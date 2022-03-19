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Вашингтон Уизардс - Чикаго Буллз прямая трансляция 30.03.2022

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
30 марта 2022, среда. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Чикаго Буллз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Чикаго Буллз, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
СШАБилли Донован
История личных встреч
08.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз130 : 122Вашингтон Уизардс
02.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс119 : 120Чикаго Буллз
09.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз101 : 105Вашингтон Уизардс
01.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс130 : 133Чикаго Буллз
30.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс107 : 115Чикаго Буллз
24.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз126 : 117Вашингтон Уизардс
12.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс126 : 114Чикаго Буллз
16.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз115 : 106Вашингтон Уизардс
19.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс109 : 110Чикаго Буллз
04.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс114 : 115Чикаго Буллз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Мемфис Гриззлиз7653238771-82931290,6978,5
3 Голден Стэйт Уорриорз7648288423-80311240,63213,5
4 Майами Хит7648288307-79921240,63213,5
5 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,62214,5
6 Милуоки Бакс7446288501-82281200,62214,5
7 Бостон Селтикс7647298417-79051230,61814,5
8 Даллас Маверикс7546298000-78071210,61315,0
9 Юта Джаз7545308498-80731200,60016,0
10 Денвер Наггетс7645318499-83111210,59216,5
11 Чикаго Буллз7543328360-83361180,57318,0
12 Торонто Рэпторс7543328186-80351180,57318,0
13 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,56618,5
14 Кливленд Кавальерс7542338038-78481170,56019,0
15 Бруклин Нетс7539368414-83931140,52022,0
16 Шарлотт Хорнетс7639378718-86931150,51322,5
17 Атланта Хоукс7538378489-84271130,50723,0
18 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
19 Нью-Йорк Никс7634428081-81131100,44727,5
20 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43228,5
21 Нью-Орлеан Пеликанс7532438160-82341070,42729,0
22 Лос-Анджелес Лейкерс7431438256-84581050,41929,5
23 Сан-Антонио Спёрс7531448474-85001060,41330,0
24 Портленд Трэйл Блэйзерс7527488055-86151020,36034,0
25 Сакраменто Кингз7627498389-88001030,35534,5
26 Индиана Пэйсерс7625518414-86531010,32936,5
27 Оклахома-Сити Тандер7522537782-8339970,29339,0
28 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26741,0
29 Орландо Мэджик7620567914-8502960,26341,5
30 Хьюстон Рокетс7620568296-8945960,26341,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7648288307-79921240,6320,0
2 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,6221,0
3 Милуоки Бакс7446288501-82281200,6221,0
4 Бостон Селтикс7647298417-79051230,6181,0
5 Чикаго Буллз7543328360-83361180,5734,5
6 Торонто Рэпторс7543328186-80351180,5734,5
7 Кливленд Кавальерс7542338038-78481170,5605,5
8 Бруклин Нетс7539368414-83931140,5208,5
9 Шарлотт Хорнетс7639378718-86931150,5139,0
10 Атланта Хоукс7538378489-84271130,5079,5
11 Нью-Йорк Никс7634428081-81131100,44714,0
12 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43215,0
13 Индиана Пэйсерс7625518414-86531010,32923,0
14 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26727,5
15 Орландо Мэджик7620567914-8502960,26328,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Мемфис Гриззлиз7653238771-82931290,6978,5
3 Голден Стэйт Уорриорз7648288423-80311240,63213,5
4 Даллас Маверикс7546298000-78071210,61315,0
5 Юта Джаз7545308498-80731200,60016,0
6 Денвер Наггетс7645318499-83111210,59216,5
7 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,56618,5
8 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
9 Нью-Орлеан Пеликанс7532438160-82341070,42729,0
10 Лос-Анджелес Лейкерс7431438256-84581050,41929,5
11 Сан-Антонио Спёрс7531448474-85001060,41330,0
12 Портленд Трэйл Блэйзерс7527488055-86151020,36034,0
13 Сакраменто Кингз7627498389-88001030,35534,5
14 Оклахома-Сити Тандер7522537782-8339970,29339,0
15 Хьюстон Рокетс7620568296-8945960,26341,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс7446288053-78921200,6220,0
2 Бостон Селтикс7647298417-79051230,6180,0
3 Торонто Рэпторс7543328186-80351180,5733,5
4 Бруклин Нетс7539368414-83931140,5207,5
5 Нью-Йорк Никс7634428081-81131100,44713,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс7446288501-82281200,6220,0
2 Чикаго Буллз7543328360-83361180,5733,5
3 Кливленд Кавальерс7542338038-78481170,5604,5
4 Индиана Пэйсерс7625518414-86531010,32922,0
5 Детройт Пистонс7520557820-8407950,26726,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит7648288307-79921240,6320,0
2 Шарлотт Хорнетс7639378718-86931150,5139,0
3 Атланта Хоукс7538378489-84271130,5079,5
4 Вашингтон Уизардс7432428014-82501060,43215,0
5 Орландо Мэджик7620567914-8502960,26328,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз7545308498-80731200,6000,0
2 Денвер Наггетс7645318499-83111210,5920,5
3 Миннесота Тимбервулвз7643338769-85271190,5662,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс7527488055-86151020,36018,0
5 Оклахома-Сити Тандер7522537782-8339970,29323,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз7561148649-80151360,8130,0
2 Голден Стэйт Уорриорз7648288423-80311240,63213,5
3 Лос-Анджелес Клипперс7536397999-81241110,48025,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс7431438256-84581050,41929,5
5 Сакраменто Кингз7627498389-88001030,35534,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз7653238771-82931290,6970,0
2 Даллас Маверикс7546298000-78071210,6136,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс7532438160-82341070,42720,5
4 Сан-Антонио Спёрс7531448474-85001060,41321,5
5 Хьюстон Рокетс7620568296-8945960,26333,0

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