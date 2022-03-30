Биатлон. Чемпионат России-2022 смотреть онлайн 30.03.2022
Биатлон. Чемпионат России-2022. Тюмень
Женщины. Спринт 7,5 км
30 марта 2022, среда. 10:30 МСК
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
|Вторник 29 марта
|22:15 Франция - ЮАР
|22:30 Марокко - ДР Конго
|22:30 Тунис - Мали
|22:30 Алжир - Камерун
|Среда 30 марта
|02:00 Флорида - Монреаль
|02:00 Питтсбург - Рейнджерс
|02:00 Коламбус - Айлендерс
|02:00 Тампа-Бэй - Каролина
|02:00 Бостон - Торонто
|02:00 Вашингтон - Чикаго
|02:00 Филадельфия - Милуоки
|02:30 Венесуэла - Колумбия
|02:30 Чили - Уругвай
|02:30 Перу - Парагвай
|02:30 Эквадор - Аргентина
|02:30 Боливия - Бразилия
|02:30 Даллас - Лейкерс
|02:30 Бруклин - Детройт
|03:00 Миннесота - Филадельфия
|03:00 Нэшвилл - Оттава
|04:00 Калгари - Колорадо
|05:00 Анахайм - Даллас
|05:00 Клипперс - Юта
|07:00 Биатлон
|10:30 Биатлон
|17:00 Металлург Мг - Авангард