.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.04.2019
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|5 : 1
|21.04.2019
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 4
|20.04.2019
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|1 : 2
|18.04.2019
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|4 : 6
|16.04.2019
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|3 : 2
|14.04.2019
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|66
|38
|5
|3
|1
|5
|14
|253-184
|98
|74,2
|2
|Каролина Харрикейнз
|66
|38
|5
|1
|2
|5
|15
|222-157
|95
|72,0
|3
|Флорида Пантерз
|65
|33
|8
|3
|4
|2
|15
|264-191
|94
|72,3
|4
|Питтсбург Пингвинз
|67
|33
|4
|3
|6
|4
|17
|225-179
|90
|67,2
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|66
|35
|3
|4
|2
|3
|19
|203-172
|89
|67,4
|6
|Калгари Флэймз
|65
|35
|3
|2
|0
|8
|17
|231-160
|88
|67,7
|7
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|31
|8
|2
|4
|2
|18
|215-182
|88
|67,7
|8
|Торонто Мэйпл Лифс
|65
|35
|4
|2
|1
|4
|19
|239-197
|87
|66,9
|9
|Бостон Брюинз
|65
|33
|6
|2
|2
|3
|19
|200-174
|87
|66,9
|10
|Миннесота Уайлд
|64
|28
|7
|5
|4
|0
|20
|237-202
|84
|65,6
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|12
|Сент-Луис Блюз
|65
|33
|1
|2
|3
|6
|20
|230-188
|81
|62,3
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|68
|28
|5
|3
|3
|6
|23
|196-194
|81
|59,6
|14
|Нэшвилл Предаторз
|66
|31
|5
|2
|2
|2
|24
|217-194
|80
|60,6
|15
|Эдмонтон Ойлерз
|67
|31
|3
|3
|0
|5
|25
|233-216
|79
|59,0
|16
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|17
|Даллас Старз
|64
|23
|9
|4
|2
|1
|25
|189-192
|75
|58,6
|18
|Виннипег Джетс
|67
|26
|5
|1
|4
|6
|25
|209-207
|74
|55,2
|19
|Ванкувер Кэнакс
|68
|26
|3
|3
|3
|6
|27
|193-195
|73
|53,7
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|66
|22
|6
|4
|2
|3
|29
|216-246
|69
|52,3
|21
|Сан-Хосе Шаркс
|65
|20
|7
|2
|2
|6
|28
|173-204
|66
|50,8
|22
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|26
|1
|1
|6
|3
|27
|174-178
|65
|50,8
|23
|Анахайм Дакс
|67
|18
|5
|4
|5
|6
|29
|189-218
|65
|48,5
|24
|Детройт Ред Уингз
|66
|15
|8
|3
|2
|6
|32
|189-253
|60
|45,5
|25
|Баффало Сэйбрз
|67
|18
|3
|3
|2
|8
|33
|184-237
|58
|43,3
|26
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|15
|5
|4
|2
|8
|33
|184-235
|58
|43,3
|27
|Филадельфия Флайерз
|66
|17
|4
|0
|4
|7
|34
|171-233
|53
|40,2
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|66
|16
|5
|3
|4
|1
|37
|203-239
|53
|40,2
|29
|Оттава Сенаторз
|65
|19
|3
|1
|2
|4
|36
|170-213
|52
|40,0
|30
|Сиэтл Кракен
|66
|18
|1
|2
|1
|5
|39
|176-233
|48
|36,4
|31
|Монреаль Канадиенс
|66
|13
|3
|2
|2
|9
|37
|169-247
|47
|35,6
|32
|Аризона Койотс
|66
|15
|4
|1
|4
|1
|41
|168-240
|45
|34,1
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|66
|38
|5
|1
|2
|5
|15
|222-157
|95
|72,0
|2
|Флорида Пантерз
|65
|33
|8
|3
|4
|2
|15
|264-191
|94
|72,3
|3
|Питтсбург Пингвинз
|67
|33
|4
|3
|6
|4
|17
|225-179
|90
|67,2
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|66
|35
|3
|4
|2
|3
|19
|203-172
|89
|67,4
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|31
|8
|2
|4
|2
|18
|215-182
|88
|67,7
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|65
|35
|4
|2
|1
|4
|19
|239-197
|87
|66,9
|7
|Бостон Брюинз
|65
|33
|6
|2
|2
|3
|19
|200-174
|87
|66,9
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|66
|22
|6
|4
|2
|3
|29
|216-246
|69
|52,3
|10
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|26
|1
|1
|6
|3
|27
|174-178
|65
|50,8
|11
|Детройт Ред Уингз
|66
|15
|8
|3
|2
|6
|32
|189-253
|60
|45,5
|12
|Баффало Сэйбрз
|67
|18
|3
|3
|2
|8
|33
|184-237
|58
|43,3
|13
|Филадельфия Флайерз
|66
|17
|4
|0
|4
|7
|34
|171-233
|53
|40,2
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|66
|16
|5
|3
|4
|1
|37
|203-239
|53
|40,2
|15
|Оттава Сенаторз
|65
|19
|3
|1
|2
|4
|36
|170-213
|52
|40,0
|16
|Монреаль Канадиенс
|66
|13
|3
|2
|2
|9
|37
|169-247
|47
|35,6
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|66
|38
|5
|3
|1
|5
|14
|253-184
|98
|74,2
|2
|Калгари Флэймз
|65
|35
|3
|2
|0
|8
|17
|231-160
|88
|67,7
|3
|Миннесота Уайлд
|64
|28
|7
|5
|4
|0
|20
|237-202
|84
|65,6
|4
|Сент-Луис Блюз
|65
|33
|1
|2
|3
|6
|20
|230-188
|81
|62,3
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|68
|28
|5
|3
|3
|6
|23
|196-194
|81
|59,6
|6
|Нэшвилл Предаторз
|66
|31
|5
|2
|2
|2
|24
|217-194
|80
|60,6
|7
|Эдмонтон Ойлерз
|67
|31
|3
|3
|0
|5
|25
|233-216
|79
|59,0
|8
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|9
|Даллас Старз
|64
|23
|9
|4
|2
|1
|25
|189-192
|75
|58,6
|10
|Виннипег Джетс
|67
|26
|5
|1
|4
|6
|25
|209-207
|74
|55,2
|11
|Ванкувер Кэнакс
|68
|26
|3
|3
|3
|6
|27
|193-195
|73
|53,7
|12
|Сан-Хосе Шаркс
|65
|20
|7
|2
|2
|6
|28
|173-204
|66
|50,8
|13
|Анахайм Дакс
|67
|18
|5
|4
|5
|6
|29
|189-218
|65
|48,5
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|15
|5
|4
|2
|8
|33
|184-235
|58
|43,3
|15
|Сиэтл Кракен
|66
|18
|1
|2
|1
|5
|39
|176-233
|48
|36,4
|16
|Аризона Койотс
|66
|15
|4
|1
|4
|1
|41
|168-240
|45
|34,1
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|66
|38
|5
|1
|2
|5
|15
|222-157
|95
|72,0
|2
|Питтсбург Пингвинз
|67
|33
|4
|3
|6
|4
|17
|225-179
|90
|67,2
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|66
|35
|3
|4
|2
|3
|19
|203-172
|89
|67,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|68
|28
|4
|5
|2
|8
|21
|225-197
|84
|61,8
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|66
|22
|6
|4
|2
|3
|29
|216-246
|69
|52,3
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|64
|26
|1
|1
|6
|3
|27
|174-178
|65
|50,8
|7
|Филадельфия Флайерз
|66
|17
|4
|0
|4
|7
|34
|171-233
|53
|40,2
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|66
|16
|5
|3
|4
|1
|37
|203-239
|53
|40,2
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|65
|33
|8
|3
|4
|2
|15
|264-191
|94
|72,3
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|65
|31
|8
|2
|4
|2
|18
|215-182
|88
|67,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|65
|35
|4
|2
|1
|4
|19
|239-197
|87
|66,9
|4
|Бостон Брюинз
|65
|33
|6
|2
|2
|3
|19
|200-174
|87
|66,9
|5
|Детройт Ред Уингз
|66
|15
|8
|3
|2
|6
|32
|189-253
|60
|45,5
|6
|Баффало Сэйбрз
|67
|18
|3
|3
|2
|8
|33
|184-237
|58
|43,3
|7
|Оттава Сенаторз
|65
|19
|3
|1
|2
|4
|36
|170-213
|52
|40,0
|8
|Монреаль Канадиенс
|66
|13
|3
|2
|2
|9
|37
|169-247
|47
|35,6
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|66
|38
|5
|3
|1
|5
|14
|253-184
|98
|74,2
|2
|Миннесота Уайлд
|64
|28
|7
|5
|4
|0
|20
|237-202
|84
|65,6
|3
|Сент-Луис Блюз
|65
|33
|1
|2
|3
|6
|20
|230-188
|81
|62,3
|4
|Нэшвилл Предаторз
|66
|31
|5
|2
|2
|2
|24
|217-194
|80
|60,6
|5
|Даллас Старз
|64
|23
|9
|4
|2
|1
|25
|189-192
|75
|58,6
|6
|Виннипег Джетс
|67
|26
|5
|1
|4
|6
|25
|209-207
|74
|55,2
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|67
|15
|5
|4
|2
|8
|33
|184-235
|58
|43,3
|8
|Аризона Койотс
|66
|15
|4
|1
|4
|1
|41
|168-240
|45
|34,1
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|65
|35
|3
|2
|0
|8
|17
|231-160
|88
|67,7
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|68
|28
|5
|3
|3
|6
|23
|196-194
|81
|59,6
|3
|Эдмонтон Ойлерз
|67
|31
|3
|3
|0
|5
|25
|233-216
|79
|59,0
|4
|Вегас Голден Найтс
|68
|29
|3
|4
|1
|3
|28
|216-206
|76
|55,9
|5
|Ванкувер Кэнакс
|68
|26
|3
|3
|3
|6
|27
|193-195
|73
|53,7
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|65
|20
|7
|2
|2
|6
|28
|173-204
|66
|50,8
|7
|Анахайм Дакс
|67
|18
|5
|4
|5
|6
|29
|189-218
|65
|48,5
|8
|Сиэтл Кракен
|66
|18
|1
|2
|1
|5
|39
|176-233
|48
|36,4