Бруклин Нетс - Детройт Пистонс прямая трансляция 30.03.2022
Стадион: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США), вместимость: 18103
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бруклин Нетс - Детройт Пистонс, которое состоится 30 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Барклайс-центр (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
|Стив Нэш
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|13.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 116
|06.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 96
|01.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 91
|27.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 113
|14.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 95
|10.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 111
|30.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 115
|26.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 121
|03.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 109
|12.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 75
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|75
|61
|14
|8649-8015
|136
|0,813
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|76
|53
|23
|8771-8293
|129
|0,697
|8,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|76
|48
|28
|8423-8031
|124
|0,632
|13,5
|4
|Майами Хит
|76
|48
|28
|8307-7992
|124
|0,632
|13,5
|5
|Филадельфия Сиксерс
|74
|46
|28
|8053-7892
|120
|0,622
|14,5
|6
|Милуоки Бакс
|74
|46
|28
|8501-8228
|120
|0,622
|14,5
|7
|Бостон Селтикс
|76
|47
|29
|8417-7905
|123
|0,618
|14,5
|8
|Даллас Маверикс
|75
|46
|29
|8000-7807
|121
|0,613
|15,0
|9
|Юта Джаз
|75
|45
|30
|8498-8073
|120
|0,600
|16,0
|10
|Денвер Наггетс
|76
|45
|31
|8499-8311
|121
|0,592
|16,5
|11
|Чикаго Буллз
|75
|43
|32
|8360-8336
|118
|0,573
|18,0
|12
|Торонто Рэпторс
|75
|43
|32
|8186-8035
|118
|0,573
|18,0
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|76
|43
|33
|8769-8527
|119
|0,566
|18,5
|14
|Кливленд Кавальерс
|75
|42
|33
|8038-7848
|117
|0,560
|19,0
|15
|Бруклин Нетс
|75
|39
|36
|8414-8393
|114
|0,520
|22,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|76
|39
|37
|8718-8693
|115
|0,513
|22,5
|17
|Атланта Хоукс
|75
|38
|37
|8489-8427
|113
|0,507
|23,0
|18
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|25,0
|19
|Нью-Йорк Никс
|76
|34
|42
|8081-8113
|110
|0,447
|27,5
|20
|Вашингтон Уизардс
|74
|32
|42
|8014-8250
|106
|0,432
|28,5
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|75
|32
|43
|8160-8234
|107
|0,427
|29,0
|22
|Лос-Анджелес Лейкерс
|74
|31
|43
|8256-8458
|105
|0,419
|29,5
|23
|Сан-Антонио Спёрс
|75
|31
|44
|8474-8500
|106
|0,413
|30,0
|24
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|75
|27
|48
|8055-8615
|102
|0,360
|34,0
|25
|Сакраменто Кингз
|76
|27
|49
|8389-8800
|103
|0,355
|34,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|76
|25
|51
|8414-8653
|101
|0,329
|36,5
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|75
|22
|53
|7782-8339
|97
|0,293
|39,0
|28
|Детройт Пистонс
|75
|20
|55
|7820-8407
|95
|0,267
|41,0
|29
|Орландо Мэджик
|76
|20
|56
|7914-8502
|96
|0,263
|41,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|76
|20
|56
|8296-8945
|96
|0,263
|41,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|76
|48
|28
|8307-7992
|124
|0,632
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|74
|46
|28
|8053-7892
|120
|0,622
|1,0
|3
|Милуоки Бакс
|74
|46
|28
|8501-8228
|120
|0,622
|1,0
|4
|Бостон Селтикс
|76
|47
|29
|8417-7905
|123
|0,618
|1,0
|5
|Чикаго Буллз
|75
|43
|32
|8360-8336
|118
|0,573
|4,5
|6
|Торонто Рэпторс
|75
|43
|32
|8186-8035
|118
|0,573
|4,5
|7
|Кливленд Кавальерс
|75
|42
|33
|8038-7848
|117
|0,560
|5,5
|8
|Бруклин Нетс
|75
|39
|36
|8414-8393
|114
|0,520
|8,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|76
|39
|37
|8718-8693
|115
|0,513
|9,0
|10
|Атланта Хоукс
|75
|38
|37
|8489-8427
|113
|0,507
|9,5
|11
|Нью-Йорк Никс
|76
|34
|42
|8081-8113
|110
|0,447
|14,0
|12
|Вашингтон Уизардс
|74
|32
|42
|8014-8250
|106
|0,432
|15,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|76
|25
|51
|8414-8653
|101
|0,329
|23,0
|14
|Детройт Пистонс
|75
|20
|55
|7820-8407
|95
|0,267
|27,5
|15
|Орландо Мэджик
|76
|20
|56
|7914-8502
|96
|0,263
|28,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|75
|61
|14
|8649-8015
|136
|0,813
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|76
|53
|23
|8771-8293
|129
|0,697
|8,5
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|76
|48
|28
|8423-8031
|124
|0,632
|13,5
|4
|Даллас Маверикс
|75
|46
|29
|8000-7807
|121
|0,613
|15,0
|5
|Юта Джаз
|75
|45
|30
|8498-8073
|120
|0,600
|16,0
|6
|Денвер Наггетс
|76
|45
|31
|8499-8311
|121
|0,592
|16,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|76
|43
|33
|8769-8527
|119
|0,566
|18,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|25,0
|9
|Нью-Орлеан Пеликанс
|75
|32
|43
|8160-8234
|107
|0,427
|29,0
|10
|Лос-Анджелес Лейкерс
|74
|31
|43
|8256-8458
|105
|0,419
|29,5
|11
|Сан-Антонио Спёрс
|75
|31
|44
|8474-8500
|106
|0,413
|30,0
|12
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|75
|27
|48
|8055-8615
|102
|0,360
|34,0
|13
|Сакраменто Кингз
|76
|27
|49
|8389-8800
|103
|0,355
|34,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|75
|22
|53
|7782-8339
|97
|0,293
|39,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|76
|20
|56
|8296-8945
|96
|0,263
|41,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|74
|46
|28
|8053-7892
|120
|0,622
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|76
|47
|29
|8417-7905
|123
|0,618
|0,0
|3
|Торонто Рэпторс
|75
|43
|32
|8186-8035
|118
|0,573
|3,5
|4
|Бруклин Нетс
|75
|39
|36
|8414-8393
|114
|0,520
|7,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|76
|34
|42
|8081-8113
|110
|0,447
|13,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|74
|46
|28
|8501-8228
|120
|0,622
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|75
|43
|32
|8360-8336
|118
|0,573
|3,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|75
|42
|33
|8038-7848
|117
|0,560
|4,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|76
|25
|51
|8414-8653
|101
|0,329
|22,0
|5
|Детройт Пистонс
|75
|20
|55
|7820-8407
|95
|0,267
|26,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|76
|48
|28
|8307-7992
|124
|0,632
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|76
|39
|37
|8718-8693
|115
|0,513
|9,0
|3
|Атланта Хоукс
|75
|38
|37
|8489-8427
|113
|0,507
|9,5
|4
|Вашингтон Уизардс
|74
|32
|42
|8014-8250
|106
|0,432
|15,0
|5
|Орландо Мэджик
|76
|20
|56
|7914-8502
|96
|0,263
|28,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|75
|45
|30
|8498-8073
|120
|0,600
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|76
|45
|31
|8499-8311
|121
|0,592
|0,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|76
|43
|33
|8769-8527
|119
|0,566
|2,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|75
|27
|48
|8055-8615
|102
|0,360
|18,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|75
|22
|53
|7782-8339
|97
|0,293
|23,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|75
|61
|14
|8649-8015
|136
|0,813
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|76
|48
|28
|8423-8031
|124
|0,632
|13,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|75
|36
|39
|7999-8124
|111
|0,480
|25,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|74
|31
|43
|8256-8458
|105
|0,419
|29,5
|5
|Сакраменто Кингз
|76
|27
|49
|8389-8800
|103
|0,355
|34,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|76
|53
|23
|8771-8293
|129
|0,697
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|75
|46
|29
|8000-7807
|121
|0,613
|6,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|75
|32
|43
|8160-8234
|107
|0,427
|20,5
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|75
|31
|44
|8474-8500
|106
|0,413
|21,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|76
|20
|56
|8296-8945
|96
|0,263
|33,0