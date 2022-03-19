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Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Рейнджерс 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
31 марта 2022, четверг. 02:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз Нью-Йорк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 31 Марта 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАДжефф Блэшилл
КанадаЖерар Галлан
История личных встреч
18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 БДетройт Ред Уингз
02.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз0 : 1Нью-Йорк Рейнджерс
01.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Детройт Ред Уингз
07.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 1Детройт Ред Уингз
20.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Детройт Ред Уингз
08.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 БНью-Йорк Рейнджерс
10.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТНью-Йорк Рейнджерс
26.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
30.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 БНью-Йорк Рейнджерс
25.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 1 ОТДетройт Ред Уингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6739531514255-18510074,6
2 Флорида Пантерз6634834215271-1959672,7
3 Каролина Харрикейнз6738512615225-1619671,6
4 Нью-Йорк Рейнджерс6736342319206-1749167,9
5 Тампа-Бэй Лайтнинг6631924218219-1859068,2
6 Питтсбург Пингвинз6833436418227-1829066,2
7 Торонто Мэйпл Лифс6636421419245-2018967,4
8 Калгари Флэймз6635320818232-1628866,7
9 Бостон Брюинз6633622320204-1808765,9
10 Миннесота Уайлд6529754020241-2038666,2
11 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
12 Нэшвилл Предаторз6732522224221-1958261,2
13 Сент-Луис Блюз6533123620230-1888162,3
14 Лос-Анджелес Кингз6828533623196-1948159,6
15 Эдмонтон Ойлерз6731330525233-2167959,0
16 Даллас Старз6524942125192-1947759,2
17 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
18 Виннипег Джетс6726514625209-2077455,2
19 Ванкувер Кэнакс6826333627193-1957353,7
20 Коламбус Блю Джекетс6722642330219-2506951,5
21 Нью-Йорк Айлендерс6527116327178-1816751,5
22 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
23 Анахайм Дакс6818545630191-2216547,8
24 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
25 Баффало Сэйбрз6718332833184-2375843,3
26 Чикаго Блэкхоукс6715542833184-2355843,3
27 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
28 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
29 Оттава Сенаторз6619312437171-2175239,4
30 Сиэтл Кракен6618121539176-2334836,4
31 Монреаль Канадиенс6713322938173-2544735,1
32 Аризона Койотс6615414141168-2404534,1
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6634834215271-1959672,7
2 Каролина Харрикейнз6738512615225-1619671,6
3 Нью-Йорк Рейнджерс6736342319206-1749167,9
4 Тампа-Бэй Лайтнинг6631924218219-1859068,2
5 Питтсбург Пингвинз6833436418227-1829066,2
6 Торонто Мэйпл Лифс6636421419245-2018967,4
7 Бостон Брюинз6633622320204-1808765,9
8 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
9 Коламбус Блю Джекетс6722642330219-2506951,5
10 Нью-Йорк Айлендерс6527116327178-1816751,5
11 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
12 Баффало Сэйбрз6718332833184-2375843,3
13 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
14 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
15 Оттава Сенаторз6619312437171-2175239,4
16 Монреаль Канадиенс6713322938173-2544735,1
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6739531514255-18510074,6
2 Калгари Флэймз6635320818232-1628866,7
3 Миннесота Уайлд6529754020241-2038666,2
4 Нэшвилл Предаторз6732522224221-1958261,2
5 Сент-Луис Блюз6533123620230-1888162,3
6 Лос-Анджелес Кингз6828533623196-1948159,6
7 Эдмонтон Ойлерз6731330525233-2167959,0
8 Даллас Старз6524942125192-1947759,2
9 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
10 Виннипег Джетс6726514625209-2077455,2
11 Ванкувер Кэнакс6826333627193-1957353,7
12 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
13 Анахайм Дакс6818545630191-2216547,8
14 Чикаго Блэкхоукс6715542833184-2355843,3
15 Сиэтл Кракен6618121539176-2334836,4
16 Аризона Койотс6615414141168-2404534,1
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз6738512615225-1619671,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс6736342319206-1749167,9
3 Питтсбург Пингвинз6833436418227-1829066,2
4 Вашингтон Кэпиталз6828452821225-1978461,8
5 Коламбус Блю Джекетс6722642330219-2506951,5
6 Нью-Йорк Айлендерс6527116327178-1816751,5
7 Нью-Джерси Дэвилз6616534137203-2395340,2
8 Филадельфия Флайерз6717404735172-2375339,6
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз6634834215271-1959672,7
2 Тампа-Бэй Лайтнинг6631924218219-1859068,2
3 Торонто Мэйпл Лифс6636421419245-2018967,4
4 Бостон Брюинз6633622320204-1808765,9
5 Детройт Ред Уингз6615832632189-2536045,5
6 Баффало Сэйбрз6718332833184-2375843,3
7 Оттава Сенаторз6619312437171-2175239,4
8 Монреаль Канадиенс6713322938173-2544735,1
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш6739531514255-18510074,6
2 Миннесота Уайлд6529754020241-2038666,2
3 Нэшвилл Предаторз6732522224221-1958261,2
4 Сент-Луис Блюз6533123620230-1888162,3
5 Даллас Старз6524942125192-1947759,2
6 Виннипег Джетс6726514625209-2077455,2
7 Чикаго Блэкхоукс6715542833184-2355843,3
8 Аризона Койотс6615414141168-2404534,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз6635320818232-1628866,7
2 Лос-Анджелес Кингз6828533623196-1948159,6
3 Эдмонтон Ойлерз6731330525233-2167959,0
4 Вегас Голден Найтс6829341328216-2067655,9
5 Ванкувер Кэнакс6826333627193-1957353,7
6 Сан-Хосе Шаркс6520722628173-2046650,8
7 Анахайм Дакс6818545630191-2216547,8
8 Сиэтл Кракен6618121539176-2334836,4

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